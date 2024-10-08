https://sarabic.ae/20241008/بوتين-يعلن-عن-تحسن-ملحوظ-في-مؤشرات-الاقتصاد-الكلي-لدول-رابطة-الدول-المستقلة-1093549560.html

بوتين يعلن عن تحسن ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي لدول رابطة الدول المستقلة

بوتين يعلن عن تحسن ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي لدول رابطة الدول المستقلة

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، عن تحسن ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي لدول رابطة الدول المستقلة. 08.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-08T13:40+0000

2024-10-08T13:40+0000

2024-10-08T14:04+0000

روسيا

رابطة الدول المستقلة

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وقال بوتين خلال كلمة ألقاها في الاجتماع المصغر لقمة رابطة الدول المستقلة: "يسرني أن أشير إلى تحسن ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، بالإضافة إلى نمو التبادلات التجارية والاستثمارية المتبادلة داخل الرابطة".وأوضح بوتين: "يتوسع استخدام العملات الوطنية في التسويات المتبادلة، حيث تتجاوز حصتها في المعاملات التجارية بين المشاركين في رابطة الدول المستقلة 85%".ولفت بوتين إلى أن دول رابطة الدول المستقلة ستحتفل بشكل مشترك بالذكرى الثمانين بالذكرى الـ80 للنصر بالحرب العالمية الثانية في عام 2025.وتابع: "في عام 2025، سنحتفل معًا بالذكرى الثمانين للانتصار في الحرب الوطنية العظمى، وسيكون هذا عامًا للسلام والوحدة في الكفاح ضد النازية في دول الرابطة".وأكد الرئيس الروسي أن مجموعة "بريكس" تكتسب زخما وتصبح جذابة للغاية للعديد من الدول.وأوضح أن التنسيق الوثيق بين بلدان رابطة الدول المستقلة بشأن نهج السياسة الخارجية له أهمية كبيرة.ولفت بوتين إلى أن "التنسيق الوثيق بين دول رابطة الدول المستقلة بشأن نهج السياسة الخارجية له أهمية كبيرة ويتم تسهيل ذلك (التنسيق) من خلال الاجتماعات المنتظمة لوزراء خارجية (بلدان رابطة الدول المستقلة) والمشاورات المشتركة بين وزارات الخارجية التي يتم خلالها إجراء مناقشات حول القضايا الملحة الإقليمية".وأكد أن مكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة مجال رئيسي للعمل المشترك لدول رابطة الدول المستقلة.وتتولى روسيا رئاسة رابطة الدول المستقلة في عام 2024، وكما أفاد الكرملين سابقاً، فإن القمة هي تتويج لكل الأحداث السياسية تحت رئاسة موسكو.وفي وقت سابق، عقد الرئيس بوتين، اجتماعات ثنائية منفصلة مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.

https://sarabic.ae/20241008/بوتين-روسيا-تعتبر-دول-رابطة-الدول-المستقلة-شركاء-استراتيجيين---1093545511.html

https://sarabic.ae/20241008/بوتين-يعلن-أنه-يعتزم-إجراء-محادثات-ثنائية-مع-باشينيان-على-هامش-قمة-بريكس-المرتقبة-1093541475.html

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روسيا, رابطة الدول المستقلة, أخبار العالم الآن