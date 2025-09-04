عربي
الشرع يعلن إطلاق صندوق التنمية السوري.. ما أهدافه؟
الشرع يعلن إطلاق صندوق التنمية السوري.. ما أهدافه؟
سبوتنيك عربي
أطلق الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، اليوم الخميس، "صندوق التنمية السوري"، وذلك خلال فعالية أقيمت في قلعة دمشق. 04.09.2025, سبوتنيك عربي
الشرع يعلن إطلاق صندوق التنمية السوري.. ما أهدافه؟

الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع
الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2025
© AP Photo
أطلق الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، اليوم الخميس، "صندوق التنمية السوري"، وذلك خلال فعالية أقيمت في قلعة دمشق.
وأكد أن الصندوق يهدف إلى "دعم إعادة الإعمار، وتمويل المشاريع عبر القرض الحسن بشفافية عالية".
وقال الشرع إن سوريا تدخل مرحلة جديدة من البناء والاعتماد على الذات، داعياً السوريين في الداخل والخارج للإسهام في إعادة الإعمار، مؤكداً أن "الإنفاق من أجل الوطن واجب وطني وديني، وأن التضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب أمانة في أعناق الجميع"، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".
وأضاف أن الصندوق "لن يكون بابا للصدقات، بل وسيلة وطنية جامعة لإحياء الأرض وبناء سوريا الجديدة"، مشيرا إلى أن "سوريا اليوم تختبر محبتكم وتمنحكم شرف المساهمة في علاج جراحها".
من جهته، قال المدير العام لـ"صندوق التنمية السوري"، محمد صفوت رسلان، إن إطلاقه "يشكل انطلاقة وطنية غير مسبوقة تجمع جهود الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص وأبناء سوريا في الداخل والخارج، بهدف توحيد الطاقات وتحسين حياة المواطنين عبر مشاريع خدمية وتنموية تضمن الشفافية وتوفر فرص عمل".
وأوضح رسلان أن الصندوق، المُحدث بموجب المرسوم رقم 112 الصادر في يونيو/ حزيران الماضي، هو مؤسسة اقتصادية مستقلة ترتبط برئاسة الجمهورية ومقرها دمشق، ويهدف إلى ترميم وتطوير البنية التحتية من طرق وجسور وشبكات مياه وكهرباء واتصالات ومطارات وموانئ، إضافة إلى تمويل مشاريع تنموية متعددة عبر القرض الحسن.
