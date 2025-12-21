https://sarabic.ae/20251221/بوتين-يعرب-عن-أمله-في-إجراء-نقاش-هادف-بين-قادة-الاتحاد-الاقتصادي-الأوراسي-1108425079.html

بوتين يعرب عن أمله في إجراء نقاش هادف بين قادة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، خلال اجتماعه مع الرئيس القرغيزستاني صدير جاباروف، عن أمله في أن تكون مناقشات قادة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في...

وقال بوتين: "أتوقع أن نجري نقاشاً جيداً وموضوعياً مع جميع زملائنا بشأن تطوير علاقاتنا القانونية والاقتصادية ككل في إطار منظمتنا".وشكر الرئيس الروسي نظيره القرغيزي، على حسن ضيافته خلال زيارته الرسمية إلى قيرغيزستان.يأتي اجتماع القادة قبل الاجتماع للمجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، والذي سيعقد اليوم الأحد، والاجتماع غير الرسمي التقليدي لقادة رابطة الدول المستقلة قبل رأس السنة الجديدة ، والمقرر عقده يوم غد الاثنين.في نوفمبر/ تشرين الثاني، قام بوتين بزيارة دولة إلى قيرغيزستان وشارك في قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي.تُعد روسيا واحدة من أكبر الشركاء التجاريين والاقتصاديين لقيرغيزستان. وتشمل المجالات الرئيسية للتعاون الاقتصادي بين البلدين قطاعي الغاز والطاقة.ويُعد التعاون العسكري والتقني العسكري جزءًا مهمًا آخر من العلاقات الروسية القرغيزستانية.الكرملين: منح رؤساء قرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان جائزة السلام الدوليةالرئيس الروسي يصل إلى الهند في زيارة رسمية تستغرق يومين

