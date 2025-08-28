https://sarabic.ae/20250828/الشرع-يصدر-مرسوما-بتشكيل-لجنة-الهيئة-الوطنية-للعدالة-الانتقالية-في-سوريا-1104248092.html

الشرع يصدر مرسوما بتشكيل لجنة الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا

الشرع يصدر مرسوما بتشكيل لجنة الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا

أصدر الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، مرسوم رئاسيا يقضي بتشكيل لجنة الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، التي تتولى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات... 28.08.2025, سبوتنيك عربي

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن المرسوم أكد أنه تم تشكيل اللجنة بناء على أحكام الإعلان الدستوري، وعلى مرسوم إحداث الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية رقم 20 لعام 2025.ونصت المادة الأولى من المرسوم على تشكيل لجنة الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، التي يتولى رئاستها عبد الباسط عبد اللطيف، وهو شخصية قانونية بارزة.وإضافة إلى محاسبة مرتكبي الانتهاكات خلال الحرب، تتولى اللجنة أيضا تعويض الضحايا والاعتراف بمعاناتهم، إضافة إلى ترسيخ مبادئ المصالحة الوطنية بالتنسيق مع الجهات المعنية.وتعمل الحكومة السورية الجديدة على إعادة بناء مؤسسات الدولة السورية من جديد بعد رحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الثاني الماضي.

