الشرع يترأس وفد بلاده في القمة الروسية العربية

وذكرت السفارة السورية لدى موسكو في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "أعلن أمس خلال مؤتمر صحفي في دمشق (لنائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني)، أن الجانب السوري سيشارك في القمة الروسية العربية المقبلة. وسيترأس الوفد فخامة رئيس الجمهورية العربية السورية".وفي السياق ذاته، استقبل الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، يوم أمس الثلاثاء، وفدا روسيا رفيع المستوى برئاسة ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، في القصر الرئاسي بالعاصمة دمشق، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.ووصل، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة السورية دمشق، وفد روسي رسمي برئاسة ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، واستقبل وزير الخارجية أسعد الشيباني، نائب رئيس الوزراء الروسي، والوفد المرافق له في قصر الضيافة في دمشق، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.الشيباني خلال اجتماعه بنوفاك: نرحب بالتعاون مع روسيا في مجال إعادة الإعمار والطاقة والزراعةالشرع يعلن إطلاق صندوق التنمية السوري.. ما أهدافه؟
أفادت السفارة السورية لدى موسكو، اليوم الأربعاء، أن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، سيترأس وفد بلاده في القمة الروسية العربية المقبلة التي ستعقد، في أكتوبر المقبل.
وذكرت السفارة السورية لدى موسكو في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "أعلن أمس خلال مؤتمر صحفي في دمشق (لنائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني)، أن الجانب السوري سيشارك في القمة الروسية العربية المقبلة. وسيترأس الوفد فخامة رئيس الجمهورية العربية السورية".

ومن المقرر أن تقام القمة الروسية العربية الأولى في موسكو في 15 أكتوبر/تشرين الأول، ومن المتوقع أن يشارك في القمة ممثلون عن الدول العربية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى دول شرق أفريقيا الأعضاء في جامعة الدول العربية.

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
الشيباني خلال اجتماعه بنوفاك: نرحب بالتعاون مع روسيا في مجال إعادة الإعمار والطاقة والزراعة
أمس, 12:27 GMT
وفي السياق ذاته، استقبل الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، يوم أمس الثلاثاء، وفدا روسيا رفيع المستوى برئاسة ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، في القصر الرئاسي بالعاصمة دمشق، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وقالت الرئاسة السورية في بيان: "استقبل السيد أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية، اليوم في قصر الشعب بدمشق، وفدًا روسيًا رفيع المستوى برئاسة ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء في روسيا الاتحادية، وجرى البحث في سبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين".

ووصل، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة السورية دمشق، وفد روسي رسمي برئاسة ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، واستقبل وزير الخارجية أسعد الشيباني، نائب رئيس الوزراء الروسي، والوفد المرافق له في قصر الضيافة في دمشق، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.
الشيباني خلال اجتماعه بنوفاك: نرحب بالتعاون مع روسيا في مجال إعادة الإعمار والطاقة والزراعة
الشرع يعلن إطلاق صندوق التنمية السوري.. ما أهدافه؟
