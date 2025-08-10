https://sarabic.ae/20250810/إعلام-البيت-الأبيض-يدرس-دعوة-زيلينسكي-إلى-ألاسكا-لكن-لم-يتخذ-قرار-بعد-1103558517.html
صرّح مسؤولون مطلعون لشبكة "إن بي سي نيوز"، أن البيت الأبيض يناقش إمكانية دعوة فلاديمير زيلينسكي إلى ألاسكا، لكن لم يتخذ قرار نهائي بشأن هذه الزيارة بعد.
ونقلت القناة عن مصدر قوله: "الأمر قيد النقاش".وأفادت المصادر بأنه لم يتخذ قرار نهائي بشأن الزيارة بعد، ولا يزال من غير المعروف ما إذا كان زيلينسكي سيحضر إلى ألاسكا خلال اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، إنه سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين في 15 أغسطس/آب المقبل في ألاسكا، في إطار مساعيه للمساهمة في التوسط لإنهاء الصراع في أوكرانيا.وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "اللقاء المرتقب بشدة بيني، بصفتي رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، والرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا، سيُعقد الجمعة المقبل، 15 أغسطس/آب 2025، في ولاية ألاسكا العظيمة".وكشف ترامب أن اتفاقا لإنهاء النزاع بين روسيا وأوكرانيا سيتضمن تبادل أراض من دون إعطاء أي تفاصيل. مبينا أن قضية تبادل الأراضي بين أوكرانيا وروسيا "معقدة" لكنها مفيدة للطرفين.وقال مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، للصحفيين: "بالنظر للمستقبل، فمن الطبيعي أن نهدف إلى عقد الاجتماع المقبل بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب على الأراضي الروسية. وقد وُجّهت الدعوة بالفعل إلى الرئيس الأمريكي".وأشار إلى أنه في هذه الولاية الأمريكية، كما في القطب الشمالي، تتقاطع المصالح الاقتصادية للبلدين، وهناك فرصة لتنفيذ مشاريع متنوعة.وأوضح أوشاكوف: "لكن، بطبيعة الحال، سيركز الرئيسان بلا شك على مناقشة خيارات تحقيق تسوية سلمية طويلة الأمد للأزمة الأوكرانية".
إعلام: البيت الأبيض يدرس دعوة زيلينسكي إلى ألاسكا لكن لم يتخذ قرار بعد
01:20 GMT 10.08.2025 (تم التحديث: 01:33 GMT 10.08.2025)
صرّح مسؤولون مطلعون لشبكة "إن بي سي نيوز"، أن البيت الأبيض يناقش إمكانية دعوة فلاديمير زيلينسكي إلى ألاسكا، لكن لم يتخذ قرار نهائي بشأن هذه الزيارة بعد.
ونقلت القناة عن مصدر قوله: "الأمر قيد النقاش".
وأفادت المصادر بأنه لم يتخذ قرار نهائي بشأن الزيارة بعد
، ولا يزال من غير المعروف ما إذا كان زيلينسكي سيحضر إلى ألاسكا خلال اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأضاف المصدر: "لا يزال الرئيس [ترامب] منفتحا على عقد قمة ثلاثية مع الزعيمين. ويركز البيت الأبيض حاليا على التخطيط للاجتماع الثنائي الذي طلبه الرئيس بوتين".
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، إنه سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين في 15 أغسطس/آب المقبل في ألاسكا، في إطار مساعيه للمساهمة في التوسط لإنهاء الصراع في أوكرانيا.
وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "اللقاء المرتقب بشدة بيني، بصفتي رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، والرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا، سيُعقد الجمعة المقبل، 15 أغسطس/آب 2025، في ولاية ألاسكا العظيمة".
وكشف ترامب أن اتفاقا لإنهاء النزاع بين روسيا وأوكرانيا سيتضمن تبادل أراض من دون إعطاء أي تفاصيل. مبينا أن قضية تبادل الأراضي بين أوكرانيا وروسيا "معقدة" لكنها مفيدة للطرفين.
وقال مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، للصحفيين: "بالنظر للمستقبل، فمن الطبيعي أن نهدف إلى عقد الاجتماع المقبل بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب على الأراضي الروسية. وقد وُجّهت الدعوة بالفعل إلى الرئيس الأمريكي".
وأشار إلى أنه في هذه الولاية الأمريكية، كما في القطب الشمالي، تتقاطع المصالح الاقتصادية للبلدين
، وهناك فرصة لتنفيذ مشاريع متنوعة.
وأوضح أوشاكوف: "لكن، بطبيعة الحال، سيركز الرئيسان بلا شك على مناقشة خيارات تحقيق تسوية سلمية طويلة الأمد للأزمة الأوكرانية".