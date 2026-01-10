https://sarabic.ae/20260110/القوات-الروسية-تدمر-منشآت-الصناعة-العسكرية-الأوكرانية-بضربات-متناهية-الدقة--وزارة-الدفاع-1109083602.html

القوات الروسية تدمر منشآت الصناعة العسكرية الأوكرانية بضربات متناهية الدقة- وزارة الدفاع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات المسلحة التابعة لها، استهدفت منشآت البنية التحتية للطاقة التي تدعم المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، إضافة... 10.01.2026, سبوتنيك عربي

وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "دكت طائرات العمليات التكتيكية، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية منشآت البنية التحتية للطاقة التي تدعم المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومستودعات الوقود، ومواقع الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 153 منطقة". كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت أكثر من 135 جنديًا في منطقة عمليات مجموعة "الشرق"، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وذكرت الوزارة في بيانها: "فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 135 جنديًا، وخمس مركبات قتالية مدرعة، وتسع سيارات، ومدفعًا". وأضاف البيان: "عززت مجموعة قوات الشمال، مواقعها التكتيكية، ودحرت القوات المسلحة الأوكرانية، قرب بلدتي ريزيفكا وكوتشيروفكا في مقاطعة سومي.وأفاد بيان وزارة الدفاع الروسية بأن "وحدات من مجموعة قوات "الشرق" اتخذت مواقع وخطوطًا هامة، دحرت قوات كييف، بالقرب من بلدات كوبيانسك-أوزلوفايا، وغلوشكوفكا، ونيشفولدوفكا، وغروشيفكا في مقاطعة خاركوف، وإيليتشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف بيان وزارة الدفاع الروسية: "كما دُمّرت ما يصل إلى 35 جنديًا أوكرانيًا، ومركبة قتالية مدرعة، وأربع مركبات، ومدفعًا".كما حررت قوات "المركز" مواقع وألحقت خسائر في الأفراد والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من بلدات توريتسكوي، وبيليتسكوي، وغريشينو، وكراسنويارسكوي، ورودينسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وميزيفايا ونوفوبيدغورودنوي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك. وحسنت وحدات مجموعة قوات الجنوب مواقعها على طول خط الجبهة، حيث تم دحر فصائل من لواءين ميكانيكيين، ولواء محمول جواً، ولواء هجوم جبلي، ولواء دفاع إقليمي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من بلدات أليكسيفو-دروزكوفكا، وكونستانتينوفكا، وكريفايا لوكا، وزاكوتني، وكراماتورسك، وسلافيانسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأوضحت وزارة الدفاع أن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر تجاوزت 190 جندياً، وتسع مركبات قتالية مدرعة، و14 سيارة، وأربعة مدافع، ومحطتي حرب إلكترونية، ومحطة مضادة للبطاريات، فضلاً عن أربعة مستودعات ذخيرة وأربعة مستودعات إمداد.وختم البيان: "كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي صاروخ نبتون موجهاً بعيد المدى، و70 طائرة مسيرة".بسرعة تفوق 12 ألف كم… معلومات عن صاروخ "أوريشنيك" الذي ردت به روسيا على استهداف مقر بوتينخبير: صاروخا "بوريفيستنيك" و"بوسايدون" يمهدان الطريق لأسلحة متطورةالكرملين: "بوسيدون" خطوة جديدة في مجال الأمن القومي الروسي

