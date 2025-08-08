الأمم المتحدة تعلن استعدادها لاستضافة لقاء بوتين وترامب في مقرها

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:18 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:03 GMT
17 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:17 GMT
13 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
من الملعب
سوق الانتقالات الصيّفية مستمرة.. والأندية بين بناء استراتيجية رياضية وقوانين الاستدامة
12:03 GMT
28 د
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:38 GMT
22 د
حصاد الأسبوع
خبراء يوضحون أهمية محادثات بوتين مع بن زايد
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الهند بين الشرق والغرب.. دبلوماسية النمو والمخاطر
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:16 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
الهند بين الشرق والغرب.. دبلوماسية النمو والمخاطر
09:30 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:30 GMT
19 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:49 GMT
10 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
On air
16:30 GMT
15 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو يؤكد أن إسرائيل تنوي السيطرة على قطاع غزة بالكامل، إيران تطلب عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
الأمم المتحدة تعلن استعدادها لاستضافة لقاء بوتين وترامب في مقرها
الأمم المتحدة تعلن استعدادها لاستضافة لقاء بوتين وترامب في مقرها
روسيا, العالم

الأمم المتحدة تعلن استعدادها لاستضافة لقاء بوتين وترامب في مقرها

18:11 GMT 08.08.2025
أكدت نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني تريمبلاي، اليوم الجمعة، أن الأمم المتحدة مستعدة لتوفير مقر المنظمة في نيويورك كمنصة للمحادثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، ولكن لم يطلب ذلك.
وقالت تريمبلاي، ردا على سؤال لوكالة "ريا نوفوستي": "لا أعتقد أن هذا هو الخيار الذي يفكر فيه من يخططون للقاء، لكننا نشجع الحوار بالطبع".
وأضافت نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني تريمبلاي، أن "الأبواب مفتوحة دائما".
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن القمة المرتقبة بين روسيا والولايات المتحدة تلقى اهتماما من كلا الجانبين.
الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال زيارة إلى معرض روسيا في حديقة الفدينخا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2025
مودي يؤكد التزامه بتعميق الشراكة الاستراتيجية بين موسكو ونيودلهي
13:49 GMT
وقال بوتين للصحفيين، ردا على سؤال حول من بادر بعقد القمة الروسية الأمريكية: "قد أبدى كلا الجانبين اهتمامهما".
كما صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن لدى روسيا العديد من الأصدقاء المستعدين للمساعدة في تنظيم اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأضاف بوتين للصحفيين: "لدينا العديد من الأصدقاء المستعدين لمساعدتنا في تنظيم حدث من هذا النوع".
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي أحد الأماكن المناسبة للقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
