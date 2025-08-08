https://sarabic.ae/20250808/مودي-يؤكد-التزامه-بتعميق-الشراكة-الاستراتيجية-بين-موسكو-ونيودلهي-1103516161.html
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، محادثة هاتفية، وناقشا فيها حل النزاع في أوكرانيا.
روسيا
أخبار الهند اليوم
العالم
وشكر رئيس الوزراء الهندي الرئيس الروسي على مشاركته تفاصيل الأحداث الأخيرة.وأعرب مودي عن تطلعه لزيارة بوتين إلى الهند هذا العام. كما أكد التزامه بتعميق الشراكة الاستراتيجية بين موسكو ونيودلهي.سلسلة من المحادثات الهاتفيةأجرى بوتين، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. وأشار الزعيم الصيني إلى ترحيب بكين بالتواصل بين روسيا والولايات المتحدة. وفي معرض حديثه عن الأزمة الأوكرانية، أكد أنه لا توجد حلول بسيطة للقضايا المعقدة، وأن الصين ستواصل تعزيز السلام والمفاوضات.ناقش الرئيس مع زعماء بيلاروسيا وكازاخستان وأوزبكستان - ألكسندر لوكاشينكو وقاسم جومارت توكاييف وشوكات ميرضيائيف - نتائج الاجتماع مع المبعوث الخاص للبيت الأبيض ستيفن ويتكوف.ويوم أمس الخميس، شارك الرئيس الروسي تقييمه لهذه المفاوضات مع نظيره الجنوب أفريقي، سيريل رامافوزا.اجتماع بوتين وترامبفي اليوم التالي لزيارة ويتكوف، أفاد مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن موسكو وواشنطن اتفقتا على عقد قمة بمشاركة سياسيين في الأيام المقبلة.بدأ الطرفان العمل على عقد الاجتماع، ويعتبر الأسبوع المقبل نقطة مرجعية، ولكن من الصعب تحديد عدد الأيام التي سيستغرقها التحضير. تم الاتفاق على مكان الاجتماع، وسيتم الإعلان عنه لاحقًا. وقد وصف الرئيس الروسي نفسه لاحقًا الإمارات العربية المتحدة بأنها مكان مناسب لهذا الاجتماع.وأوضح أوشاكوف أن المبعوث الخاص للبيت الأبيض تطرق أيضًا إلى فكرة عقد اجتماع ثلاثي بين الرئيسين وفولوديمير زيلينسكي، لكن موسكو لم تعلق على الأمر.
وشكر رئيس الوزراء الهندي الرئيس الروسي على مشاركته تفاصيل الأحداث الأخيرة.
وأعرب مودي عن تطلعه لزيارة بوتين إلى الهند هذا العام. كما أكد التزامه بتعميق الشراكة الاستراتيجية بين موسكو ونيودلهي.
سلسلة من المحادثات الهاتفية
أجرى بوتين، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. وأشار الزعيم الصيني إلى ترحيب بكين بالتواصل بين روسيا والولايات المتحدة. وفي معرض حديثه عن الأزمة الأوكرانية، أكد أنه لا توجد حلول بسيطة للقضايا المعقدة، وأن الصين ستواصل تعزيز السلام والمفاوضات.
ناقش الرئيس مع زعماء بيلاروسيا وكازاخستان وأوزبكستان - ألكسندر لوكاشينكو وقاسم جومارت توكاييف وشوكات ميرضيائيف - نتائج الاجتماع مع المبعوث الخاص للبيت الأبيض ستيفن ويتكوف.
ويوم أمس الخميس، شارك الرئيس الروسي تقييمه لهذه المفاوضات مع نظيره الجنوب أفريقي، سيريل رامافوزا.
في اليوم التالي لزيارة ويتكوف، أفاد مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن موسكو وواشنطن اتفقتا على عقد قمة بمشاركة سياسيين في الأيام المقبلة.
بدأ الطرفان العمل على عقد الاجتماع، ويعتبر الأسبوع المقبل نقطة مرجعية، ولكن من الصعب تحديد عدد الأيام التي سيستغرقها التحضير. تم الاتفاق على مكان الاجتماع، وسيتم الإعلان عنه لاحقًا. وقد وصف الرئيس الروسي نفسه لاحقًا الإمارات العربية المتحدة بأنها مكان مناسب لهذا الاجتماع.
وأوضح أوشاكوف أن المبعوث الخاص للبيت الأبيض تطرق أيضًا إلى فكرة عقد اجتماع ثلاثي بين الرئيسين وفولوديمير زيلينسكي، لكن موسكو لم تعلق على الأمر.