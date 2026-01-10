عناصر من لواءين أوكرانيين يرفضون علنا تنفيذ أوامر القيادة – الأمن الروسي

عربي
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
وقالت المصادر لوكالة "سبوتنيك": "بسبب البقاء لفترات طويلة في المواقع من دون تناوب، بدأت بعض وحدات القوات المسلحة الأوكرانية تفقد قدرتها القتالية. وفي منطقة أندرييفكا، لا ينفذ عسكريو اللواء الميكانيكي المنفصل رقم 158 أوامر القيادة بشكل علني".وأضافت المصادر أن وضعا مشابها تشكل أيضا في اللواء المنفصل رقم 119 لقوات الدفاع الإقليمي التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.وقبيل رأس السنة، أفادت مصادر في جهاز الأمن الروسي لوكالة "سبوتنيك" بأن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت مجموعة قتالية تابعة للواء 158 أثناء محاولة نقل قوات باتجاه كوندراتوفكا في مقاطعة سومي.وفي الثاني من يناير، تم الإبلاغ عن تدمير مجموعتين هجوميتين من اللواء 119 لقوات الدفاع الإقليمي للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة غرابوفسكي في مقاطعة سومي.وكما شدد الرئيس فلاديمير بوتين، فإن الجيش ينجح في تنفيذ مهمة إنشاء منطقة عازلة للأمن على طول الحدود مع أوكرانيا في مقاطعتي خاركوف وسومي.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
04:19 GMT 10.01.2026 (تم التحديث: 04:20 GMT 10.01.2026)
أفادت مصادر في جهاز الأمن الروسي، اليوم السبت، أن العسكريين الأوكرانيين بدأوا يفقدون القدرة القتالية بسبب بقائهم لفترات طويلة في المواقع من دون إجراء عمليات تناوب، فيما لا ينفذ عناصر اللواءين 158 و119 أوامر القيادة بشكل علني.
وقالت المصادر لوكالة "سبوتنيك": "بسبب البقاء لفترات طويلة في المواقع من دون تناوب، بدأت بعض وحدات القوات المسلحة الأوكرانية تفقد قدرتها القتالية. وفي منطقة أندرييفكا، لا ينفذ عسكريو اللواء الميكانيكي المنفصل رقم 158 أوامر القيادة بشكل علني".
وأضافت المصادر أن وضعا مشابها تشكل أيضا في اللواء المنفصل رقم 119 لقوات الدفاع الإقليمي التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقبيل رأس السنة، أفادت مصادر في جهاز الأمن الروسي لوكالة "سبوتنيك" بأن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت مجموعة قتالية تابعة للواء 158 أثناء محاولة نقل قوات باتجاه كوندراتوفكا في مقاطعة سومي.
وفي الثاني من يناير، تم الإبلاغ عن تدمير مجموعتين هجوميتين من اللواء 119 لقوات الدفاع الإقليمي للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة غرابوفسكي في مقاطعة سومي.
وكما شدد الرئيس فلاديمير بوتين، فإن الجيش ينجح في تنفيذ مهمة إنشاء منطقة عازلة للأمن على طول الحدود مع أوكرانيا في مقاطعتي خاركوف وسومي.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
