https://sarabic.ae/20250820/أوروبا-لا-تستطيع-دعم-كييف-عسكريا-بلا-واشنطن-خبير-القارة-العجوز-تفتقر-للخبرة----1103944501.html

أوروبا لا تستطيع دعم كييف عسكريا بلا واشنطن... خبير: القارة العجوز تفتقر للخبرة

سبوتنيك عربي

أكد كبير الباحثين في معهد الولايات المتحدة الأمريكية وكندا التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، فلاديمير باتيوك، أنه ليس من الواضح ما الذي سيتمكن الأوروبيون من... 20.08.2025, سبوتنيك عربي

وقال باتيوك في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "من سيدرب الأوكرانيين؟ أناس لم يقاتلوا منذ عقود، على الأقل منذ عام 1945. الفرنسيون والبريطانيون لديهم بعض الخبرة في جميع أنواع الحروب الاستعمارية، لكن الأوروبيين لا يملكون أي خبرة في الحروب الحديثة. كيف سيدربونهم؟ هذا ليس واضحًا لي تمامًا".ووفقًا له، ليس من الواضح تمامًا ما الذي سيتمكن الأوروبيون من فعله دون الأمريكيين فيما يتعلق بالمساعدة العسكرية بأي شكل من الأشكال.كما أشار إلى أن جميع المحادثات حول إرسال قوات ومساعدة عسكرية من أوروبا إلى أوكرانيا تستند إلى نفس السيناريو.وفي وقت سابق، كتبت وسائل إعلام غربية، نقلاً عن دبلوماسي أوروبي لم يكشف عن اسمه، أن تنفيذ بريطانيا وفرنسا إرسال قوات إلى أوكرانيا كضمانات أمنية قد يسبب صعوبات بسبب الضعف السياسي لقيادتيهما والوضع الاقتصادي الصعب.يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح، أمس الثلاثاء، أن فرنسا وألمانيا وبريطانيا ترغب في نشر قوات على الأراضي الأوكرانية. وأضاف أنه لن تكون هناك قوات أمريكية في أوكرانيا خلال فترة رئاسته.وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن أي سيناريو لنشر قوات "الناتو" في أوكرانيا غير مقبول قطعيًا بالنسبة لروسيا، وينذر بتصعيد حاد. وكانت وزارة الخارجية الروسية قد وصفت سابقًا، التصريحات حول إمكانية نشر قوة من دول "الناتو" في أوكرانيا، والتي صدرت في بريطانيا ودول أوروبية أخرى، بأنها تحريض على استمرار الأعمال العدائية.ترامب: زعماء أوروبا أظهورا تفهما لضرورة تقديم أوكرانيا تنازلات إقليمية في محادثات البيت الأبيضترامب: روسيا قوة عسكرية عظمى سواء رضي العالم بذلك أم لا

