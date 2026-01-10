الجيش الروسي يحبط عملية تناوب لقوات كييف قرب ضفة نهر "دنيبر"- الدفاع الروسية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
10:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير من أوسلو الى وفاة عرفات
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
12:48 GMT
11 د
مساحة حرة
فيلم "تشيبوراشكا 2" يحقق إنجازا عالميا ويتصدر المركز الثالث في إيرادات شباك التذاكر
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
أهداف زيارة وزير الخارجية السعودي لواشنطن تزامنا مع التوترات جنوب اليمن
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
مخطط بريطاني- فرنسي لإرسال قوات إلى أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير من أوسلو الى وفاة عرفات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
17:03 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
17:31 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
19:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260110/الجيش-الروسي-يحبط-عملية-تناوب-لقوات-كييف-قرب-ضفة-نهر-دنيبر--الدفاع-الروسية-1109079044.html
الجيش الروسي يحبط عملية تناوب لقوات كييف قرب ضفة نهر "دنيبر"- الدفاع الروسية
الجيش الروسي يحبط عملية تناوب لقوات كييف قرب ضفة نهر "دنيبر"- الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن طاقمًا من الطائرات المسيرة التابعة لوحدة إيفانوفو للمظليين، ضمن مجموعة قوات دنيبرو، دمر مركبات أوكرانية تقلّ أفرادًا من القوات... 10.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-10T04:19+0000
2026-01-10T04:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1c/1096292255_0:1:3639:2048_1920x0_80_0_0_ccd7bcdeb847c4da834747c5da797b3f.jpg
وتابعت الوزارة في تصريحات للصحفيين: "استنادًا إلى معلومات استخباراتية، تمّ رصد مركبات تقلّ أفرادًا من القوات المسلحة الأوكرانية كانت تتناوب على مواقعها الأمامية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر في مقاطعة خيرسون، وتمّ تدميرها على الفور.وقد تم استهداف الأهداف بسرعة ودقة من قبل مشغّلي طائرات الهجوم المسيّرة، سواءً تلك التي تعمل بالألياف الضوئية أو تلك التي يتمّ التحكم بها لاسلكيًا.كما دمر طاقم من مظليي إيفانوفو مروحيات قاذفة ثقيلة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، مثل مروحية "بابا ياغا"، ومواقع تمركز مؤقتة لمقاتلين أوكرانيين.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.أسرى أوكرانيون يسربون إحداثيات مواقعهم العسكرية للقوات الروسية
https://sarabic.ae/20260110/عناصر-من-لواءين-أوكرانيين-يرفضون-علنا-تنفيذ-أوامر-القيادة--الأمن-الروسي-1109078907.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1c/1096292255_908:0:3639:2048_1920x0_80_0_0_48e668a71a19a89a7bace50ba6e6a5de.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري

الجيش الروسي يحبط عملية تناوب لقوات كييف قرب ضفة نهر "دنيبر"- الدفاع الروسية

04:19 GMT 10.01.2026 (تم التحديث: 04:53 GMT 10.01.2026)
© Sputnik . Ivan Rodionov / الانتقال إلى بنك الصورطائرة مسيرة روسية
طائرة مسيرة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2026
© Sputnik . Ivan Rodionov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن طاقمًا من الطائرات المسيرة التابعة لوحدة إيفانوفو للمظليين، ضمن مجموعة قوات دنيبرو، دمر مركبات أوكرانية تقلّ أفرادًا من القوات المسلحة الأوكرانية، ما أدى إلى تعطيل تناوب مقاتلي نظام كييف على الضفة اليمنى لنهر دنيبر في منطقة خيرسون.
وتابعت الوزارة في تصريحات للصحفيين: "استنادًا إلى معلومات استخباراتية، تمّ رصد مركبات تقلّ أفرادًا من القوات المسلحة الأوكرانية كانت تتناوب على مواقعها الأمامية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر في مقاطعة خيرسون، وتمّ تدميرها على الفور.
وقد تم استهداف الأهداف بسرعة ودقة من قبل مشغّلي طائرات الهجوم المسيّرة، سواءً تلك التي تعمل بالألياف الضوئية أو تلك التي يتمّ التحكم بها لاسلكيًا.
ونتيجةً للعمليات الاحترافية لوحدات الطائرات المسيّرة التابعة للقوات المحمولة جوًا، تمّ تعطيل التناوب المخطط له لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية في هذا القطاع من الجبهة.
جنود طاقم المدفعية التابعة للمجموعة القتالية فاغنير في مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 5 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
عناصر من لواءين أوكرانيين يرفضون علنا تنفيذ أوامر القيادة – الأمن الروسي
04:19 GMT
كما دمر طاقم من مظليي إيفانوفو مروحيات قاذفة ثقيلة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، مثل مروحية "بابا ياغا"، ومواقع تمركز مؤقتة لمقاتلين أوكرانيين.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
أسرى أوكرانيون يسربون إحداثيات مواقعهم العسكرية للقوات الروسية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала