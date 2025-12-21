عربي
بوتين: الاتحاد الاقتصادي الأوراسي أصبح ركيزة أساسية في عالم متعدد الأقطاب

13:47 GMT 21.12.2025 (تم التحديث: 14:22 GMT 21.12.2025)
© Ruptly
تابعنا عبر
يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، في اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.
ويعتزم المشاركون في الاجتماع مناقشة القضايا الراهنة المتعلقة بأنشطة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ووضع مبادئ توجيهية لتعزيز عمليات التكامل وتطوير السوق الموحّدة للاتحاد، فضلًا عن إقرار عدد من الوثائق والقرارات المهمة. ومن المتوقع على وجه الخصوص، توقيع اتفاقية تجارة حرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وإندونيسيا.
وأكد الرئيس الروسي خلال الاجتماع، أن تطوير التعاون داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يساعد على ضمان الاستقرار الاقتصادي للمنطقة بأكملها، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل الظروف المضطربة.
ووفقا للرئيس الروسي، فإن اجتماع المجلس الأعلى للاتحاد الاقتصادي الأوراسي سينظر في عدد من القرارات التي تهدف إلى تعزيز التعاون داخل الاتحاد.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن التعاون داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يواصل تطوره بشكل مطرد.
وقال الرئيس الروسي: "تولي بلادنا أهمية بالغة للتعاون المتعدد الأوجه والمُثمر مع شركائها في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ونحن مهتمون بصدق بتعزيز الجهود المشتركة لتطوير علاقاتنا بشكل شامل".
ويتوقع بوتين أن يكون اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى لأوراسيا في سانت بطرسبرغ مثمرا.
وقال بوتين إن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي قد رسخ نفسه كواحد من المراكز المكتفية ذاتياً في العالم المتعدد الأقطاب الناشئ.
وأشار الرئيس الروسي إلى أن ‏تطوير التعاون في منطقة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ستعود بالنفع على كل الدول الخمس.
وبدوره صرح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بأن بعض المشاكل لا تزال قائمة داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس القرغيزي صدير جاباروف خلال اجتماع على هامش قمة المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى في سانت بطرسبرغ. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2025
بوتين يعرب عن أمله في إجراء نقاش هادف بين قادة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي
13:41 GMT
وقال خلال اجتماع مغلق للمجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى: "على الرغم من كل إنجازاتنا، لا تزال هناك مشاكل. مهما تحدثوا عن الإيجابيات، فإنها موجودة بالفعل".
وأكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو على أهمية تطوير دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي لنهج التعاون التجاري والاقتصادي مع دول أخرى خلال السنوات الخمس المقبلة.

يتواجد بوتين في سانت بطرسبورغ يومي الأحد والاثنين، حيث يعقد الاجتماع المقبل للمجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى والاجتماع غير الرسمي التقليدي الآن لقادة رابطة الدول المستقلة قبل رأس السنة الجديدة.

وتشهد مدينة سان بطرسبورغ انعقاد اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، يليه لقاء غير رسمي تقليدي لقادة دول رابطة الدول المستقلة، إضافة إلى محادثات ثنائية مع قادة بعض الدول.
