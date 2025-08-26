https://sarabic.ae/20250826/إعلام-4-قتلى-في-قصف-إسرائيلي-على-ريف-دمشق-في-سوريا-1104165593.html

إعلام: 4 قتلى في قصف إسرائيلي على ريف دمشق في سوريا

سبوتنيك عربي

قتل 4 جنود من الجيش السوري وأُصيب 8 آخرون، اليوم الثلاثاء، جراء غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت موقعا عسكريا في منطقة الحرجلة، جنوب العاصمة دمشق. 26.08.2025, سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم

الجولان

إسرائيل

العالم العربي

أخبار العالم الآن

وبحسب ما أفادت به وسائل إعلام عربية، فإن المسيرة الإسرائيلية استهدفت جنودا داخل كتيبة تابعة للجيش السوري بعد ظهر اليوم، ما أسفر عن مقتل أربعة عناصر وإصابة آخرين.كما أن الغارات وقعت خلال تدريبات عسكرية للجيش السوري على استخدام الدبابات في الموقع المستهدف، وتزامنت مع دوي انفجارات في منطقتي المطلة وتل المانع المجاورتين، نتيجة انفجار مخلفات حربية.وفي حادث منفصل، قتل شاب صباح اليوم الثلاثاء، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزله في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي. ولم تعرف طبيعة الهجوم بعد، سواء نفذ بواسطة طائرة مسيرة أو صاروخ، كما لا تزال دوافع الاستهداف مجهولة حتى الآن.وتوغلت قوات من الجيش الإسرائيلي، صباح أمس الإثنين، في مواقع عدة بريفي دمشق والقنيطر، حيث سيطرت على تل باط الوردة، واقتحمت قرية بيت جن، حيث أطلقت النار بشكل مباشر على المدنيين، ما أثار حالة من الذعر بين الأهالي، في تصعيد واضح لأعمالها العسكرية على الحدود السورية.وقالت وكالة الانباء السورية "سانا": "إن قوة للاحتلال مكونة من 11 سيارة وأكثر من 60 جنديا توغلت في المنطقة الواقعة بين بلدة بيت جن ومزرعة بيت جن بريف دمشق الغربي، واستولت على تل باط الوردة الذي يقع في سفح جبل الشيخ"، مشيرة إلى أنها "أطلقت الرصاص باتجاه الأهالي دون وقوع إصابات".وبحسب وسائل إعلام سورية، توغلت القوات الإسرائيلية في قرى وبلدات عدة بمحافظتي القنيطرة ودرعا، ونصبت حواجز واعتقلت عددا من المدنيين.وكانت دورية تابعة للقوات الإسرائيلية مؤلفة من 8 آليات عسكرية، توغلت السبت الماضي، في قرية عابدين بمنطقة حوض اليرموك غربي درعا، واعتقلت 3 شبان من القرية قبل أن تطلق سراحهم مساء.وقال الجيش الإسرائيلي ، في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، إن "قوات من لواء "الجولان" (474) بقيادة الفرقة 210، نفذت الأسبوع الماضي، مداهمات عدة لضبط أسلحة واعتقال مشتبه بهم والتحقيق معهم في المنطقة الجنوبية من سوريا"، زاعما أن "القوات عثرت على عدة مستودعات أسلحة قبل مصادرتها، تتضمن صواريخ آر بي جي وعبوات ناسفة وأسلحة كلاشينكوف، بعد عمليات تفتيش متزامنة لأهداف متعددة".

