القوات الروسية تدمر منشآت الصناعة العسكرية الأوكرانية بضربات متناهية الدقة- وزارة الدفاع

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
10:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير من أوسلو الى وفاة عرفات
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
12:48 GMT
11 د
مساحة حرة
فيلم "تشيبوراشكا 2" يحقق إنجازا عالميا ويتصدر المركز الثالث في إيرادات شباك التذاكر
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
أهداف زيارة وزير الخارجية السعودي لواشنطن تزامنا مع التوترات جنوب اليمن
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
مخطط بريطاني- فرنسي لإرسال قوات إلى أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير من أوسلو الى وفاة عرفات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
17:03 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ضربة عسكرية روسية لمواقع حيوية أوكرانية باستخدام صاروخ "أوريشنيك" ردا على الهجوم الإرهابي على مقر إقامة بوتين
18:00 GMT
59 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
19:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260110/القوات-الروسية-تدمر-منشآت-الصناعة-العسكرية-الأوكرانية-بضربات-متناهية-الدقة--وزارة-الدفاع-1109083602.html
القوات الروسية تدمر منشآت الصناعة العسكرية الأوكرانية بضربات متناهية الدقة- وزارة الدفاع
القوات الروسية تدمر منشآت الصناعة العسكرية الأوكرانية بضربات متناهية الدقة- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات المسلحة التابعة لها، استهدفت منشآت البنية التحتية للطاقة التي تدعم المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، إضافة... 10.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-10T09:24+0000
2026-01-10T10:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/18/1091085993_0:104:1441:915_1920x0_80_0_0_16d0cadf1bccd0df35b6256ad19c375a.jpg
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "دكت طائرات العمليات التكتيكية، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية منشآت البنية التحتية للطاقة التي تدعم المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومستودعات الوقود، ومواقع الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 153 منطقة". كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت أكثر من 135 جنديًا في منطقة عمليات مجموعة "الشرق"، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وذكرت الوزارة في بيانها: "فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 135 جنديًا، وخمس مركبات قتالية مدرعة، وتسع سيارات، ومدفعًا". وأضاف البيان: "عززت مجموعة قوات الشمال، مواقعها التكتيكية، ودحرت القوات المسلحة الأوكرانية، قرب بلدتي ريزيفكا وكوتشيروفكا في مقاطعة سومي.وأفاد بيان وزارة الدفاع الروسية بأن "وحدات من مجموعة قوات "الشرق" اتخذت مواقع وخطوطًا هامة، دحرت قوات كييف، بالقرب من بلدات كوبيانسك-أوزلوفايا، وغلوشكوفكا، ونيشفولدوفكا، وغروشيفكا في مقاطعة خاركوف، وإيليتشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف بيان وزارة الدفاع الروسية: "كما دُمّرت ما يصل إلى 35 جنديًا أوكرانيًا، ومركبة قتالية مدرعة، وأربع مركبات، ومدفعًا".كما حررت قوات "المركز" مواقع وألحقت خسائر في الأفراد والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من بلدات توريتسكوي، وبيليتسكوي، وغريشينو، وكراسنويارسكوي، ورودينسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وميزيفايا ونوفوبيدغورودنوي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك. وحسنت وحدات مجموعة قوات الجنوب مواقعها على طول خط الجبهة، حيث تم دحر فصائل من لواءين ميكانيكيين، ولواء محمول جواً، ولواء هجوم جبلي، ولواء دفاع إقليمي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من بلدات أليكسيفو-دروزكوفكا، وكونستانتينوفكا، وكريفايا لوكا، وزاكوتني، وكراماتورسك، وسلافيانسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأوضحت وزارة الدفاع أن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر تجاوزت 190 جندياً، وتسع مركبات قتالية مدرعة، و14 سيارة، وأربعة مدافع، ومحطتي حرب إلكترونية، ومحطة مضادة للبطاريات، فضلاً عن أربعة مستودعات ذخيرة وأربعة مستودعات إمداد.وختم البيان: "كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي صاروخ نبتون موجهاً بعيد المدى، و70 طائرة مسيرة".بسرعة تفوق 12 ألف كم… معلومات عن صاروخ "أوريشنيك" الذي ردت به روسيا على استهداف مقر بوتينخبير: صاروخا "بوريفيستنيك" و"بوسايدون" يمهدان الطريق لأسلحة متطورةالكرملين: "بوسيدون" خطوة جديدة في مجال الأمن القومي الروسي
https://sarabic.ae/20260110/الجيش-الروسي-يحبط-عملية-تناوب-لقوات-كييف-قرب-ضفة-نهر-دنيبر--الدفاع-الروسية-1109079044.html
https://sarabic.ae/20260110/القوات-الروسية-تدمر-59-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1109079791.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/18/1091085993_96:0:1316:915_1920x0_80_0_0_eaed3e545e65746423dceeaa32e2a888.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم

