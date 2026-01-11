الجيش الروسي يحرر بلدة بيلوغوريه التابعة لمقاطعة زابوروجيه- وزارة الدفاع

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير من أوسلو الى وفاة عرفات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
17:03 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ضربة عسكرية روسية لمواقع حيوية أوكرانية باستخدام صاروخ "أوريشنيك" ردا على الهجوم الإرهابي على مقر إقامة بوتين
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مآلات اشتباكات حلب بين القوات السورية وقوات "قسد"
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
09:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
11:34 GMT
14 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
12:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
13:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
13:46 GMT
14 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مآلات اشتباكات حلب بين القوات السورية وقوات "قسد"
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:40 GMT
20 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260111/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-بيلوغوريه-التابعة-لمقاطعة-زابوروجيه--وزارة-الدفاع-1109118309.html
الجيش الروسي يحرر بلدة بيلوغوريه التابعة لمقاطعة زابوروجيه- وزارة الدفاع
الجيش الروسي يحرر بلدة بيلوغوريه التابعة لمقاطعة زابوروجيه- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، تحرير قوات "دنيبر" التابعة لها، بلدة بيلوغوريه، التابعة لمقاطعة زابوروجيه، بعد عمليات مكثفة دحر خلالها قوات كييف،... 11.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-11T09:34+0000
2026-01-11T10:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/08/1064844375_0:73:1792:1080_1920x0_80_0_0_2d1a4d11f9d13aecd2c95d8290dfc460.jpg
وأضافت الوزارة في بيان: "بلغ عدد القتلى والجرحى 75 جنديًا أوكرانيًا، بالإضافة إلى مركبة قتال مشاة، و21 مركبة أخرى، ومدفع، وراجمة صواريخ، ومستودعي ذخيرة، على هذا المحور".كما حسنت مجموعة قوات "الشمال" مواقعها التكتيكية، ودحرت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية قرب بلدات كوندراتوفكا وميروبيليا وأندرييفكا في مقاطعة سومي.كما حررت وحدات من مجموعة قوات "الغرب"، خطوطًا ومواقع هامة، وتم دحر أفراد ومعدات ثلاث كتائب ميكانيكية، وكتيبة هجومية، وكتيبة محمولة جواً، وكتيبة هجومية محمولة جواً تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى كتيبتين من الحرس الوطني، بالقرب من بلدات كوفشاروفكا، وسينيخا، ونوفوسينوفو، وموناشينوفكا، ونيشفولودوفكا، وغلوشكوفكا في مقاطعة خاركوف.وأردف البيان: "بعد فشل القوات المسلحة الأوكرانية في اختراق مدينة كوبيانسك في مقاطعة خاركوف، حاولت، في محاولة فاشلة لإظهار وجودها في المدينة، رفع العلم الأوكراني على مبنى إدارة المدينة باستخدام طائرة مسيرة، وتم تدمير العلم والطائرة المسيرة معا.كما عززت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" مواقعها على طول الجبهة الأمامية، ودرت القوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من بلدات نيكيفوروفكا، وكونستانتينوفكا، ونيكولايفكا، ورايسكي، وكراماتورسك، وسلافيانسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.وحسنت وحدات مجموعة قوات "المركز" مواقعها، وبلغت خسائر العدو أكثر من 400 جندي، ومركبة قتال مشاة برادلي أمريكية الصنع، وناقلة جند مدرعة فرنسية الصنع من طراز "فاب"، وخمس مركبات قتال مدرعة، و12 سيارة، ومحطة حرب إلكترونية، في مناطق مسؤوليتها، بعد اشتباكات مع وحدات عسكرية تابعة لقوات كييف.وأضاف البيان: "توغلت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" في عمق دفاعات العدو، وألحقت خسائر فادحة بالأفراد والمعدات التابعة للواء ميكانيكي وهجومي، وثلاثة أفواج هجومية، وكتيبة هجومية من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي بالقرب من بلدات شيفشنكيفسكي، وزاليزنيشني، وبريلوكي، ونوفوكراينكا، وجوفتنيفي، وغولوبكوفو، وسامويلوفكا في مقاطعة زابوروجيه، وأوليكساندريفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".كما نفذت القوات الجوية والطائرات المسيرة هجومية، والقوات الصاروخية، والمدفعية الروسية، هجمات استهدفت مؤسسات تابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومنشآت البنية التحتية للطاقة والنقل التي نشرتها القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 149 منطقة.وأسقطت منظومات الدفاع الجوي قنبلتين موجهتين و130 طائرة مسيرة."بوتينا - إم".. نظام إنذار مبكر روسي لتأمين الحدود.. صورالجيش الروسي يحبط عملية تناوب لقوات كييف قرب ضفة نهر "دنيبر"- الدفاع الروسية
https://sarabic.ae/20260110/القوات-الروسية-تدمر-منشآت-الصناعة-العسكرية-الأوكرانية-بضربات-متناهية-الدقة--وزارة-الدفاع-1109083602.html
https://sarabic.ae/20260111/القوات-الأوكرانية-تسحب-طواقم-الطائرات-دون-طيار-من-مقاطعة-سومي-بسبب-الخسائر-الفادحة-1109111808.html
https://sarabic.ae/20260111/رعب-في-ألمانيا-بسبب-أوريشنيك-1109113257.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/08/1064844375_112:0:1552:1080_1920x0_80_0_0_4b4ba037737adedc64cbdf43ff7c1d1b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم

