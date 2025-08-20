أوروبا لا تستطيع دعم كييف عسكريا بلا واشنطن... خبير: القارة العجوز تفتقر للخبرة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
09:03 GMT
18 د
مساحة حرة
تفاقم أزمة الجفاف في العراق.. ما الحل؟
09:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:34 GMT
15 د
من الملعب
برشلونة يحقق فوزًا مثيرا في الدوري الإسباني وأستراليا تحافظ على كأس آسيا للسلة
11:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: تصريحات كيم لتطوير السلاح النووي هي رسالة تعكس الاستعداد لمواجهة أي تهديد
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل بدأ العد التنازلي لإنهاء الأزمة الأوكرانية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
08:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:47 GMT
12 د
من الملعب
برشلونة يحقق فوزًا مثيرا في الدوري الإسباني وأستراليا تحافظ على كأس آسيا للسلة
09:03 GMT
28 د
نبض افريقيا
السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي : ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
11:33 GMT
22 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:33 GMT
16 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250820/أوروبا-لا-تستطيع-دعم-كييف-عسكريا-بلا-واشنطن-خبير-القارة-العجوز-تفتقر-للخبرة----1103944501.html
أوروبا لا تستطيع دعم كييف عسكريا بلا واشنطن... خبير: القارة العجوز تفتقر للخبرة
أوروبا لا تستطيع دعم كييف عسكريا بلا واشنطن... خبير: القارة العجوز تفتقر للخبرة
سبوتنيك عربي
أكد كبير الباحثين في معهد الولايات المتحدة الأمريكية وكندا التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، فلاديمير باتيوك، أنه ليس من الواضح ما الذي سيتمكن الأوروبيون من... 20.08.2025, سبوتنيك عربي
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
الناتو
أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم
وقال باتيوك في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "من سيدرب الأوكرانيين؟ أناس لم يقاتلوا منذ عقود، على الأقل منذ عام 1945. الفرنسيون والبريطانيون لديهم بعض الخبرة في جميع أنواع الحروب الاستعمارية، لكن الأوروبيين لا يملكون أي خبرة في الحروب الحديثة. كيف سيدربونهم؟ هذا ليس واضحًا لي تمامًا".ووفقًا له، ليس من الواضح تمامًا ما الذي سيتمكن الأوروبيون من فعله دون الأمريكيين فيما يتعلق بالمساعدة العسكرية بأي شكل من الأشكال.كما أشار إلى أن جميع المحادثات حول إرسال قوات ومساعدة عسكرية من أوروبا إلى أوكرانيا تستند إلى نفس السيناريو.وفي وقت سابق، كتبت وسائل إعلام غربية، نقلاً عن دبلوماسي أوروبي لم يكشف عن اسمه، أن تنفيذ بريطانيا وفرنسا إرسال قوات إلى أوكرانيا كضمانات أمنية قد يسبب صعوبات بسبب الضعف السياسي لقيادتيهما والوضع الاقتصادي الصعب.يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح، أمس الثلاثاء، أن فرنسا وألمانيا وبريطانيا ترغب في نشر قوات على الأراضي الأوكرانية. وأضاف أنه لن تكون هناك قوات أمريكية في أوكرانيا خلال فترة رئاسته.وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن أي سيناريو لنشر قوات "الناتو" في أوكرانيا غير مقبول قطعيًا بالنسبة لروسيا، وينذر بتصعيد حاد. وكانت وزارة الخارجية الروسية قد وصفت سابقًا، التصريحات حول إمكانية نشر قوة من دول "الناتو" في أوكرانيا، والتي صدرت في بريطانيا ودول أوروبية أخرى، بأنها تحريض على استمرار الأعمال العدائية.ترامب: زعماء أوروبا أظهورا تفهما لضرورة تقديم أوكرانيا تنازلات إقليمية في محادثات البيت الأبيضترامب: روسيا قوة عسكرية عظمى سواء رضي العالم بذلك أم لا
https://sarabic.ae/20250710/وكالة-ترامب-يخطط-لتقديم-مساعدات-عسكرية-لأوكرانيا-بقيمة-300-مليون-دولار-1102573813.html
https://sarabic.ae/20250715/روته-ترامب-أبلغ-حلف-الناتو-أنه-قرر-زيادة-المساعدات-العسكرية-لأوكرانيا-1102690180.html
أوروبا لا تستطيع دعم كييف عسكريا بلا واشنطن... خبير: القارة العجوز تفتقر للخبرة

