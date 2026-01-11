https://sarabic.ae/20260111/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-بيلوغوريه-التابعة-لمقاطعة-زابوروجيه--وزارة-الدفاع-1109118309.html

الجيش الروسي يحرر بلدة بيلوغوريه التابعة لمقاطعة زابوروجيه- وزارة الدفاع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، تحرير قوات "دنيبر" التابعة لها، بلدة بيلوغوريه، التابعة لمقاطعة زابوروجيه، بعد عمليات مكثفة دحر خلالها قوات كييف،...

وأضافت الوزارة في بيان: "بلغ عدد القتلى والجرحى 75 جنديًا أوكرانيًا، بالإضافة إلى مركبة قتال مشاة، و21 مركبة أخرى، ومدفع، وراجمة صواريخ، ومستودعي ذخيرة، على هذا المحور".كما حسنت مجموعة قوات "الشمال" مواقعها التكتيكية، ودحرت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية قرب بلدات كوندراتوفكا وميروبيليا وأندرييفكا في مقاطعة سومي.كما حررت وحدات من مجموعة قوات "الغرب"، خطوطًا ومواقع هامة، وتم دحر أفراد ومعدات ثلاث كتائب ميكانيكية، وكتيبة هجومية، وكتيبة محمولة جواً، وكتيبة هجومية محمولة جواً تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى كتيبتين من الحرس الوطني، بالقرب من بلدات كوفشاروفكا، وسينيخا، ونوفوسينوفو، وموناشينوفكا، ونيشفولودوفكا، وغلوشكوفكا في مقاطعة خاركوف.وأردف البيان: "بعد فشل القوات المسلحة الأوكرانية في اختراق مدينة كوبيانسك في مقاطعة خاركوف، حاولت، في محاولة فاشلة لإظهار وجودها في المدينة، رفع العلم الأوكراني على مبنى إدارة المدينة باستخدام طائرة مسيرة، وتم تدمير العلم والطائرة المسيرة معا.كما عززت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" مواقعها على طول الجبهة الأمامية، ودرت القوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من بلدات نيكيفوروفكا، وكونستانتينوفكا، ونيكولايفكا، ورايسكي، وكراماتورسك، وسلافيانسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.وحسنت وحدات مجموعة قوات "المركز" مواقعها، وبلغت خسائر العدو أكثر من 400 جندي، ومركبة قتال مشاة برادلي أمريكية الصنع، وناقلة جند مدرعة فرنسية الصنع من طراز "فاب"، وخمس مركبات قتال مدرعة، و12 سيارة، ومحطة حرب إلكترونية، في مناطق مسؤوليتها، بعد اشتباكات مع وحدات عسكرية تابعة لقوات كييف.وأضاف البيان: "توغلت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" في عمق دفاعات العدو، وألحقت خسائر فادحة بالأفراد والمعدات التابعة للواء ميكانيكي وهجومي، وثلاثة أفواج هجومية، وكتيبة هجومية من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي بالقرب من بلدات شيفشنكيفسكي، وزاليزنيشني، وبريلوكي، ونوفوكراينكا، وجوفتنيفي، وغولوبكوفو، وسامويلوفكا في مقاطعة زابوروجيه، وأوليكساندريفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".كما نفذت القوات الجوية والطائرات المسيرة هجومية، والقوات الصاروخية، والمدفعية الروسية، هجمات استهدفت مؤسسات تابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومنشآت البنية التحتية للطاقة والنقل التي نشرتها القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 149 منطقة.وأسقطت منظومات الدفاع الجوي قنبلتين موجهتين و130 طائرة مسيرة."بوتينا - إم".. نظام إنذار مبكر روسي لتأمين الحدود.. صورالجيش الروسي يحبط عملية تناوب لقوات كييف قرب ضفة نهر "دنيبر"- الدفاع الروسية

