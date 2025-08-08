https://sarabic.ae/20250808/ترامب-يعلن-لقاء-بوتين-في-15-أغسطس-بولاية-ألاسكا-الأمريكية-1103529583.html
وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "اللقاء المرتقب بشدة بيني، بصفتي رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، والرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا، سيُعقد الجمعة المقبل، 15 أغسطس/آب 2025، في ولاية ألاسكا العظيمة".وفي وقت سابق، أمس الجمعة، قال ترامب، في حفل ثلاثي في البيت الأبيض بمشاركة رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، معلقًا على الوضع في أوكرانيا: "أقول إن أوروبا تريد السلام. القادة الأوروبيون يريدون السلام. أعتقد أن الرئيس بوتين يريد السلام. وزيلينسكي يريد السلام الآن".وأضاف ترامب:يشار إلى أن ترامب لم يلتقِ ببوتين شخصيًا منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني.
ترامب: اجتماعي مع بوتين الجمعة المقبلة بولاية ألاسكا الأمريكية
22:15 GMT 08.08.2025 (تم التحديث: 22:26 GMT 08.08.2025)
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين في 15 أغسطس/آب المقبل في ألاسكا، في إطار مساعيه للمساهمة في التوسط لإنهاء الصراع في أوكرانيا.
وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "اللقاء المرتقب بشدة بيني، بصفتي رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، والرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا، سيُعقد الجمعة المقبل، 15 أغسطس/آب 2025، في ولاية ألاسكا العظيمة".
وفي وقت سابق، أمس الجمعة، قال ترامب، في حفل ثلاثي في البيت الأبيض بمشاركة رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، معلقًا على الوضع في أوكرانيا: "أقول إن أوروبا تريد السلام. القادة الأوروبيون يريدون السلام. أعتقد أن الرئيس بوتين يريد السلام. وزيلينسكي يريد السلام الآن".
"نحن ننظر إلى أراض دار حولها نزاع دام ثلاث سنوات ونصف... نحن ننظر إلى بعض عمليات التبادل، والأمر معقد. بعض الأراضي سيعود، وبعضها سيتغير، وسيكون هناك تبادل للأراضي".
يشار إلى أن ترامب لم يلتقِ ببوتين شخصيًا منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني.