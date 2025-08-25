https://sarabic.ae/20250825/الجيش-الإسرائيلي-يقتحم-جنة-ريف-دمشق-بيت-جن-أرض-المياه-والخضار-1104107999.html

الجيش الإسرائيلي يقتحم "جنة" ريف دمشق... "بيت جن" أرض المياه والخضار

وقالت وكالة الانباء السورية "سانا"، إن "قوة للاحتلال مكونة من 11 سيارة وأكثر من 60 جنديا توغلت في المنطقة الواقعة بين بلدة بيت جن ومزرعة بيت جن بريف دمشق الغربي، واستولت على تل باط الوردة الذي يقع في سفح جبل الشيخ"، مشيرة إلى أنها "أطلقت الرصاص باتجاه الأهالي دون وقوع إصابات".وبحسب وسائل إعلام سورية، توغلت القوات الإسرائيلية في قرى وبلدات عدة بمحافظتي القنيطرة ودرعا، ونصبت حواجز واعتقلت عددا من المدنيين.وسبق أن أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، اعتقال عدد من السوريين وتنفيذ عمليات مداهمة واسعة خلال الأسبوع الماضي.وقال جيش الاحتلال، في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، إن "قوات من لواء "الجولان" (474) بقيادة الفرقة 210، نفذت الأسبوع الماضي، مداهمات عدة لضبط أسلحة واعتقال مشتبه بهم والتحقيق معهم في المنطقة الجنوبية من سوريا"، زاعما أن "القوات عثرت على عدة مستودعات أسلحة قبل مصادرتها، تتضمن صواريخ آر بي جي وعبوات ناسفة وأسلحة كلاشينكوف، بعد عمليات تفتيش متزامنة لأهداف متعددة".وتعد هذه التطورات استمرارا للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في سوريا، حيث أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فصل القوات الموقعة مع دمشق عام 1974، تزامنا مع رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الاول عام 2024. وشنت إسرائيل مرارا توغلات داخل الأراضي السورية، وغارات جوية أسفرت عن مقتل مدنيين، وتدمير مواقع وآليات وأسلحة تابعة للجيش السوري.

