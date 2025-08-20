https://sarabic.ae/20250820/روسيا-زعماء-الاتحاد-الأوروبي-يحاولون-عرقلة-الحوار-الروسي-الأمريكي-بمزاعم-عدم-الثقة-1103947311.html
روسيا: زعماء الاتحاد الأوروبي يحاولون عرقلة الحوار الروسي الأمريكي بمزاعم "عدم الثقة"
كشف المبعوث الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف، اليوم الأربعاء، أن القادة الأوروبيين يسعون بكل الطرق لعرقلة محادثات السلام الروسية الأمريكية، بالتستر وراء عبارات "انعدام الثقة" في روسيا.
وكتب دميترييف عبر قناته على تليغرام: "يحاول القادة الأوروبيون بكل الطرق، عرقلة محادثات السلام واستئناف العلاقات الروسية الأمريكية، متسترين وراء عبارات انعدام الثقة بروسيا".
وفي 17 أغسطس/ آب، قال دميترييف: "أن مؤيدي الصراع في أوكرانيا، يشعرون بالقلق من المحادثات المقبلة بين فلاديمير زيلينسكي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب".
وكتب دميترييف عبر قناته على تطبيق "تلغرام": المؤيدون الأوروبيون والبريطانيون للصراع الروسي الأوكراني، في حالة من الذعر.
وذلك في رد منه على مقتطفات من تقارير وسائل إعلام أجنبية، مثل "بوليتيكو"، التي قالت: "قد يسافر الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، مع فلاديمير زيلينسكي، للتفاوض مع دونالد ترامب"، و"بيلد" التي كتبت: "من المحتمل أن يرافقه (زيلينسكي) إلى واشنطن، إيمانويل ماكرون أو فريدريش ميرتس أو كير ستارمر".