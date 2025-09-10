https://sarabic.ae/20250910/ملك-البحرين-يعتزم-زيارة-موسكو-لحضور-القمة-الروسية-العربية-في-15-أكتوبر-المقبل-1104704713.html
ملك البحرين يعتزم زيارة موسكو لحضور القمة الروسية العربية في 15 أكتوبر المقبل
سبوتنيك عربي
2025-09-10T13:55+0000
2025-09-10T13:55+0000
2025-09-10T13:55+0000
روسيا
العالم العربي
البحرين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/17/1089138351_0:0:2925:1646_1920x0_80_0_0_bf464a5e1518b06f06b084b37a1975f0.jpg
البحرين
روسيا, العالم العربي, البحرين
يعتزم ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، زيارة روسيا للمشاركة في القمة الروسية العربية، التي ستعقد في 15 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل في العاصمة الروسية موسكو، بحسب ما أفادت به سفارة المملكة في روسيا الاتحادية.
وقالت السفارة لوكالة "سبوتنيك": "جلالة ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، زار روسيا خمس مرات ملكًا للبحرين، لأول مرة في عام 2008، وآخر مرة في مايو (أيار) 2024. ويعتزم جلالته زيارة روسيا الاتحادية في زيارته الرسمية السادسة في أكتوبر 2025 للمشاركة في القمة الروسية العربية التي ستعقد في موسكو".
ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، القادة والأمين العام لجامعة الدول العربية للمشاركة في القمة الروسية العربية الأولى، التي تعتزم روسيا عقدها في 15 أكتوبر المقبل.
وقال بوتين في نص برقية الدعوة نشرت على موقع الكرملين: "السادة رؤساء الدول والحكومات الأعزاء!... أود أن أدعو جميع قادة الدول الأعضاء في جامعتكم، وكذلك الأمين العام للجامعة، للمشاركة في القمة الروسية العربية الأولى، التي نعتزم عقدها في 15 أكتوبر (المقبل)".
وأعلن بعض زعماء الدول العربية عزمهم المشاركة والحضور، فيما رجحت أنباء حضور زعماء آخرين.
وأكد ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، في 19 يونيو/ حزيران الماضي، أنه من المقرر عقد قمة عربية في روسيا، في الخريف المقبل، وقد وُجّهت الدعوات، وأعربت جميع الدول تقريبًا عن رغبتها في المشاركة.
ومن المتوقع أن يحضر القمة ممثلون عن الدول العربية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلا عن دول شرق أفريقيا الأعضاء في جامعة الدول العربية.