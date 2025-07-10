https://sarabic.ae/20250710/وكالة-ترامب-يخطط-لتقديم-مساعدات-عسكرية-لأوكرانيا-بقيمة-300-مليون-دولار-1102573813.html
إعلام: ترامب يخطط لتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 300 مليون دولار
إعلام: ترامب يخطط لتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 300 مليون دولار
سبوتنيك عربي
يخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاستخدام صلاحياته الرئاسية لأول مرة خلال ولايته الثانية، لتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا من مخزونات الولايات المتحدة بقيمة... 10.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-10T21:35+0000
2025-07-10T21:35+0000
2025-07-11T04:16+0000
ترامب
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وبحسب ما أفاد مصدران مطلعان على القرار يوم أمس الخميس، فإن "الرئيس دونالد ترامب، سيرسل أسلحة إلى كييف، في إطار الصلاحيات الرئاسية، لأول مرة منذ عودته إلى منصبه"، وتشير هذه الخطوة إلى "اهتمام جديد من الرئيس بالدفاع عن أوكرانيا"، وفقاً لما ذكرته الوسيلة.وبحسب مصادر وكالة "رويترز"، تتضمن الحزمة صواريخ لأنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" وصواريخ متوسطة المدى، لكن القرار بشأن ما ستتضمنه المساعدة لم يُتخذ بعد.يذكر أنه في أوائل يوليو/ تموز الجاري، أفادت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، أن الولايات المتحدة أوقفت إرسال صواريخ مضادة للطائرات وذخائر أخرى إلى نظام كييف، مشيرة إلى أن البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) علّق الشحنات بسبب مخاوف من انخفاض مخزونات الأسلحة في المستودعات الأمريكية.وفي السابع من يوليو الجاري، وعد رئيس البيت الأبيض بتقديم المزيد من الأسلحة إلى كييف، وخاصة الوسائل الدفاعية، وقد أكد البنتاغون هذه المعلومات.من جانبه، شدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، على أن توريد الأسلحة إلى نظام كييف لا يسهم في التسوية السلمية، بل على العكس، يؤدي إلى استمرار العمليات القتالية.
https://sarabic.ae/20250710/الخارجية-الأمريكية-دول-أوروبية-تمتلك-باتريوت-ويمكنها-تزويد-أوكرانيا-بها-1102568309.html
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ترامب, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
ترامب, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
إعلام: ترامب يخطط لتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 300 مليون دولار
21:35 GMT 10.07.2025 (تم التحديث: 04:16 GMT 11.07.2025)
يخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاستخدام صلاحياته الرئاسية لأول مرة خلال ولايته الثانية، لتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا من مخزونات الولايات المتحدة بقيمة 300 مليون دولار، وفقًا لما نقلته وسيلة إعلامية غربية عن مصادر.
وبحسب ما أفاد مصدران مطلعان على القرار يوم أمس الخميس، فإن "الرئيس دونالد ترامب، سيرسل أسلحة إلى كييف، في إطار الصلاحيات الرئاسية، لأول مرة منذ عودته إلى منصبه"، وتشير هذه الخطوة إلى "اهتمام جديد من الرئيس بالدفاع عن أوكرانيا"، وفقاً لما ذكرته الوسيلة.
وبحسب مصادر وكالة "رويترز"، تتضمن الحزمة صواريخ لأنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" وصواريخ متوسطة المدى، لكن القرار بشأن ما ستتضمنه المساعدة لم يُتخذ بعد.
يذكر أنه في أوائل يوليو/ تموز الجاري، أفادت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، أن الولايات المتحدة أوقفت إرسال صواريخ مضادة للطائرات وذخائر أخرى إلى نظام كييف، مشيرة إلى أن البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) علّق الشحنات بسبب مخاوف من انخفاض مخزونات الأسلحة في المستودعات الأمريكية.
لكن بعد أقل من أسبوع، قال ترامب إنه لا يعرف من سمح بوقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا، على حد قوله.
وفي السابع من يوليو الجاري، وعد رئيس البيت الأبيض بتقديم المزيد من الأسلحة إلى كييف، وخاصة الوسائل الدفاعية
، وقد أكد البنتاغون هذه المعلومات.
من جانبه، شدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، على أن توريد الأسلحة إلى نظام كييف لا يسهم في التسوية السلمية، بل على العكس، يؤدي إلى استمرار العمليات القتالية.