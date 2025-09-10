https://sarabic.ae/20250910/الشرع-يترأس-وفد-بلاده-في-القمة-الروسية-العربية---عاجل-1104697832.html

الشرع يترأس وفد بلاده في القمة الروسية العربية

الشرع يترأس وفد بلاده في القمة الروسية العربية

سبوتنيك عربي

أفادت السفارة السورية لدى موسكو، اليوم الأربعاء، أن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، سيترأس وفد بلاده في القمة الروسية العربية المقبلة التي ستعقد،... 10.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-10T11:21+0000

2025-09-10T11:21+0000

2025-09-10T11:36+0000

أخبار سوريا اليوم

العالم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/04/1104518539_0:0:1676:943_1920x0_80_0_0_2dcdc35c1652b9101031eddc65550682.jpg

وذكرت السفارة السورية لدى موسكو في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "أعلن أمس خلال مؤتمر صحفي في دمشق (لنائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني)، أن الجانب السوري سيشارك في القمة الروسية العربية المقبلة. وسيترأس الوفد فخامة رئيس الجمهورية العربية السورية".وفي السياق ذاته، استقبل الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، يوم أمس الثلاثاء، وفدا روسيا رفيع المستوى برئاسة ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، في القصر الرئاسي بالعاصمة دمشق، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.ووصل، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة السورية دمشق، وفد روسي رسمي برئاسة ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، واستقبل وزير الخارجية أسعد الشيباني، نائب رئيس الوزراء الروسي، والوفد المرافق له في قصر الضيافة في دمشق، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.الشيباني خلال اجتماعه بنوفاك: نرحب بالتعاون مع روسيا في مجال إعادة الإعمار والطاقة والزراعةالشرع يعلن إطلاق صندوق التنمية السوري.. ما أهدافه؟

https://sarabic.ae/20250909/الشيباني-خلال-اجتماعه-بنوفاك-نرحب-بالتعاون-مع-روسيا-في-مجال-إعادة-الإعمار-والطاقة-والزراعة---1104656830.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, روسيا