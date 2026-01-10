https://sarabic.ae/20260110/الجيش-الروسي-يحبط-عملية-تناوب-لقوات-كييف-قرب-ضفة-نهر-دنيبر--الدفاع-الروسية-1109079044.html
الجيش الروسي يحبط عملية تناوب لقوات كييف قرب ضفة نهر "دنيبر"- الدفاع الروسية
وتابعت الوزارة في تصريحات للصحفيين: "استنادًا إلى معلومات استخباراتية، تمّ رصد مركبات تقلّ أفرادًا من القوات المسلحة الأوكرانية كانت تتناوب على مواقعها الأمامية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر في مقاطعة خيرسون، وتمّ تدميرها على الفور.وقد تم استهداف الأهداف بسرعة ودقة من قبل مشغّلي طائرات الهجوم المسيّرة، سواءً تلك التي تعمل بالألياف الضوئية أو تلك التي يتمّ التحكم بها لاسلكيًا.كما دمر طاقم من مظليي إيفانوفو مروحيات قاذفة ثقيلة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، مثل مروحية "بابا ياغا"، ومواقع تمركز مؤقتة لمقاتلين أوكرانيين.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.أسرى أوكرانيون يسربون إحداثيات مواقعهم العسكرية للقوات الروسية
04:19 GMT 10.01.2026 (تم التحديث: 04:53 GMT 10.01.2026)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن طاقمًا من الطائرات المسيرة التابعة لوحدة إيفانوفو للمظليين، ضمن مجموعة قوات دنيبرو، دمر مركبات أوكرانية تقلّ أفرادًا من القوات المسلحة الأوكرانية، ما أدى إلى تعطيل تناوب مقاتلي نظام كييف على الضفة اليمنى لنهر دنيبر في منطقة خيرسون.
وتابعت الوزارة في تصريحات للصحفيين: "استنادًا إلى معلومات استخباراتية، تمّ رصد مركبات تقلّ أفرادًا من القوات المسلحة الأوكرانية كانت تتناوب على مواقعها الأمامية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر في مقاطعة خيرسون، وتمّ تدميرها على الفور.
وقد تم استهداف الأهداف بسرعة ودقة من قبل مشغّلي طائرات الهجوم المسيّرة، سواءً تلك التي تعمل بالألياف الضوئية أو تلك التي يتمّ التحكم بها لاسلكيًا.
ونتيجةً للعمليات الاحترافية لوحدات الطائرات المسيّرة التابعة للقوات المحمولة جوًا، تمّ تعطيل التناوب المخطط له لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية في هذا القطاع من الجبهة.
كما دمر طاقم من مظليي إيفانوفو مروحيات قاذفة ثقيلة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، مثل مروحية "بابا ياغا"، ومواقع تمركز مؤقتة لمقاتلين أوكرانيين.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.