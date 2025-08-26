عربي
أمساليوم
بث مباشر
إعلام: 4 قتلى في قصف إسرائيلي على ريف دمشق في سوريا
إعلام: 4 قتلى في قصف إسرائيلي على ريف دمشق في سوريا
قتل 4 جنود من الجيش السوري وأُصيب 8 آخرون، اليوم الثلاثاء، جراء غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت موقعا عسكريا في منطقة الحرجلة، جنوب العاصمة دمشق.
وبحسب ما أفادت به وسائل إعلام عربية، فإن المسيرة الإسرائيلية استهدفت جنودا داخل كتيبة تابعة للجيش السوري بعد ظهر اليوم، ما أسفر عن مقتل أربعة عناصر وإصابة آخرين.كما أن الغارات وقعت خلال تدريبات عسكرية للجيش السوري على استخدام الدبابات في الموقع المستهدف، وتزامنت مع دوي انفجارات في منطقتي المطلة وتل المانع المجاورتين، نتيجة انفجار مخلفات حربية.وفي حادث منفصل، قتل شاب صباح اليوم الثلاثاء، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزله في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي. ولم تعرف طبيعة الهجوم بعد، سواء نفذ بواسطة طائرة مسيرة أو صاروخ، كما لا تزال دوافع الاستهداف مجهولة حتى الآن.وتوغلت قوات من الجيش الإسرائيلي، صباح أمس الإثنين، في مواقع عدة بريفي دمشق والقنيطر، حيث سيطرت على تل باط الوردة، واقتحمت قرية بيت جن، حيث أطلقت النار بشكل مباشر على المدنيين، ما أثار حالة من الذعر بين الأهالي، في تصعيد واضح لأعمالها العسكرية على الحدود السورية.وقالت وكالة الانباء السورية "سانا": "إن قوة للاحتلال مكونة من 11 سيارة وأكثر من 60 جنديا توغلت في المنطقة الواقعة بين بلدة بيت جن ومزرعة بيت جن بريف دمشق الغربي، واستولت على تل باط الوردة الذي يقع في سفح جبل الشيخ"، مشيرة إلى أنها "أطلقت الرصاص باتجاه الأهالي دون وقوع إصابات".وبحسب وسائل إعلام سورية، توغلت القوات الإسرائيلية في قرى وبلدات عدة بمحافظتي القنيطرة ودرعا، ونصبت حواجز واعتقلت عددا من المدنيين.وكانت دورية تابعة للقوات الإسرائيلية مؤلفة من 8 آليات عسكرية، توغلت السبت الماضي، في قرية عابدين بمنطقة حوض اليرموك غربي درعا، واعتقلت 3 شبان من القرية قبل أن تطلق سراحهم مساء.وقال الجيش الإسرائيلي ، في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، إن "قوات من لواء "الجولان" (474) بقيادة الفرقة 210، نفذت الأسبوع الماضي، مداهمات عدة لضبط أسلحة واعتقال مشتبه بهم والتحقيق معهم في المنطقة الجنوبية من سوريا"، زاعما أن "القوات عثرت على عدة مستودعات أسلحة قبل مصادرتها، تتضمن صواريخ آر بي جي وعبوات ناسفة وأسلحة كلاشينكوف، بعد عمليات تفتيش متزامنة لأهداف متعددة".
تابعنا عبر
قتل 4 جنود من الجيش السوري وأُصيب 8 آخرون، اليوم الثلاثاء، جراء غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت موقعا عسكريا في منطقة الحرجلة، جنوب العاصمة دمشق.
وبحسب ما أفادت به وسائل إعلام عربية، فإن المسيرة الإسرائيلية استهدفت جنودا داخل كتيبة تابعة للجيش السوري بعد ظهر اليوم، ما أسفر عن مقتل أربعة عناصر وإصابة آخرين.
وأضافت أن القوات الإسرائيلية عاودت الاستهداف، هذه المرة ضد فريق من الدفاع المدني كان يحاول إسعاف المصابين، ما أدى إلى وقوع مزيد من الإصابات، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ واجهت صعوبات كبيرة في الوصول إلى القتلى والجرحى، بسبب التحليق المكثف للطائرات الإسرائيلية المسيرة في سماء المنطقة.
الجيش الإسرائيلي في الجولان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2025
إعلام سوري: إسرائيل تنفذ عملية توغل في بلدة سويسة بمحافظة القنيطرة
05:52 GMT
كما أن الغارات وقعت خلال تدريبات عسكرية للجيش السوري على استخدام الدبابات في الموقع المستهدف، وتزامنت مع دوي انفجارات في منطقتي المطلة وتل المانع المجاورتين، نتيجة انفجار مخلفات حربية.
وفي حادث منفصل، قتل شاب صباح اليوم الثلاثاء، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزله في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي. ولم تعرف طبيعة الهجوم بعد، سواء نفذ بواسطة طائرة مسيرة أو صاروخ، كما لا تزال دوافع الاستهداف مجهولة حتى الآن.

