شي جين بينغ لبوتين: بكين ترحب بالحفاظ على الاتصالات بين موسكو وواشنطن

أجرى الرئيس الصيني شي جين بينغ، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، محادثة هاتفية حسبما ذكرت قناة تلفزيون الصين المركزية. 08.08.2025, سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الثلاثاء، أنه على روسيا والصين تعزيز الدعم والتعاون المتبادلين في المحافل المتعددة الأطراف، مثل منظمة شنغهاي للتعاون.وبحسب القناة "في 8 آب/أغسطس، أجرى الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية"وصرح الرئيس الصيني شي جين بينغ، بأن الصين ترحب بالحفاظ على الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة.ونقل التلفزيون الرسمي الصيني عن الزعيم شي جين بينغ قوله: "ترحب الصين بالحفاظ على الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة، وتطوير العلاقات، ودفع عجلة التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية".وأضاف الرئيس الصيني، انه "وبغض النظر عن كيفية تطور الوضع، فإن الصين ستتمسك بموقفها الثابت وستواصل تعزيز السلام والمفاوضات".كما أوضح شي جين بينغ، خلال المحادثة موقف الصين بشأن الأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أنه "لا توجد حلول بسيطة للقضايا المعقدة".وقال الرئيس الصيني، أثناء اجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم 15 يوليو/ تموز الفائت، إنه "يتعين على وزارتي خارجية البلدين مواصلة التنفيذ الفعال للاتفاقيات المهمة التي توصلت إليها مع الرئيس (الروسي) فلاديمير بوتين، وتعزيز الدعم والتعاون المتبادلين في المحافل المتعددة الأطراف، مثل منظمة شنغهاي للتعاون".وأشار جين بينغ إلى أن أهمية وضرورة حماية المصالح الأمنية والتنموية للبلدين، مرحبًا بزيارة لافروف إلى الصين للمشاركة في مجلس وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون.وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سلم الرئيس الصيني شي جين بينغ رسالة شفهية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.ونقل لافروف تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الودية وأطيب تمنياته للزعيم الصيني، وناقش الجانبان عددا من قضايا الاتصالات السياسية الثنائية على أعلى المستويات، بما في ذلك التحضيرات لزيارة رئيس الدولة الروسية إلى جمهورية الصين الشعبية للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، واحتفالات الذكرى الثمانين للنصر على اليابان العسكرية.وأضافت وزارة الخارجية الروسية: "رحب رئيس جمهورية الصين الشعبية بالزيارة المرتقبة للرئيس الروسي إلى الصين، التي تربطه به صداقة راسخة ووطيدة".وأشاد شي جين بينغ بمستوى العلاقات الثنائية، مؤكدًا التركيز على تعزيز الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي مع روسيا".بوتين يطلع نظيريه الكازاخستاني والأوزبكستاني على خطوات إيجاد سبل سلمية لحل الصراع الأوكراني

