https://sarabic.ae/20250904/أحمد-الشرع-يعلن-إطلاق-صندوق-التنمية-السوري-ما-أهدافه-1104518694.html
الشرع يعلن إطلاق صندوق التنمية السوري.. ما أهدافه؟
الشرع يعلن إطلاق صندوق التنمية السوري.. ما أهدافه؟
سبوتنيك عربي
أطلق الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، اليوم الخميس، "صندوق التنمية السوري"، وذلك خلال فعالية أقيمت في قلعة دمشق. 04.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-04T20:26+0000
2025-09-04T20:26+0000
2025-09-04T20:26+0000
أحمد الشرع
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/04/1104518539_0:0:1676:943_1920x0_80_0_0_2dcdc35c1652b9101031eddc65550682.jpg
وأكد أن الصندوق يهدف إلى "دعم إعادة الإعمار، وتمويل المشاريع عبر القرض الحسن بشفافية عالية".وقال الشرع إن سوريا تدخل مرحلة جديدة من البناء والاعتماد على الذات، داعياً السوريين في الداخل والخارج للإسهام في إعادة الإعمار، مؤكداً أن "الإنفاق من أجل الوطن واجب وطني وديني، وأن التضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب أمانة في أعناق الجميع"، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".وأضاف أن الصندوق "لن يكون بابا للصدقات، بل وسيلة وطنية جامعة لإحياء الأرض وبناء سوريا الجديدة"، مشيرا إلى أن "سوريا اليوم تختبر محبتكم وتمنحكم شرف المساهمة في علاج جراحها".من جهته، قال المدير العام لـ"صندوق التنمية السوري"، محمد صفوت رسلان، إن إطلاقه "يشكل انطلاقة وطنية غير مسبوقة تجمع جهود الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص وأبناء سوريا في الداخل والخارج، بهدف توحيد الطاقات وتحسين حياة المواطنين عبر مشاريع خدمية وتنموية تضمن الشفافية وتوفر فرص عمل".وأوضح رسلان أن الصندوق، المُحدث بموجب المرسوم رقم 112 الصادر في يونيو/ حزيران الماضي، هو مؤسسة اقتصادية مستقلة ترتبط برئاسة الجمهورية ومقرها دمشق، ويهدف إلى ترميم وتطوير البنية التحتية من طرق وجسور وشبكات مياه وكهرباء واتصالات ومطارات وموانئ، إضافة إلى تمويل مشاريع تنموية متعددة عبر القرض الحسن.
https://sarabic.ae/20250828/الشرع-يصدر-مرسوما-بتشكيل-لجنة-الهيئة-الوطنية-للعدالة-الانتقالية-في-سوريا-1104248092.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/04/1104518539_0:0:1490:1117_1920x0_80_0_0_1c9d0081900f5fdcf7b5976edd3c9f5a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أحمد الشرع, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
أحمد الشرع, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
الشرع يعلن إطلاق صندوق التنمية السوري.. ما أهدافه؟
أطلق الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، اليوم الخميس، "صندوق التنمية السوري"، وذلك خلال فعالية أقيمت في قلعة دمشق.
وأكد أن الصندوق يهدف إلى "دعم إعادة الإعمار، وتمويل المشاريع عبر القرض الحسن بشفافية عالية".
وقال الشرع إن سوريا تدخل مرحلة جديدة من البناء والاعتماد على الذات، داعياً السوريين في الداخل والخارج للإسهام في إعادة الإعمار، مؤكداً أن "الإنفاق من أجل الوطن واجب وطني وديني، وأن التضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب أمانة في أعناق الجميع"، وفقا لوكالة
الأنباء السورية "سانا".
وأضاف أن الصندوق "لن يكون بابا للصدقات، بل وسيلة وطنية جامعة لإحياء الأرض وبناء سوريا الجديدة"، مشيرا إلى أن "سوريا اليوم تختبر محبتكم وتمنحكم شرف المساهمة في علاج جراحها".
من جهته، قال المدير العام لـ"صندوق التنمية السوري"، محمد صفوت رسلان، إن إطلاقه "يشكل انطلاقة وطنية غير مسبوقة تجمع جهود الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص وأبناء سوريا في الداخل والخارج، بهدف توحيد الطاقات وتحسين حياة المواطنين عبر مشاريع خدمية وتنموية تضمن الشفافية وتوفر فرص عمل".
وأوضح رسلان أن الصندوق، المُحدث بموجب المرسوم رقم 112 الصادر في يونيو/ حزيران الماضي، هو مؤسسة اقتصادية مستقلة ترتبط برئاسة الجمهورية ومقرها دمشق، ويهدف إلى ترميم وتطوير البنية التحتية من طرق وجسور وشبكات مياه وكهرباء واتصالات ومطارات وموانئ، إضافة إلى تمويل مشاريع تنموية متعددة عبر القرض الحسن.