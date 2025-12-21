بوتين يعرب عن أمله في إجراء نقاش هادف بين قادة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
سافونوف يقود باريس للفوز بلقب الانتركونتينينتال.. و٧ ملايين دولار لبطل كأس الأمم الأفريقية
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:46 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:33 GMT
17 د
ملفات ساخنة
دلالة الإعلان عن أكبر صفقة غاز بين مصر وإسرائيل
11:31 GMT
29 د
خطوط التماس
الإمبراطورية الرومانية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:50 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
13:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
بوتين: روسيا مستعدة لوقف الأعمال القتالية في أوكرانيا فورا إذا تم تحقيق شروط موسكو
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لبنان يعلن أول إطار قانوني شامل لاسترداد الودائع المصرفية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
4 أفلام عربية مرشحة لجائزة الأوسكار
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
سافونوف يقود باريس للفوز بلقب الانتركونتينينتال.. و٧ ملايين دولار لبطل كأس الأمم الأفريقية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
10:33 GMT
16 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:03 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
12:10 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
12:39 GMT
21 د
ملفات ساخنة
لبنان يعلن أول إطار قانوني شامل لاسترداد الودائع المصرفية
13:29 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
خطوط التماس
الإمبراطورية الرومانية
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
17:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
وعبء مالي ضخم على أوروبا حال استمرار دعم أوكرانيا
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
بوتين يعرب عن أمله في إجراء نقاش هادف بين قادة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي
بوتين يعرب عن أمله في إجراء نقاش هادف بين قادة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي
أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، خلال اجتماعه مع الرئيس القرغيزستاني صدير جاباروف، عن أمله في أن تكون مناقشات قادة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في... 21.12.2025, سبوتنيك عربي
بوتين يعرب عن أمله في إجراء نقاش هادف بين قادة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي

13:41 GMT 21.12.2025
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس القرغيزي صدير جاباروف خلال اجتماع على هامش قمة المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى في سانت بطرسبرغ.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس القرغيزي صدير جاباروف خلال اجتماع على هامش قمة المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى في سانت بطرسبرغ. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2025
أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، خلال اجتماعه مع الرئيس القرغيزستاني صدير جاباروف، عن أمله في أن تكون مناقشات قادة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في القمة التي ستعقد في سانت بطرسبورغ جوهرية.
وقال بوتين: "أتوقع أن نجري نقاشاً جيداً وموضوعياً مع جميع زملائنا بشأن تطوير علاقاتنا القانونية والاقتصادية ككل في إطار منظمتنا".

والتقى بوتين، يوم الأحد، بشكل منفصل مع الرئيس القرغيزستاني في سانت بطرسبورغ. ويأتي هذا اللقاء بين الزعيمين قبيل الاجتماع الدوري للمجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى.

وشكر الرئيس الروسي نظيره القرغيزي، على حسن ضيافته خلال زيارته الرسمية إلى قيرغيزستان.
يأتي اجتماع القادة قبل الاجتماع للمجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، والذي سيعقد اليوم الأحد، والاجتماع غير الرسمي التقليدي لقادة رابطة الدول المستقلة قبل رأس السنة الجديدة ، والمقرر عقده يوم غد الاثنين.
في نوفمبر/ تشرين الثاني، قام بوتين بزيارة دولة إلى قيرغيزستان وشارك في قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

عقب المحادثات، وقّع بوتين وجاباروف بياناً مشتركاً بشأن تعميق تحالفهما وشراكتهما الاستراتيجية. وخلال زيارة الزعيم الروسي، أبرمت روسيا وقيرغيزستان أيضاً عدداً من الوثائق الحكومية والتجارية الهامة.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رؤساء الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2025
بوتين يلتقي بقادة رابطة الدول المستقلة والاتحاد الاقتصادي الأوراسي في سان بطرسبورغ
07:02 GMT
تُعد روسيا واحدة من أكبر الشركاء التجاريين والاقتصاديين لقيرغيزستان. وتشمل المجالات الرئيسية للتعاون الاقتصادي بين البلدين قطاعي الغاز والطاقة.
ويُعد التعاون العسكري والتقني العسكري جزءًا مهمًا آخر من العلاقات الروسية القرغيزستانية.
الكرملين: منح رؤساء قرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان جائزة السلام الدولية
الرئيس الروسي يصل إلى الهند في زيارة رسمية تستغرق يومين
