https://sarabic.ae/20260302/بوتين-وأمير-قطر-يأملان-خفضا-سريعا-للتصعيد-في-الصراع-بالشرق-الأوسط-1110945260.html

بوتين وأمير قطر يأملان خفضا سريعا للتصعيد في الصراع بالشرق الأوسط

بوتين وأمير قطر يأملان خفضا سريعا للتصعيد في الصراع بالشرق الأوسط

سبوتنيك عربي

وجّه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الاثنين عبر مكالمة هاتفية، شكره للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على دعم روسيا لدول الشرق الأوسط في الظروف... 02.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-02T12:57+0000

2026-03-02T12:57+0000

2026-03-02T13:03+0000

روسيا

العالم العربي

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/11/1099616594_0:116:3230:1933_1920x0_80_0_0_eb7d78a52a2456c3f1d163c88200e5c8.jpg

ووفقا لبيان صادر عن الكرملين، أعرب أمير قطر عن امتنانه لدعم دول المنطقة في هذه الظروف الصعبة، مؤكدًا أن التعاون مع روسيا، في مختلف القطاعات، يبقى على رأس أولويات بلاده.وجاء في البيان: "تم الاتفاق على مواصلة الاتصالات الروسية القطرية عبر قنوات مختلفة".وأعرب الرئيس الروسي، وأمير قطر، خلال المكالمة، عن أملهما في خفض سريع للتصعيد في الصراع بالشرق الأوسط، وفقًا لما أفاد به المكتب الإعلامي للكرملين، عقب المكالمة.وذكر الكرملين في بيان له: "تم التعبير عن أمل متبادل في خفض سريع للتصعيد والعودة إلى الأساليب السياسية والدبلوماسية لحل الخلافات، استنادًا إلى مبادئ الاحترام المتبادل والمساواة"، كما اتفق الطرفان على مواصلة الاتصالات الروسية القطرية عبر قنوات مختلفة.وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام إمارتية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ناقش في اتصال هاتفي مع نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التصعيد في الشرق الأوسط.وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام): "ابن زايد بحث مع بوتين، الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات وعدد من الدول العربية، إضافة إلى التطورات الأمنية والعسكرية الخطيرة في المنطقة وتأثيراتها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي".وأضافت: "دعا رئيسا روسيا والإمارات إلى وقف فوري للتصعيد العسكري من أجل تجنب تصعيد الصراع في المنطقة، فضلًا عن هيمنة الحوار والحلول السياسية لمختلف المشاكل".

https://sarabic.ae/20260302/بوتين-يجري-مكالمة-هاتفية-مع-نظيره-الإماراتي-محمد-بن-زايد-1110941114.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم العربي, العالم