وفي السياق ذاته قال الإعلام السوري: "إن القوات الإسرائيلية نفذت عملية توغل في بلدة سويسة بالقنيطرة واقتحمت منازل مدنيين"، مشيرا إلى أنها نفذت حملة اعتقالات في بلدة سويسة بالقنيطرة جنوبي سوريا".

مقتل مواطنين سوريين وإصابة ثالث باعتدائين إسرائيليين على ريف القنيطرة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2025
السعودية تدين الانتهاكات الإسرائيلية وترفض بشدة أي دعوات لتقسيم سوريا
17:34 GMT
وتوغلت قوات من الجيش الإسرائيلي، صباح أمس الإثنين، في مواقع عدة بريفي دمشق والقنيطر، حيث سيطرت على تل باط الوردة، واقتحمت قرية بيت جن، حيث أطلقت النار بشكل مباشر على المدنيين، ما أثار حالة من الذعر بين الأهالي، في تصعيد واضح لأعمالها العسكرية على الحدود السورية.
وقالت وكالة الانباء السورية "سانا": "إن قوة للاحتلال مكونة من 11 سيارة وأكثر من 60 جنديا توغلت في المنطقة الواقعة بين بلدة بيت جن ومزرعة بيت جن بريف دمشق الغربي، واستولت على تل باط الوردة الذي يقع في سفح جبل الشيخ"، مشيرة إلى أنها "أطلقت الرصاص باتجاه الأهالي دون وقوع إصابات".
وأشارت إلى أن "قوات الاحتلال توغلت في بلدات وقرى عدة بريف القنيطرة حيث اقتحمت جباتا الخشب، وطرنجة، والرفيد، ومنشية سويسة، وبريقة، وبير عجم، وكودنة، وعين زيوان، وعين العبد، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها ثم انسحبت منها".
وزير الخارجية بالحكومة السورية المؤقتة، أسعد الشيباني، في القمة العربية الـ34 ببغداد، 17 مايو/ أيار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2025
سوريا تجدد مطالبتها المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة
11:30 GMT
وبحسب وسائل إعلام سورية، توغلت القوات الإسرائيلية في قرى وبلدات عدة بمحافظتي القنيطرة ودرعا، ونصبت حواجز واعتقلت عددا من المدنيين.
وكانت دورية تابعة للقوات الإسرائيلية مؤلفة من 8 آليات عسكرية، توغلت السبت الماضي، في قرية عابدين بمنطقة حوض اليرموك غربي درعا، واعتقلت 3 شبان من القرية قبل أن تطلق سراحهم مساء.

وسبق أن أعلن الجيش الإسرائيلي،الأحد الماضي، اعتقال عدد من السوريين وتنفيذ عمليات مداهمة واسعة خلال الأسبوع الماضي.

الجولان السوري المحتل يقع في جنوب سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2025
إعلام إسرائيلي ينشر بنود الاتفاق الأمني المرتقب بين سوريا وإسرائيل
24 أغسطس, 20:15 GMT
وقال الجيش الإسرائيلي ، في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، إن "قوات من لواء "الجولان" (474) بقيادة الفرقة 210، نفذت الأسبوع الماضي، مداهمات عدة لضبط أسلحة واعتقال مشتبه بهم والتحقيق معهم في المنطقة الجنوبية من سوريا"، زاعما أن "القوات عثرت على عدة مستودعات أسلحة قبل مصادرتها، تتضمن صواريخ آر بي جي وعبوات ناسفة وأسلحة كلاشينكوف، بعد عمليات تفتيش متزامنة لأهداف متعددة".