القوات الروسية تدمر منشآت الصناعة العسكرية الأوكرانية بضربات متناهية الدقة- وزارة الدفاع

09:24 GMT 10.01.2026 (تم التحديث: 10:02 GMT 10.01.2026)
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federationصاروخ إسكندر روسي يدمر مقر قيادة أوكراني
صاروخ إسكندر روسي يدمر مقر قيادة أوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2026
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات المسلحة التابعة لها، استهدفت منشآت البنية التحتية للطاقة التي تدعم المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، إضافة للتقدم على كافة محاور القتال.
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "دكت طائرات العمليات التكتيكية، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية منشآت البنية التحتية للطاقة التي تدعم المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومستودعات الوقود، ومواقع الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 153 منطقة".
كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت أكثر من 135 جنديًا في منطقة عمليات مجموعة "الشرق"، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وذكرت الوزارة في بيانها: "فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 135 جنديًا، وخمس مركبات قتالية مدرعة، وتسع سيارات، ومدفعًا".
طائرة مسيرة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحبط عملية تناوب لقوات كييف قرب ضفة نهر "دنيبر"- الدفاع الروسية
04:19 GMT
وأضاف البيان: "عززت مجموعة قوات الشمال، مواقعها التكتيكية، ودحرت القوات المسلحة الأوكرانية، قرب بلدتي ريزيفكا وكوتشيروفكا في مقاطعة سومي.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت أكثر من 130 جنديًا وثلاث سيارات، كما تم تدمير ثلاثة مستودعات إمداد على هذا المحور.

وأفاد بيان وزارة الدفاع الروسية بأن "وحدات من مجموعة قوات "الشرق" اتخذت مواقع وخطوطًا هامة، دحرت قوات كييف، بالقرب من بلدات كوبيانسك-أوزلوفايا، وغلوشكوفكا، ونيشفولدوفكا، وغروشيفكا في مقاطعة خاركوف، وإيليتشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأضافت الوزارة: خسر العدو ما يصل إلى 190 جنديًا، ومركبة قتالية مدرعة، و12 سيارة، ومدفعًا، كما دُمرت أربعة مستودعات ذخيرة.

أنظمة الدفاع الجوي الروسي - نظام بانتسير-إس1 الصاروخي والمدفعي المضاد للطائرات - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر 59 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل- وزارة الدفاع
04:46 GMT
وأضاف بيان وزارة الدفاع الروسية: "كما دُمّرت ما يصل إلى 35 جنديًا أوكرانيًا، ومركبة قتالية مدرعة، وأربع مركبات، ومدفعًا".
كما حررت قوات "المركز" مواقع وألحقت خسائر في الأفراد والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من بلدات توريتسكوي، وبيليتسكوي، وغريشينو، وكراسنويارسكوي، ورودينسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وميزيفايا ونوفوبيدغورودنوي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.
وبلغت خسائر العدو 410 جنديًا، وست مركبات قتالية مدرعة، وثماني مركبات آلية، ومدفعين ميدانيين.
وحسنت وحدات مجموعة قوات الجنوب مواقعها على طول خط الجبهة، حيث تم دحر فصائل من لواءين ميكانيكيين، ولواء محمول جواً، ولواء هجوم جبلي، ولواء دفاع إقليمي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من بلدات أليكسيفو-دروزكوفكا، وكونستانتينوفكا، وكريفايا لوكا، وزاكوتني، وكراماتورسك، وسلافيانسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأوضحت وزارة الدفاع أن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر تجاوزت 190 جندياً، وتسع مركبات قتالية مدرعة، و14 سيارة، وأربعة مدافع، ومحطتي حرب إلكترونية، ومحطة مضادة للبطاريات، فضلاً عن أربعة مستودعات ذخيرة وأربعة مستودعات إمداد.
وختم البيان: "كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي صاروخ نبتون موجهاً بعيد المدى، و70 طائرة مسيرة".
بسرعة تفوق 12 ألف كم… معلومات عن صاروخ "أوريشنيك" الذي ردت به روسيا على استهداف مقر بوتين
خبير: صاروخا "بوريفيستنيك" و"بوسايدون" يمهدان الطريق لأسلحة متطورة
الكرملين: "بوسيدون" خطوة جديدة في مجال الأمن القومي الروسي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала