مودي يؤكد التزامه بتعميق الشراكة الاستراتيجية بين موسكو ونيودلهي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:18 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:03 GMT
17 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:17 GMT
13 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
من الملعب
سوق الانتقالات الصيّفية مستمرة.. والأندية بين بناء استراتيجية رياضية وقوانين الاستدامة
12:03 GMT
28 د
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:38 GMT
22 د
حصاد الأسبوع
خبراء يوضحون أهمية محادثات بوتين مع بن زايد
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الهند بين الشرق والغرب.. دبلوماسية النمو والمخاطر
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:16 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
الهند بين الشرق والغرب.. دبلوماسية النمو والمخاطر
09:30 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:30 GMT
19 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:49 GMT
10 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثيرات النوم: مفتاح الصحة الجسدية والنفسية للإنسان
16:30 GMT
15 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو يؤكد أن إسرائيل تنوي السيطرة على قطاع غزة بالكامل، إيران تطلب عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250808/مودي-يؤكد-التزامه-بتعميق-الشراكة-الاستراتيجية-بين-موسكو-ونيودلهي-1103516161.html
مودي يؤكد التزامه بتعميق الشراكة الاستراتيجية بين موسكو ونيودلهي
مودي يؤكد التزامه بتعميق الشراكة الاستراتيجية بين موسكو ونيودلهي
سبوتنيك عربي
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، محادثة هاتفية، وناقشا فيها حل النزاع في أوكرانيا. 08.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-08T13:49+0000
2025-08-08T13:49+0000
روسيا
أخبار الهند اليوم
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/09/1090621661_0:41:3072:1769_1920x0_80_0_0_02f5e1d4c60d96a4fb52fcab04340e82.jpg
وشكر رئيس الوزراء الهندي الرئيس الروسي على مشاركته تفاصيل الأحداث الأخيرة.وأعرب مودي عن تطلعه لزيارة بوتين إلى الهند هذا العام. كما أكد التزامه بتعميق الشراكة الاستراتيجية بين موسكو ونيودلهي.سلسلة من المحادثات الهاتفيةأجرى بوتين، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. وأشار الزعيم الصيني إلى ترحيب بكين بالتواصل بين روسيا والولايات المتحدة. وفي معرض حديثه عن الأزمة الأوكرانية، أكد أنه لا توجد حلول بسيطة للقضايا المعقدة، وأن الصين ستواصل تعزيز السلام والمفاوضات.ناقش الرئيس مع زعماء بيلاروسيا وكازاخستان وأوزبكستان - ألكسندر لوكاشينكو وقاسم جومارت توكاييف وشوكات ميرضيائيف - نتائج الاجتماع مع المبعوث الخاص للبيت الأبيض ستيفن ويتكوف.ويوم أمس الخميس، شارك الرئيس الروسي تقييمه لهذه المفاوضات مع نظيره الجنوب أفريقي، سيريل رامافوزا.اجتماع بوتين وترامبفي اليوم التالي لزيارة ويتكوف، أفاد مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن موسكو وواشنطن اتفقتا على عقد قمة بمشاركة سياسيين في الأيام المقبلة.بدأ الطرفان العمل على عقد الاجتماع، ويعتبر الأسبوع المقبل نقطة مرجعية، ولكن من الصعب تحديد عدد الأيام التي سيستغرقها التحضير. تم الاتفاق على مكان الاجتماع، وسيتم الإعلان عنه لاحقًا. وقد وصف الرئيس الروسي نفسه لاحقًا الإمارات العربية المتحدة بأنها مكان مناسب لهذا الاجتماع.وأوضح أوشاكوف أن المبعوث الخاص للبيت الأبيض تطرق أيضًا إلى فكرة عقد اجتماع ثلاثي بين الرئيسين وفولوديمير زيلينسكي، لكن موسكو لم تعلق على الأمر.
https://sarabic.ae/20250808/بوتين-يطلع-الرئيس-الصيني-على-أهم-نتائج-محادثاته-مع-المبعوث-الأمريكي-ويتكوف-1103516012.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/09/1090621661_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_acc7ceb61de85ff5ff8bd697670489ef.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار الهند اليوم, العالم
روسيا, أخبار الهند اليوم, العالم

مودي يؤكد التزامه بتعميق الشراكة الاستراتيجية بين موسكو ونيودلهي

13:49 GMT 08.08.2025
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال زيارة إلى معرض روسيا في حديقة "الفدينخا"
الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال زيارة إلى معرض روسيا في حديقة الفدينخا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2025
© POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، محادثة هاتفية، وناقشا فيها حل النزاع في أوكرانيا.
وشكر رئيس الوزراء الهندي الرئيس الروسي على مشاركته تفاصيل الأحداث الأخيرة.
وأعرب مودي عن تطلعه لزيارة بوتين إلى الهند هذا العام. كما أكد التزامه بتعميق الشراكة الاستراتيجية بين موسكو ونيودلهي.

سلسلة من المحادثات الهاتفية

أجرى بوتين، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. وأشار الزعيم الصيني إلى ترحيب بكين بالتواصل بين روسيا والولايات المتحدة. وفي معرض حديثه عن الأزمة الأوكرانية، أكد أنه لا توجد حلول بسيطة للقضايا المعقدة، وأن الصين ستواصل تعزيز السلام والمفاوضات.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يستقبل نظيره الصيني شي جين بينغ في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2025
بوتين يطلع الرئيس الصيني على أهم نتائج محادثاته مع المبعوث الأمريكي ويتكوف
13:39 GMT
ناقش الرئيس مع زعماء بيلاروسيا وكازاخستان وأوزبكستان - ألكسندر لوكاشينكو وقاسم جومارت توكاييف وشوكات ميرضيائيف - نتائج الاجتماع مع المبعوث الخاص للبيت الأبيض ستيفن ويتكوف.
ويوم أمس الخميس، شارك الرئيس الروسي تقييمه لهذه المفاوضات مع نظيره الجنوب أفريقي، سيريل رامافوزا.

اجتماع بوتين وترامب

في اليوم التالي لزيارة ويتكوف، أفاد مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن موسكو وواشنطن اتفقتا على عقد قمة بمشاركة سياسيين في الأيام المقبلة.
بدأ الطرفان العمل على عقد الاجتماع، ويعتبر الأسبوع المقبل نقطة مرجعية، ولكن من الصعب تحديد عدد الأيام التي سيستغرقها التحضير. تم الاتفاق على مكان الاجتماع، وسيتم الإعلان عنه لاحقًا. وقد وصف الرئيس الروسي نفسه لاحقًا الإمارات العربية المتحدة بأنها مكان مناسب لهذا الاجتماع.
وأوضح أوشاكوف أن المبعوث الخاص للبيت الأبيض تطرق أيضًا إلى فكرة عقد اجتماع ثلاثي بين الرئيسين وفولوديمير زيلينسكي، لكن موسكو لم تعلق على الأمر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала