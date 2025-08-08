عربي
بوتين يطلع الرئيس الصيني على أهم نتائج محادثاته مع المبعوث الأمريكي ويتكوف
بوتين يطلع الرئيس الصيني على أهم نتائج محادثاته مع المبعوث الأمريكي ويتكوف
تابعنا عبر
أعلنت الرئاسة الروسية، اليوم الجمعة، عن إحاطة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الرئيس الصيني شي جين بينغ، علما بأهم نتائج محادثاته مع المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف في 6 أغسطس/آب.
وأضاف البيان: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وانطلاقا من روح الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي بين البلدين، أطلع الرئيس الروسي الرئيس الصيني على أهم نتائج محادثته التي جرت في 6 أغسطس/آب مع المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيفن ويتكوف".
وشكر شي جين بينغ، بوتين على المعلومات المتعلقة بلقائه مع ويتكوف، وأعرب عن دعمه للتسوية الأوكرانية على المدى الطويل.

وحسبما ذكره المكتب الصحفي للكرملين: ناقش بوتين وشي جين بينغ القضايا الرئيسية المدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك في سياق الاستعدادات لزيارة بوتين المقبلة إلى الصين.

لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتن مع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2025
لوكاشينكو وبوتين يبحثان لقاء الرئيس الروسي مع ويتكوف ومقترحات الجانب الأمريكي لمحادثات السلام
12:44 GMT
وأفاد البيان الصحفي: ناقش الرئيسان أيضا بعض القضايا الراهنة على الأجندتين الثنائية والدولية، بما في ذلك في سياق الاستعدادات لزيارة فلاديمير بوتين المرتقبة إلى الصين للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، والاحتفالات بالذكرى الثمانين للانتصار على اليابان العسكرية ونهاية الحرب العالمية الثانية.
وأجرى الرئيس الصيني شي جين بينغ، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، محادثة هاتفية حسبما ذكرت قناة تلفزيون الصين المركزية.
وبحسب القناة "في 8 آب/أغسطس، أجرى الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية"
وأشارت القناة إلى أن المكالمة تمت بمبادرة من الجانب الروسي.
مودي يؤكد التزامه بتعميق الشراكة الاستراتيجية بين موسكو ونيودلهي
