إعلام: قادة أوروبا يناقشون إنشاء "منطقة عازلة" في أوكرانيا

وقال التقرير: "يدرس القادة الأوروبيون إمكانية إنشاء منطقة عازلة بطول 40 كيلومترا بين الجبهتين الروسية والأوكرانية، كجزء من اتفاق السلام".وبحسب الصحيفة، "حقيقة أن المسؤولين (الأوروبيين) يدرسون إمكانية فصل جزء من أراضي أوكرانيا لفرض سلام هش، تشير إلى يأس حلفاء الناتو في البحث عن طريقة لإنهاء الحرب". ووفقا للتقرير، فإن الانطباع السائد هو أن الولايات المتحدة لا تشارك في هذه المناقشات.وتؤكد الصحيفة أن المسؤولين يختلفون حول عمق المنطقة، ومن غير الواضح ما إذا كانت كييف ستوافق على هذه الخطة، "لأنها تنطوي على الأرجح على تنازلات إقليمية".وأشار التقرير إلى أن عدد القوات اللازمة لحراسة حدود المنطقة لا يزال موضع تساؤل، ويناقش المسؤولون عدد القوات التي تتراوح بين 4 آلاف و60 ألف جندي، وستكون القوات الفرنسية والبريطانية هي الجزء الأكبر من القوات الأجنبية. ومع ذلك، لم تُقدّم أي دولة أي التزامات حتى الآن.وقال جيمس تاونسند، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، للصحيفة، معلقًا على الأفكار الأوروبية المطروحة: "إنهم يتشبثون بقشة".وقال الموظف السابق في البنتاغون، الذي كان يشرف سابقًا على العلاقات مع أوروبا وحلفاء بلاده في الناتو: "الروس لا يخافون من الأوروبيين". ووفقا لتقديره، لن توقف القوات البريطانية أو الفرنسية، في حالة نشرها في "المنطقة العازلة" المذكورة، تقدم القوات المسلحة الروسية، إذا رأت موسكو ضرورة التصرف بهذه الطريقة.في وقت سابق من الشهر الجاري، استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فلاديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين في البيت الأبيض.وذكرت وسائل إعلام غربية، أن "الضمانات الأمنية" الأمريكية والأوروبية لكييف، ستستند إلى عمل "تحالف الراغبين"، الذي قد يشمل قوات متعددة الجنسيات.وفي الوقت ذاته، أكدت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، أن أي سيناريو لنشر قوات حلف شمال الأطلسي في أوكرانيا، غير مقبول على الإطلاق بالنسبة لروسيا وينذر بتصعيد حاد.خبير ألماني: ترامب يضغط على أوروبا لدعم السلام في أوكرانيا وسط مخاوف من تفكك الناتوترامب: أمريكا كانت ستواجه خطرا لو لم يكن هناك تفاهم متبادل مع بوتين
أفاد تقرير صحفي أمريكي، نقلًا عن دبلوماسيين أوروبيين، أن قادة الدول الأوروبية يناقشون إمكانية إنشاء "منطقة عازلة" بعمق 40 كيلومترًا على أراضي أوكرانيا، كجزء من "التسوية السلمية".
وقال التقرير: "يدرس القادة الأوروبيون إمكانية إنشاء منطقة عازلة بطول 40 كيلومترا بين الجبهتين الروسية والأوكرانية، كجزء من اتفاق السلام".
وأشارت مصادر الصحيفة ناشرة التقرير، إلى إن هذا الاقتراح هو من بين اقتراحات عدة، يدرسها المسؤولون الأوروبيون كجزء من تسوية ما بعد الصراع أو التسوية الطويلة الأجل للنزاع في أوكرانيا، في حين يبدو أن الولايات المتحدة غائبة عن المناقشات بشأن "المنطقة العازلة".
وبحسب الصحيفة، "حقيقة أن المسؤولين (الأوروبيين) يدرسون إمكانية فصل جزء من أراضي أوكرانيا لفرض سلام هش، تشير إلى يأس حلفاء الناتو في البحث عن طريقة لإنهاء الحرب". ووفقا للتقرير، فإن الانطباع السائد هو أن الولايات المتحدة لا تشارك في هذه المناقشات.
وتؤكد الصحيفة أن المسؤولين يختلفون حول عمق المنطقة، ومن غير الواضح ما إذا كانت كييف ستوافق على هذه الخطة، "لأنها تنطوي على الأرجح على تنازلات إقليمية".
وأشار التقرير إلى أن عدد القوات اللازمة لحراسة حدود المنطقة لا يزال موضع تساؤل، ويناقش المسؤولون عدد القوات التي تتراوح بين 4 آلاف و60 ألف جندي، وستكون القوات الفرنسية والبريطانية هي الجزء الأكبر من القوات الأجنبية. ومع ذلك، لم تُقدّم أي دولة أي التزامات حتى الآن.
وأوضحت الصحيفة أن "الحلفاء يتوقعون أن تبقى أوكرانيا هي المسؤول عن الجزء الأكبر من القوات في الوقت القريب من أي اتفاق لوقف إطلاق النار أو منطقة عازلة".
وقال جيمس تاونسند، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، للصحيفة، معلقًا على الأفكار الأوروبية المطروحة: "إنهم يتشبثون بقشة".
وقال الموظف السابق في البنتاغون، الذي كان يشرف سابقًا على العلاقات مع أوروبا وحلفاء بلاده في الناتو: "الروس لا يخافون من الأوروبيين". ووفقا لتقديره، لن توقف القوات البريطانية أو الفرنسية، في حالة نشرها في "المنطقة العازلة" المذكورة، تقدم القوات المسلحة الروسية، إذا رأت موسكو ضرورة التصرف بهذه الطريقة.
في وقت سابق من الشهر الجاري، استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فلاديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين في البيت الأبيض.
وخلال الاجتماع، صرّح ترامب بأنه لن يُقارن "الضمانات الأمنية"، التي قد تحصل عليها كييف بتلك التي يقدمها حلف شمال الأطلسي (الناتو). كما أكد ترامب أنه لن يكون هناك أي وجود لقوات أمريكية في أوكرانيا، خلال فترة رئاسته.
وذكرت وسائل إعلام غربية، أن "الضمانات الأمنية" الأمريكية والأوروبية لكييف، ستستند إلى عمل "تحالف الراغبين"، الذي قد يشمل قوات متعددة الجنسيات.
وفي الوقت ذاته، أكدت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، أن أي سيناريو لنشر قوات حلف شمال الأطلسي في أوكرانيا، غير مقبول على الإطلاق بالنسبة لروسيا وينذر بتصعيد حاد.