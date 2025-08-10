https://sarabic.ae/20250810/زعماء-أوروبيون-يدعمون-ترامب-في-جهود-تسوية-الأزمة-الأوكرانية-1103558686.html
زعماء أوروبيون يدعمون ترامب في جهود تسوية الأزمة الأوكرانية
أعرب زعماء دول أوروبية، مساء أمس السبت، عن تأييدهم لجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية إلى تحقيق السلام في أوكرانيا، وذلك قبيل اجتماع ترامب ونظيره...
أعرب زعماء دول أوروبية، مساء أمس السبت، عن تأييدهم لجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية إلى تحقيق السلام في أوكرانيا، وذلك قبيل اجتماع ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين المرتقب بولاية ألاسكا.
موسكو –سبوتنيك. ونشر موقع الحكومة البريطانية بيانا مشتركا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء الإيطالي جورجيا ميلوني، والمستشار الألماني فريدريش ميرز، ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب.
وقال البيان، "نحن نشيد بعمل الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب لتحقيق السلام والأمن العادل والدائم لأوكرانيا".
وبحسب البيان، أعرب القادة الأوروبيون عن استعدادهم لتقديم الدعم الدبلوماسي لترامب، وتقديم دعم عسكري ومالي "كبير" لكييف في إطار ما يسمى "تحالف الراغبين" وفرض عقوبات على روسيا.
وجاء في البيان المشترك، "إننا نتفق على أن الحل الدبلوماسي يجب أن يحمي المصالح الأمنية الحيوية لأوكرانيا وأوروبا، ولا يمكن إجراء مفاوضات جادة إلا في سياق وقف إطلاق النار أو خفض الأعمال العدائية".
وأعلن الكرملين والبيت الأبيض، في وقت سابق، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، سيجتمعان في ألاسكا في 15 أغسطس/ آب.
وصرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم السبت، بأن "روسيا والولايات المتحدة جارتان قريبتان، ويبدو منطقيا تماما أن يعبر وفدنا مضيق بيرينغ جوا، وأن تعقد قمة مهمة ومرتقبة كهذه بين زعيمي البلدين في ألاسكا".
وأضاف "سيركز الرئيسان بلا شك على مناقشة خيارات تحقيق تسوية سلمية طويلة الأمد للأزمة الأوكرانية".
في سياق متصل، نقلت شبكة "سي بي إس" الأمريكية عن مسؤول بالبيت الأبيض قوله، إنه "لا يزال من الممكن أن يشارك فلاديمير زيلينسكي بطريقة ما في اجتماع بوتين وترامب".