09:36 GMT 20.08.2025
© Sputnik . Ints Kalninsقوات الناتو
قوات الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2025
© Sputnik . Ints Kalnins
تابعنا عبر
أكد كبير الباحثين في معهد الولايات المتحدة الأمريكية وكندا التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، فلاديمير باتيوك، أنه ليس من الواضح ما الذي سيتمكن الأوروبيون من تقديمه لأوكرانيا من حيث المساعدة العسكرية، بما في ذلك في سياق عملية التدريب، دون دعم الولايات المتحدة، خاصةً وأن أوروبا لم تشارك في عمليات عسكرية، منذ عام 1945.
وقال باتيوك في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "من سيدرب الأوكرانيين؟ أناس لم يقاتلوا منذ عقود، على الأقل منذ عام 1945. الفرنسيون والبريطانيون لديهم بعض الخبرة في جميع أنواع الحروب الاستعمارية، لكن الأوروبيين لا يملكون أي خبرة في الحروب الحديثة. كيف سيدربونهم؟ هذا ليس واضحًا لي تمامًا".
ووفقًا له، ليس من الواضح تمامًا ما الذي سيتمكن الأوروبيون من فعله دون الأمريكيين فيما يتعلق بالمساعدة العسكرية بأي شكل من الأشكال.
وأكد الخبير: "خلال هذا القرن، كان الأوروبيون على الهامش تمامًا (بالنسبة للولايات المتحدة في صراعات مختلفة). ربما باستثناء البريطانيين، أما البقية فقد كانوا في مواقع خلفية بحتة".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: ترامب يخطط لتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 300 مليون دولار
10 يوليو, 21:35 GMT
كما أشار إلى أن جميع المحادثات حول إرسال قوات ومساعدة عسكرية من أوروبا إلى أوكرانيا تستند إلى نفس السيناريو.

وأضاف باتيوك: "نحن (الأوروبيون) مستعدون الآن لإرسال قوات إلى أوكرانيا. أرسلناها بالفعل، وهي على وشك الوصول، ولكن فجأةً اتضح أنها لم تصل. لذا، في الوقت الحالي، يبدو كل هذا غير مؤكد للغاية".

وفي وقت سابق، كتبت وسائل إعلام غربية، نقلاً عن دبلوماسي أوروبي لم يكشف عن اسمه، أن تنفيذ بريطانيا وفرنسا إرسال قوات إلى أوكرانيا كضمانات أمنية قد يسبب صعوبات بسبب الضعف السياسي لقيادتيهما والوضع الاقتصادي الصعب.
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روته: ترامب أبلغ حلف الناتو أنه قرر زيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا
15 يوليو, 01:10 GMT
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح، أمس الثلاثاء، أن فرنسا وألمانيا وبريطانيا ترغب في نشر قوات على الأراضي الأوكرانية. وأضاف أنه لن تكون هناك قوات أمريكية في أوكرانيا خلال فترة رئاسته.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن أي سيناريو لنشر قوات "الناتو" في أوكرانيا غير مقبول قطعيًا بالنسبة لروسيا، وينذر بتصعيد حاد. وكانت وزارة الخارجية الروسية قد وصفت سابقًا، التصريحات حول إمكانية نشر قوة من دول "الناتو" في أوكرانيا، والتي صدرت في بريطانيا ودول أوروبية أخرى، بأنها تحريض على استمرار الأعمال العدائية.
ترامب: زعماء أوروبا أظهورا تفهما لضرورة تقديم أوكرانيا تنازلات إقليمية في محادثات البيت الأبيض
ترامب: روسيا قوة عسكرية عظمى سواء رضي العالم بذلك أم لا
