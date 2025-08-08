https://sarabic.ae/20250808/الأمم-المتحدة-تعلن-استعدادها-لاستضافة-لقاء-بوتين-وترامب-في-مقرها-1103521414.html
الأمم المتحدة تعلن استعدادها لاستضافة لقاء بوتين وترامب في مقرها
وقالت تريمبلاي، ردا على سؤال لوكالة "ريا نوفوستي": "لا أعتقد أن هذا هو الخيار الذي يفكر فيه من يخططون للقاء، لكننا نشجع الحوار بالطبع".أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن القمة المرتقبة بين روسيا والولايات المتحدة تلقى اهتماما من كلا الجانبين.وقال بوتين للصحفيين، ردا على سؤال حول من بادر بعقد القمة الروسية الأمريكية: "قد أبدى كلا الجانبين اهتمامهما".وأضاف بوتين للصحفيين: "لدينا العديد من الأصدقاء المستعدين لمساعدتنا في تنظيم حدث من هذا النوع".وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي أحد الأماكن المناسبة للقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
أكدت نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني تريمبلاي، اليوم الجمعة، أن الأمم المتحدة مستعدة لتوفير مقر المنظمة في نيويورك كمنصة للمحادثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، ولكن لم يطلب ذلك.
وقالت تريمبلاي، ردا على سؤال لوكالة "ريا نوفوستي": "لا أعتقد أن هذا هو الخيار الذي يفكر فيه من يخططون للقاء، لكننا نشجع الحوار بالطبع".
وأضافت نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني تريمبلاي، أن "الأبواب مفتوحة دائما".
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن القمة المرتقبة بين روسيا والولايات المتحدة تلقى اهتماما من كلا الجانبين.
وقال بوتين للصحفيين، ردا على سؤال حول من بادر بعقد القمة الروسية الأمريكية: "قد أبدى كلا الجانبين اهتمامهما".
كما صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن لدى روسيا العديد من الأصدقاء المستعدين للمساعدة في تنظيم اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأضاف بوتين للصحفيين: "لدينا العديد من الأصدقاء المستعدين لمساعدتنا في تنظيم حدث من هذا النوع".
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي أحد الأماكن المناسبة للقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.