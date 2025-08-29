إعلام: قادة أوروبا يناقشون إنشاء "منطقة عازلة" في أوكرانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
08:18 GMT
25 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:44 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
فحم جنوب افريقيا يعوض إسرائيل عن الفحم الكولومبي ويثير غضبا شعبيا في البلد الأفريقي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
16:03 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: الاتحاد الأوروبي يتجه لمعاقبة من يتعامل مع روسيا بعد فشل العقوبات على روسيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
النووي الإيراني... تفاهمات محتملة أم إعادة فرض العقوبات على طهران
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
08:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:51 GMT
9 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:53 GMT
7 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
فحم جنوب افريقيا يعوض إسرائيل عن الفحم الكولومبي ويثير غضبا شعبيا في البلد الأفريقي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
16:49 GMT
11 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250829/إعلام-قادة-أوروبا-يناقشون-إنشاء-منطقة-عازلة-في-أوكرانيا-1104258296.html
إعلام: قادة أوروبا يناقشون إنشاء "منطقة عازلة" في أوكرانيا
إعلام: قادة أوروبا يناقشون إنشاء "منطقة عازلة" في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفاد تقرير صحفي أمريكي، نقلًا عن دبلوماسيين أوروبيين، أن قادة الدول الأوروبية يناقشون إمكانية إنشاء "منطقة عازلة" بعمق 40 كيلومترًا على أراضي أوكرانيا، كجزء من... 29.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-29T05:55+0000
2025-08-29T05:55+0000
العالم
روسيا
أخبار أوكرانيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084291001_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_304888d419131ee67f8e1136a400f85d.jpg
وقال التقرير: "يدرس القادة الأوروبيون إمكانية إنشاء منطقة عازلة بطول 40 كيلومترا بين الجبهتين الروسية والأوكرانية، كجزء من اتفاق السلام".وبحسب الصحيفة، "حقيقة أن المسؤولين (الأوروبيين) يدرسون إمكانية فصل جزء من أراضي أوكرانيا لفرض سلام هش، تشير إلى يأس حلفاء الناتو في البحث عن طريقة لإنهاء الحرب". ووفقا للتقرير، فإن الانطباع السائد هو أن الولايات المتحدة لا تشارك في هذه المناقشات.وتؤكد الصحيفة أن المسؤولين يختلفون حول عمق المنطقة، ومن غير الواضح ما إذا كانت كييف ستوافق على هذه الخطة، "لأنها تنطوي على الأرجح على تنازلات إقليمية".وأشار التقرير إلى أن عدد القوات اللازمة لحراسة حدود المنطقة لا يزال موضع تساؤل، ويناقش المسؤولون عدد القوات التي تتراوح بين 4 آلاف و60 ألف جندي، وستكون القوات الفرنسية والبريطانية هي الجزء الأكبر من القوات الأجنبية. ومع ذلك، لم تُقدّم أي دولة أي التزامات حتى الآن.وقال جيمس تاونسند، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، للصحيفة، معلقًا على الأفكار الأوروبية المطروحة: "إنهم يتشبثون بقشة".وقال الموظف السابق في البنتاغون، الذي كان يشرف سابقًا على العلاقات مع أوروبا وحلفاء بلاده في الناتو: "الروس لا يخافون من الأوروبيين". ووفقا لتقديره، لن توقف القوات البريطانية أو الفرنسية، في حالة نشرها في "المنطقة العازلة" المذكورة، تقدم القوات المسلحة الروسية، إذا رأت موسكو ضرورة التصرف بهذه الطريقة.في وقت سابق من الشهر الجاري، استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فلاديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين في البيت الأبيض.وذكرت وسائل إعلام غربية، أن "الضمانات الأمنية" الأمريكية والأوروبية لكييف، ستستند إلى عمل "تحالف الراغبين"، الذي قد يشمل قوات متعددة الجنسيات.وفي الوقت ذاته، أكدت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، أن أي سيناريو لنشر قوات حلف شمال الأطلسي في أوكرانيا، غير مقبول على الإطلاق بالنسبة لروسيا وينذر بتصعيد حاد.خبير ألماني: ترامب يضغط على أوروبا لدعم السلام في أوكرانيا وسط مخاوف من تفكك الناتوترامب: أمريكا كانت ستواجه خطرا لو لم يكن هناك تفاهم متبادل مع بوتين
https://sarabic.ae/20250821/نائب-ترامب-على-أوروبا-تحمل-الجزء-الأكبر-من-عبء-أمن-أوكرانيا-1103976355.html
https://sarabic.ae/20250820/روسيا-زعماء-الاتحاد-الأوروبي-يحاولون-عرقلة-الحوار-الروسي-الأمريكي-بمزاعم-عدم-الثقة-1103947311.html
تابعنا عبر
أفاد تقرير صحفي أمريكي، نقلًا عن دبلوماسيين أوروبيين، أن قادة الدول الأوروبية يناقشون إمكانية إنشاء "منطقة عازلة" بعمق 40 كيلومترًا على أراضي أوكرانيا، كجزء من "التسوية السلمية".
وقال التقرير: "يدرس القادة الأوروبيون إمكانية إنشاء منطقة عازلة بطول 40 كيلومترا بين الجبهتين الروسية والأوكرانية، كجزء من اتفاق السلام".

وأشارت مصادر الصحيفة ناشرة التقرير، إلى إن هذا الاقتراح هو من بين اقتراحات عدة، يدرسها المسؤولون الأوروبيون كجزء من تسوية ما بعد الصراع أو التسوية الطويلة الأجل للنزاع في أوكرانيا، في حين يبدو أن الولايات المتحدة غائبة عن المناقشات بشأن "المنطقة العازلة".

وبحسب الصحيفة، "حقيقة أن المسؤولين (الأوروبيين) يدرسون إمكانية فصل جزء من أراضي أوكرانيا لفرض سلام هش، تشير إلى يأس حلفاء الناتو في البحث عن طريقة لإنهاء الحرب". ووفقا للتقرير، فإن الانطباع السائد هو أن الولايات المتحدة لا تشارك في هذه المناقشات.
وتؤكد الصحيفة أن المسؤولين يختلفون حول عمق المنطقة، ومن غير الواضح ما إذا كانت كييف ستوافق على هذه الخطة، "لأنها تنطوي على الأرجح على تنازلات إقليمية".
نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2025
نائب ترامب: على أوروبا تحمل "الجزء الأكبر" من عبء أمن أوكرانيا
21 أغسطس, 03:30 GMT
وأشار التقرير إلى أن عدد القوات اللازمة لحراسة حدود المنطقة لا يزال موضع تساؤل، ويناقش المسؤولون عدد القوات التي تتراوح بين 4 آلاف و60 ألف جندي، وستكون القوات الفرنسية والبريطانية هي الجزء الأكبر من القوات الأجنبية. ومع ذلك، لم تُقدّم أي دولة أي التزامات حتى الآن.

وأوضحت الصحيفة أن "الحلفاء يتوقعون أن تبقى أوكرانيا هي المسؤول عن الجزء الأكبر من القوات في الوقت القريب من أي اتفاق لوقف إطلاق النار أو منطقة عازلة".

وقال جيمس تاونسند، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، للصحيفة، معلقًا على الأفكار الأوروبية المطروحة: "إنهم يتشبثون بقشة".
وقال الموظف السابق في البنتاغون، الذي كان يشرف سابقًا على العلاقات مع أوروبا وحلفاء بلاده في الناتو: "الروس لا يخافون من الأوروبيين". ووفقا لتقديره، لن توقف القوات البريطانية أو الفرنسية، في حالة نشرها في "المنطقة العازلة" المذكورة، تقدم القوات المسلحة الروسية، إذا رأت موسكو ضرورة التصرف بهذه الطريقة.
ترامب خلال قمة حلف الناتو في هولندا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2025
روسيا: زعماء الاتحاد الأوروبي يحاولون عرقلة الحوار الروسي الأمريكي بمزاعم "عدم الثقة"
20 أغسطس, 10:48 GMT
في وقت سابق من الشهر الجاري، استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فلاديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين في البيت الأبيض.

وخلال الاجتماع، صرّح ترامب بأنه لن يُقارن "الضمانات الأمنية"، التي قد تحصل عليها كييف بتلك التي يقدمها حلف شمال الأطلسي (الناتو). كما أكد ترامب أنه لن يكون هناك أي وجود لقوات أمريكية في أوكرانيا، خلال فترة رئاسته.

وذكرت وسائل إعلام غربية، أن "الضمانات الأمنية" الأمريكية والأوروبية لكييف، ستستند إلى عمل "تحالف الراغبين"، الذي قد يشمل قوات متعددة الجنسيات.
وفي الوقت ذاته، أكدت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، أن أي سيناريو لنشر قوات حلف شمال الأطلسي في أوكرانيا، غير مقبول على الإطلاق بالنسبة لروسيا وينذر بتصعيد حاد.
خبير ألماني: ترامب يضغط على أوروبا لدعم السلام في أوكرانيا وسط مخاوف من تفكك الناتو
ترامب: أمريكا كانت ستواجه خطرا لو لم يكن هناك تفاهم متبادل مع بوتين
