ترامب: سألتقي مع بوتين في "القريب العاجل"

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:18 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:03 GMT
17 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:17 GMT
13 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
من الملعب
سوق الانتقالات الصيّفية مستمرة.. والأندية بين بناء استراتيجية رياضية وقوانين الاستدامة
12:03 GMT
28 د
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:38 GMT
22 د
حصاد الأسبوع
خبراء يوضحون أهمية محادثات بوتين مع بن زايد
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الهند بين الشرق والغرب.. دبلوماسية النمو والمخاطر
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:16 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
الهند بين الشرق والغرب.. دبلوماسية النمو والمخاطر
09:30 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:30 GMT
19 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:49 GMT
10 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
16:30 GMT
15 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو يؤكد أن إسرائيل تنوي السيطرة على قطاع غزة بالكامل، إيران تطلب عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
روسيا

ترامب: سألتقي مع بوتين في "القريب العاجل"

20:32 GMT 08.08.2025 (تم التحديث: 20:44 GMT 08.08.2025)
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivaisالرئيس دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2025
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بأنه سيلتقي في "القريب العاجل" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال ترامب، أثناء إجابته على أسئلة الصحفيين في البيت الأبيض عقب لقاء ثلاثي مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف: "سألتقي بالرئيس بوتين قريبا جدا. كان من الممكن أن يحدث ذلك في وقت أبكر، ولكن ربما بسبب الإجراءات الأمنية التي للأسف يجب اتخاذها".
وأضاف ترامب: "نحن ننظر إلى أراض دار حولها نزاع دام ثلاث سنوات ونصف... نحن ننظر إلى بعض عمليات التبادل، والأمر معقد. بعض الأراضي سيعود، وبعضها سيتغير، وسيكون هناك تبادل للأراضي".
وأكد الرئيس الأمريكي على أن "تبادل بعض الأراضي بين روسيا وأوكرانيا سيكون مفيدا لكليهما".
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن ثقته في رغبة كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفلادديمير زيلينسكي في تجاوز الصراع في أوكرانيا.
علم روسيا و الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2025
إعلام أمريكي: واشنطن وموسكو تبحثان اتفاقا يرسخ سيطرة روسيا على مناطق جديدة
18:40 GMT
وقال ترامب، في حفل ثلاثي في البيت الأبيض بمشاركة رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، معلقًا على الوضع في أوكرانيا: "أقول إن أوروبا تريد السلام. القادة الأوروبيون يريدون السلام. أعتقد أن الرئيس بوتين يريد السلام. وزيلينسكي يريد السلام الآن".
وأفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، نقلا عن مصدر مطلع على تفاصيل التحضيرات للقمة، أن من المقرر مبدئيا عقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهاية الأسبوع المقبل.
وأفادت شبكة أخبار أمريكية، بدراسة المجر وسويسرا والإمارات العربية المتحدة وإيطاليا من بين الأماكن المحتملة لعقد الاجتماع.
ووفقاً لمصدر الشبكة، كانت المجر هي المكان المفضل الأول للجانب الروسي، بينما طرحت تركيا، لكنها "خيار مستبعد".
وأفادت "فوكس نيوز"، أن التحضيرات للقمة "واجهت صعوبات" بعد أن ذكر فلاديمير زيلينسكي بأن الدستور الأوكراني يشترط إجراء استفتاء وطني للموافقة على أي تنازلات إقليمية.
