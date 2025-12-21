https://sarabic.ae/20251221/الكرملين-منح-رؤساء-قرغيزستان-وطاجيكستان-وأوزبكستان-جائزة-السلام-الدولية-1108411078.html

الكرملين: منح رؤساء قرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان جائزة السلام الدولية

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، اليوم الأحد، أنه سيتم منح جائزة تولستوي الدولية للسلام في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، لكل من الرئيس القرغيزي... 21.12.2025, سبوتنيك عربي

وقال بيسكوف للصحفيين: "اليوم حدث مهم للغاية، سيتم منح ثلاثة رؤساء، رؤساء قيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان، جائزة تولستوي للسلام".وأشار إلى أن الرئيس الروسي، سيتحدث مع جميع القادة بشكل فردي، من الذين سيأتون إلى سان بطرسبورغ، "هذا أمر لا بد منه".وأضاف: "هذه قمة للاتحاد الاقتصادي الأوراسي تتضمن جدول أعمال ووثائق ومناقشات جادة. وسيسبقها اجتماعان ثنائيان منفصلان للرئيس، اجتماع مع الرئيس القرغيزي جاباروف، واجتماع مع الرئيس البيلاروسي (ألكسندر) لوكاشينكو".ويعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يومي الأحد والاثنين 21-22 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، عقد سلسلة من اللقاءات الإقليمية المهمة في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، مع قادة دول رابطة الدول المستقلة والاتحاد الاقتصادي الأوراسي.وأضاف المكتب الصحفي للكرملين أن بوتين، يعتزم إجراء محادثات ثنائية مع قادة عدد من الدول.وستشهد مدينة سان بطرسبورغ انعقاد اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، يليه لقاء غير رسمي تقليدي لقادة دول رابطة الدول المستقلة، إضافة إلى محادثات ثنائية مع قادة بعض الدول.زعماء رابطة الدول المستقلة يوقعون على 19 وثيقة عقب القمةبوتين يعلن عن تحسن ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي لدول رابطة الدول المستقلةروسيا تدعو دول منظمة "شنغهاي للتعاون" إلى إنشاء نظام دفع داخلي مستقل