الجيش الروسي يحرر بلدة بيلوغوريه التابعة لمقاطعة زابوروجيه- وزارة الدفاع

09:34 GMT 11.01.2026 (تم التحديث: 10:16 GMT 11.01.2026)
© Министерство обороны РФ / الانتقال إلى بنك الصورآلية مدرعة تابعة للقوات المشاركة في العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا
آلية مدرعة تابعة للقوات المشاركة في العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2026
© Министерство обороны РФ
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، تحرير قوات "دنيبر" التابعة لها، بلدة بيلوغوريه، التابعة لمقاطعة زابوروجيه، بعد عمليات مكثفة دحر خلالها قوات كييف، إضافة للتقدم على جميع محاور القتال في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة.
وأضافت الوزارة في بيان: "بلغ عدد القتلى والجرحى 75 جنديًا أوكرانيًا، بالإضافة إلى مركبة قتال مشاة، و21 مركبة أخرى، ومدفع، وراجمة صواريخ، ومستودعي ذخيرة، على هذا المحور".
كما حسنت مجموعة قوات "الشمال" مواقعها التكتيكية، ودحرت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية قرب بلدات كوندراتوفكا وميروبيليا وأندرييفكا في مقاطعة سومي.

وتكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت 205 جنديًا، وسيارتين، ومستودعين للذخيرة، وثلاثة مستودعات إمداد، على هذا المحور.

كما حررت وحدات من مجموعة قوات "الغرب"، خطوطًا ومواقع هامة، وتم دحر أفراد ومعدات ثلاث كتائب ميكانيكية، وكتيبة هجومية، وكتيبة محمولة جواً، وكتيبة هجومية محمولة جواً تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى كتيبتين من الحرس الوطني، بالقرب من بلدات كوفشاروفكا، وسينيخا، ونوفوسينوفو، وموناشينوفكا، ونيشفولودوفكا، وغلوشكوفكا في مقاطعة خاركوف.

وفي قطاع كوبيانسك، تم صد هجومين شنتهما وحدات من اللواء 92 الهجومي واللواء 116 الميكانيكي التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات بلاغوداتوفكا وكوبيانسك-أوزلوفايا في منطقة خاركوف، وتم تحييد ما يصل إلى 15 مسلحاً أوكرانياً.

وأردف البيان: "بعد فشل القوات المسلحة الأوكرانية في اختراق مدينة كوبيانسك في مقاطعة خاركوف، حاولت، في محاولة فاشلة لإظهار وجودها في المدينة، رفع العلم الأوكراني على مبنى إدارة المدينة باستخدام طائرة مسيرة، وتم تدمير العلم والطائرة المسيرة معا.
صاروخ إسكندر روسي يدمر مقر قيادة أوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر منشآت الصناعة العسكرية الأوكرانية بضربات متناهية الدقة- وزارة الدفاع
أمس, 09:24 GMT
وبلغت خسائر العدو في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الغرب" ما يصل إلى 200 جندي، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، و15 سيارة، كما تم تدمير أربعة مستودعات ذخيرة.
كما عززت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" مواقعها على طول الجبهة الأمامية، ودرت القوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من بلدات نيكيفوروفكا، وكونستانتينوفكا، ونيكولايفكا، ورايسكي، وكراماتورسك، وسلافيانسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 160 جنديًا، وناقلة جند مدرعة، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، و14 سيارة، ومدفع ذاتي الحركة من طراز أي إس 90 بريطاني الصنع، ومستودعي ذخيرة.
القوات الروسية تدمر مدرعات تابعة للقوات الأوكرانية على محور كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تسحب طواقم الطائرات دون طيار من مقاطعة سومي بسبب الخسائر الفادحة
04:31 GMT
وحسنت وحدات مجموعة قوات "المركز" مواقعها، وبلغت خسائر العدو أكثر من 400 جندي، ومركبة قتال مشاة برادلي أمريكية الصنع، وناقلة جند مدرعة فرنسية الصنع من طراز "فاب"، وخمس مركبات قتال مدرعة، و12 سيارة، ومحطة حرب إلكترونية، في مناطق مسؤوليتها، بعد اشتباكات مع وحدات عسكرية تابعة لقوات كييف.
وأضاف البيان: "توغلت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" في عمق دفاعات العدو، وألحقت خسائر فادحة بالأفراد والمعدات التابعة للواء ميكانيكي وهجومي، وثلاثة أفواج هجومية، وكتيبة هجومية من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي بالقرب من بلدات شيفشنكيفسكي، وزاليزنيشني، وبريلوكي، ونوفوكراينكا، وجوفتنيفي، وغولوبكوفو، وسامويلوفكا في مقاطعة زابوروجيه، وأوليكساندريفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".

وبلغت خسائر العدو أكثر من 290 جنديًا و18 مركبة، كما دُمر مستودعا إمداد.

وحدة صواريخ أوريشنيك تنفذ تدريب قتالي في بيلاروسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2026
رعب في ألمانيا بسبب "أوريشنيك"
05:53 GMT
كما نفذت القوات الجوية والطائرات المسيرة هجومية، والقوات الصاروخية، والمدفعية الروسية، هجمات استهدفت مؤسسات تابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومنشآت البنية التحتية للطاقة والنقل التي نشرتها القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 149 منطقة.
وأسقطت منظومات الدفاع الجوي قنبلتين موجهتين و130 طائرة مسيرة.
"بوتينا - إم".. نظام إنذار مبكر روسي لتأمين الحدود.. صور
الجيش الروسي يحبط عملية تناوب لقوات كييف قرب ضفة نهر "دنيبر"- الدفاع الروسية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала