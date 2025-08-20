روسيا: زعماء الاتحاد الأوروبي يحاولون عرقلة الحوار الروسي الأمريكي بمزاعم "عدم الثقة"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
09:03 GMT
18 د
مساحة حرة
تفاقم أزمة الجفاف في العراق.. ما الحل؟
09:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:34 GMT
15 د
من الملعب
برشلونة يحقق فوزًا مثيرا في الدوري الإسباني وأستراليا تحافظ على كأس آسيا للسلة
11:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: تصريحات كيم لتطوير السلاح النووي هي رسالة تعكس الاستعداد لمواجهة أي تهديد
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل بدأ العد التنازلي لإنهاء الأزمة الأوكرانية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
08:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:47 GMT
12 د
من الملعب
برشلونة يحقق فوزًا مثيرا في الدوري الإسباني وأستراليا تحافظ على كأس آسيا للسلة
09:03 GMT
28 د
نبض افريقيا
السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي : ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
11:33 GMT
22 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:33 GMT
16 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250820/روسيا-زعماء-الاتحاد-الأوروبي-يحاولون-عرقلة-الحوار-الروسي-الأمريكي-بمزاعم-عدم-الثقة-1103947311.html
روسيا: زعماء الاتحاد الأوروبي يحاولون عرقلة الحوار الروسي الأمريكي بمزاعم "عدم الثقة"
روسيا: زعماء الاتحاد الأوروبي يحاولون عرقلة الحوار الروسي الأمريكي بمزاعم "عدم الثقة"
سبوتنيك عربي
كشف المبعوث الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف، اليوم الأربعاء، أن... 20.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-20T10:48+0000
2025-08-20T10:48+0000
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/10/1103819255_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5a1eb8824f0354e5c8d936c46117ce00.jpg
وكتب دميترييف عبر قناته على تليغرام: "يحاول القادة الأوروبيون بكل الطرق، عرقلة محادثات السلام واستئناف العلاقات الروسية الأمريكية، متسترين وراء عبارات انعدام الثقة بروسيا".وفي 17 أغسطس/ آب، قال دميترييف: "أن مؤيدي الصراع في أوكرانيا، يشعرون بالقلق من المحادثات المقبلة بين فلاديمير زيلينسكي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب".وذلك في رد منه على مقتطفات من تقارير وسائل إعلام أجنبية، مثل "بوليتيكو"، التي قالت: "قد يسافر الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، مع فلاديمير زيلينسكي، للتفاوض مع دونالد ترامب"، و"بيلد" التي كتبت: "من المحتمل أن يرافقه (زيلينسكي) إلى واشنطن، إيمانويل ماكرون أو فريدريش ميرتس أو كير ستارمر".أوروبا لا تستطيع دعم كييف عسكريا بلا واشنطن... خبير: القارة العجوز تفتقر للخبرة
https://sarabic.ae/20250809/دميترييف-بعض-الدول-تسعى-لعرقلة-لقاء-بوتين-وترامب-في-ألاسكا-1103536601.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/10/1103819255_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_a2757e14fff72d7122f3521027d7f5c2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية

روسيا: زعماء الاتحاد الأوروبي يحاولون عرقلة الحوار الروسي الأمريكي بمزاعم "عدم الثقة"

10:48 GMT 20.08.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaertترامب خلال قمة حلف الناتو في هولندا
ترامب خلال قمة حلف الناتو في هولندا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
تابعنا عبر
كشف المبعوث الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف، اليوم الأربعاء، أن القادة الأوروبيين يسعون بكل الطرق لعرقلة محادثات السلام الروسية الأمريكية، بالتستر وراء عبارات "انعدام الثقة" في روسيا.
وكتب دميترييف عبر قناته على تليغرام: "يحاول القادة الأوروبيون بكل الطرق، عرقلة محادثات السلام واستئناف العلاقات الروسية الأمريكية، متسترين وراء عبارات انعدام الثقة بروسيا".
وفي 17 أغسطس/ آب، قال دميترييف: "أن مؤيدي الصراع في أوكرانيا، يشعرون بالقلق من المحادثات المقبلة بين فلاديمير زيلينسكي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال حديثهما في قمة إبيك في الفيتنام - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2025
دميترييف: بعض الدول تسعى لعرقلة لقاء بوتين وترامب في ألاسكا
9 أغسطس, 09:26 GMT

وكتب دميترييف عبر قناته على تطبيق "تلغرام": المؤيدون الأوروبيون والبريطانيون للصراع الروسي الأوكراني، في حالة من الذعر.

وذلك في رد منه على مقتطفات من تقارير وسائل إعلام أجنبية، مثل "بوليتيكو"، التي قالت: "قد يسافر الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، مع فلاديمير زيلينسكي، للتفاوض مع دونالد ترامب"، و"بيلد" التي كتبت: "من المحتمل أن يرافقه (زيلينسكي) إلى واشنطن، إيمانويل ماكرون أو فريدريش ميرتس أو كير ستارمر".
أوروبا لا تستطيع دعم كييف عسكريا بلا واشنطن... خبير: القارة العجوز تفتقر للخبرة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала