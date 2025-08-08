https://sarabic.ae/20250808/إعلام-أمريكي-واشنطن-وموسكو-تبحثان-اتفاقا-يرسخ-سيطرة-روسيا-على-مناطق-جديدة-1103521981.html
إعلام أمريكي: واشنطن وموسكو تبحثان اتفاقا يرسخ سيطرة روسيا على مناطق جديدة
أفادت صحيفة أمريكية نقلا عن مصادر، أن واشنطن تعمل على اتفاق مع موسكو لإنهاء الصراع الأوكراني، والذي سيضمن لروسيا أراضي مناطق جديدة.
وأفادت الصحيفة أن "واشنطن وموسكو تسعيان للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع في أوكرانيا، ويعمل مسؤولون أمريكيون وروس على اتفاق بشأن الأراضي للقمة المزمعة بين الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين".وأضافت الصحيفة أن الولايات المتحدة تسعى إلى تأمين الدعم للاتفاق من أوكرانيا وحلفائها الأوروبيين.أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، نقلا عن مصدر مطلع على تفاصيل التحضيرات للقمة، أن من المقرر مبدئيا عقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهاية الأسبوع المقبل.وأفادت شبكة أخبار أمريكية، بدراسة المجر وسويسرا والإمارات العربية المتحدة وإيطاليا من بين الأماكن المحتملة لعقد الاجتماع.وأفادت "فوكس نيوز"، أن التحضيرات للقمة "واجهت صعوبات" بعد أن ذكر فلاديمير زيلينسكي بأن الدستور الأوكراني يشترط إجراء استفتاء وطني للموافقة على أي تنازلات إقليمية.وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الخميس، إن التواصل بين موسكو وكييف ليس شرطًا للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
الأخبار
وأفادت الصحيفة أن "واشنطن وموسكو تسعيان للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع في أوكرانيا، ويعمل مسؤولون أمريكيون وروس على اتفاق بشأن الأراضي للقمة المزمعة بين الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين".
ووفقاً للصحيفة، سيؤكد الاتفاق "تأمين" مناطق روسية جديدة لروسيا. ولم يحدد التقرير ما إذا كان هذا الأمر يتعلق باعتراف قانوني.
وأضافت الصحيفة أن الولايات المتحدة تسعى إلى تأمين الدعم للاتفاق من أوكرانيا وحلفائها الأوروبيين.
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، نقلا عن مصدر مطلع على تفاصيل التحضيرات للقمة، أن من المقرر مبدئيا عقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهاية الأسبوع المقبل.
وأفادت شبكة أخبار أمريكية، بدراسة المجر وسويسرا والإمارات العربية المتحدة وإيطاليا من بين الأماكن المحتملة لعقد الاجتماع.
ووفقاً لمصدر الشبكة، كانت المجر هي المكان المفضل الأول للجانب الروسي، بينما طرحت تركيا، لكنها "خيار مستبعد".
وأفادت "فوكس نيوز"، أن التحضيرات للقمة "واجهت صعوبات" بعد أن ذكر فلاديمير زيلينسكي بأن الدستور الأوكراني يشترط إجراء استفتاء وطني للموافقة على أي تنازلات إقليمية.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الخميس، إن التواصل بين موسكو وكييف ليس شرطًا للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين.