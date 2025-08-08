https://sarabic.ae/20250808/ترامب-سألتقي-مع-بوتين-في-القريب-العاجل-1103528341.html
ترامب: سألتقي مع بوتين في "القريب العاجل"
سبوتنيك عربي
2025-08-08T20:32+0000
2025-08-08T20:32+0000
2025-08-08T20:44+0000
ترامب: سألتقي مع بوتين في "القريب العاجل"
20:32 GMT 08.08.2025 (تم التحديث: 20:44 GMT 08.08.2025)
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بأنه سيلتقي في "القريب العاجل" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال ترامب، أثناء إجابته على أسئلة الصحفيين في البيت الأبيض عقب لقاء ثلاثي مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف: "سألتقي بالرئيس بوتين قريبا جدا. كان من الممكن أن يحدث ذلك في وقت أبكر، ولكن ربما بسبب الإجراءات الأمنية التي للأسف يجب اتخاذها".
وأضاف ترامب: "نحن ننظر إلى أراض دار حولها نزاع دام ثلاث سنوات ونصف... نحن ننظر إلى بعض عمليات التبادل، والأمر معقد. بعض الأراضي سيعود، وبعضها سيتغير، وسيكون هناك تبادل للأراضي".
وأكد الرئيس الأمريكي على أن "تبادل بعض الأراضي بين روسيا وأوكرانيا سيكون مفيدا لكليهما".
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن ثقته في رغبة كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفلادديمير زيلينسكي في تجاوز الصراع في أوكرانيا.
وقال ترامب، في حفل ثلاثي في البيت الأبيض بمشاركة رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، معلقًا على الوضع في أوكرانيا: "أقول إن أوروبا تريد السلام. القادة الأوروبيون يريدون السلام. أعتقد أن الرئيس بوتين يريد السلام. وزيلينسكي يريد السلام الآن".
وأفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، نقلا عن مصدر مطلع على تفاصيل التحضيرات للقمة، أن من المقرر مبدئيا عقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهاية الأسبوع المقبل.
وأفادت شبكة أخبار أمريكية، بدراسة المجر وسويسرا والإمارات العربية المتحدة وإيطاليا من بين الأماكن المحتملة لعقد الاجتماع.
ووفقاً لمصدر الشبكة، كانت المجر هي المكان المفضل الأول للجانب الروسي، بينما طرحت تركيا، لكنها "خيار مستبعد".
وأفادت "فوكس نيوز"، أن التحضيرات للقمة "واجهت صعوبات" بعد أن ذكر فلاديمير زيلينسكي بأن الدستور الأوكراني يشترط إجراء استفتاء وطني للموافقة على أي تنازلات إقليمية.