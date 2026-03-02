عربي
بث مباشر.. أهم مستجدات الحرب على إيران في يومها الثالث.. "حزب الله" يدخل المواجهة
بوتين وأمير قطر يأملان خفضا سريعا للتصعيد في الصراع بالشرق الأوسط
بوتين وأمير قطر يأملان خفضا سريعا للتصعيد في الصراع بالشرق الأوسط
وجّه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الاثنين عبر مكالمة هاتفية، شكره للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على دعم روسيا لدول الشرق الأوسط في الظروف... 02.03.2026, سبوتنيك عربي
ووفقا لبيان صادر عن الكرملين، أعرب أمير قطر عن امتنانه لدعم دول المنطقة في هذه الظروف الصعبة، مؤكدًا أن التعاون مع روسيا، في مختلف القطاعات، يبقى على رأس أولويات بلاده.وجاء في البيان: "تم الاتفاق على مواصلة الاتصالات الروسية القطرية عبر قنوات مختلفة".وأعرب الرئيس الروسي، وأمير قطر، خلال المكالمة، عن أملهما في خفض سريع للتصعيد في الصراع بالشرق الأوسط، وفقًا لما أفاد به المكتب الإعلامي للكرملين، عقب المكالمة.وذكر الكرملين في بيان له: "تم التعبير عن أمل متبادل في خفض سريع للتصعيد والعودة إلى الأساليب السياسية والدبلوماسية لحل الخلافات، استنادًا إلى مبادئ الاحترام المتبادل والمساواة"، كما اتفق الطرفان على مواصلة الاتصالات الروسية القطرية عبر قنوات مختلفة.وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام إمارتية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ناقش في اتصال هاتفي مع نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التصعيد في الشرق الأوسط.وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام): "ابن زايد بحث مع بوتين، الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات وعدد من الدول العربية، إضافة إلى التطورات الأمنية والعسكرية الخطيرة في المنطقة وتأثيراتها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي".وأضافت: "دعا رئيسا روسيا والإمارات إلى وقف فوري للتصعيد العسكري من أجل تجنب تصعيد الصراع في المنطقة، فضلًا عن هيمنة الحوار والحلول السياسية لمختلف المشاكل".
بوتين وأمير قطر يأملان خفضا سريعا للتصعيد في الصراع بالشرق الأوسط

12:57 GMT 02.03.2026 (تم التحديث: 13:03 GMT 02.03.2026)
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2026
وجّه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الاثنين عبر مكالمة هاتفية، شكره للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على دعم روسيا لدول الشرق الأوسط في الظروف الراهنة.
ووفقا لبيان صادر عن الكرملين، أعرب أمير قطر عن امتنانه لدعم دول المنطقة في هذه الظروف الصعبة، مؤكدًا أن التعاون مع روسيا، في مختلف القطاعات، يبقى على رأس أولويات بلاده.

وأفاد المكتب الإعلامي للكرملين، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اتفقا خلال المكالمة الهاتفية، على مواصلة الاتصالات الروسية القطرية.

وجاء في البيان: "تم الاتفاق على مواصلة الاتصالات الروسية القطرية عبر قنوات مختلفة".
وأعرب الرئيس الروسي، وأمير قطر، خلال المكالمة، عن أملهما في خفض سريع للتصعيد في الصراع بالشرق الأوسط، وفقًا لما أفاد به المكتب الإعلامي للكرملين، عقب المكالمة.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2026
بوتين يجري مكالمة هاتفية مع نظيره الإماراتي محمد بن زايد
11:38 GMT
وذكر الكرملين في بيان له: "تم التعبير عن أمل متبادل في خفض سريع للتصعيد والعودة إلى الأساليب السياسية والدبلوماسية لحل الخلافات، استنادًا إلى مبادئ الاحترام المتبادل والمساواة"، كما اتفق الطرفان على مواصلة الاتصالات الروسية القطرية عبر قنوات مختلفة.
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام إمارتية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ناقش في اتصال هاتفي مع نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التصعيد في الشرق الأوسط.
وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام): "ابن زايد بحث مع بوتين، الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات وعدد من الدول العربية، إضافة إلى التطورات الأمنية والعسكرية الخطيرة في المنطقة وتأثيراتها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي".
وأشارت إلى أن الطرفان "تبادلا وجهات النظر بشأنها".
وأضافت: "دعا رئيسا روسيا والإمارات إلى وقف فوري للتصعيد العسكري من أجل تجنب تصعيد الصراع في المنطقة، فضلًا عن هيمنة الحوار والحلول السياسية لمختلف المشاكل".
