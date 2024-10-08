https://sarabic.ae/20241008/بوتين-يعلن-عن-تحسن-ملحوظ-في-مؤشرات-الاقتصاد-الكلي-لدول-رابطة-الدول-المستقلة-1093549560.html
بوتين يعلن عن تحسن ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي لدول رابطة الدول المستقلة
بوتين يعلن عن تحسن ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي لدول رابطة الدول المستقلة
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، عن تحسن ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي لدول رابطة الدول المستقلة. 08.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-08T13:40+0000
2024-10-08T13:40+0000
2024-10-08T14:04+0000
روسيا
رابطة الدول المستقلة
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وقال بوتين خلال كلمة ألقاها في الاجتماع المصغر لقمة رابطة الدول المستقلة: "يسرني أن أشير إلى تحسن ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، بالإضافة إلى نمو التبادلات التجارية والاستثمارية المتبادلة داخل الرابطة".وأوضح بوتين: "يتوسع استخدام العملات الوطنية في التسويات المتبادلة، حيث تتجاوز حصتها في المعاملات التجارية بين المشاركين في رابطة الدول المستقلة 85%".ولفت بوتين إلى أن دول رابطة الدول المستقلة ستحتفل بشكل مشترك بالذكرى الثمانين بالذكرى الـ80 للنصر بالحرب العالمية الثانية في عام 2025.وتابع: "في عام 2025، سنحتفل معًا بالذكرى الثمانين للانتصار في الحرب الوطنية العظمى، وسيكون هذا عامًا للسلام والوحدة في الكفاح ضد النازية في دول الرابطة".وأكد الرئيس الروسي أن مجموعة "بريكس" تكتسب زخما وتصبح جذابة للغاية للعديد من الدول.وأوضح أن التنسيق الوثيق بين بلدان رابطة الدول المستقلة بشأن نهج السياسة الخارجية له أهمية كبيرة.ولفت بوتين إلى أن "التنسيق الوثيق بين دول رابطة الدول المستقلة بشأن نهج السياسة الخارجية له أهمية كبيرة ويتم تسهيل ذلك (التنسيق) من خلال الاجتماعات المنتظمة لوزراء خارجية (بلدان رابطة الدول المستقلة) والمشاورات المشتركة بين وزارات الخارجية التي يتم خلالها إجراء مناقشات حول القضايا الملحة الإقليمية".وأكد أن مكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة مجال رئيسي للعمل المشترك لدول رابطة الدول المستقلة.وتتولى روسيا رئاسة رابطة الدول المستقلة في عام 2024، وكما أفاد الكرملين سابقاً، فإن القمة هي تتويج لكل الأحداث السياسية تحت رئاسة موسكو.وفي وقت سابق، عقد الرئيس بوتين، اجتماعات ثنائية منفصلة مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.
https://sarabic.ae/20241008/بوتين-روسيا-تعتبر-دول-رابطة-الدول-المستقلة-شركاء-استراتيجيين---1093545511.html
https://sarabic.ae/20241008/بوتين-يعلن-أنه-يعتزم-إجراء-محادثات-ثنائية-مع-باشينيان-على-هامش-قمة-بريكس-المرتقبة-1093541475.html
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روسيا, رابطة الدول المستقلة, أخبار العالم الآن
روسيا, رابطة الدول المستقلة, أخبار العالم الآن
بوتين يعلن عن تحسن ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي لدول رابطة الدول المستقلة
13:40 GMT 08.10.2024 (تم التحديث: 14:04 GMT 08.10.2024)
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، عن تحسن ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي لدول رابطة الدول المستقلة.
وقال بوتين خلال كلمة ألقاها في الاجتماع المصغر لقمة رابطة الدول المستقلة: "يسرني أن أشير إلى تحسن ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، بالإضافة إلى نمو التبادلات التجارية والاستثمارية المتبادلة داخل الرابطة".
وأشار بوتين إلى أن استخدام العملات الوطنية في المدفوعات المتبادلة، يتوسع في رابطة الدول المستقلة، واليوم تتجاوز حصة العملات الوطنية في المعاملات التجارية 85% ومستمرة في الزيادة.
وأوضح بوتين: "يتوسع استخدام العملات الوطنية في التسويات المتبادلة، حيث تتجاوز حصتها في المعاملات التجارية بين المشاركين في رابطة الدول المستقلة 85%".
ولفت بوتين إلى أن دول رابطة الدول المستقلة ستحتفل بشكل مشترك بالذكرى الثمانين بالذكرى الـ80 للنصر بالحرب العالمية الثانية في عام 2025.
وتابع: "في عام 2025، سنحتفل معًا بالذكرى الثمانين للانتصار في الحرب الوطنية العظمى، وسيكون هذا عامًا للسلام والوحدة في الكفاح ضد النازية في دول الرابطة".
وأكد الرئيس الروسي أن مجموعة "بريكس" تكتسب زخما وتصبح جذابة للغاية للعديد من الدول.
تترأس روسيا مجموعة "بريكس" هذا العام، وتكتسب هذه المنظمة زخما وأصبحت جذابة للغاية للعديد من البلدان. لقد قمنا، كما تعلمون، بتوسيع هذه المنظمة في العام الماضي، والآن سيشارك فيها جميع الأعضاء الجدد والمهتمين بالانضمام إلى أعمال هذا المنتدى الدولي المحترم.
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأوضح أن التنسيق الوثيق بين بلدان رابطة الدول المستقلة بشأن نهج السياسة الخارجية له أهمية كبيرة.
ولفت بوتين إلى أن "التنسيق الوثيق بين دول رابطة الدول المستقلة بشأن نهج السياسة الخارجية له أهمية كبيرة ويتم تسهيل ذلك (التنسيق) من خلال الاجتماعات المنتظمة لوزراء خارجية (بلدان رابطة الدول المستقلة) والمشاورات المشتركة بين وزارات الخارجية التي يتم خلالها إجراء مناقشات حول القضايا الملحة الإقليمية".
وأوضح بوتين أن تعاون رابطة الدول المستقلة مع مجموعة "بريكس" سيعزز مكانة الرابطة في الشؤون العالمية.
وأكد أن مكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة مجال رئيسي للعمل المشترك لدول رابطة الدول المستقلة.
وأشار الرئيس الروسي إلى أن مكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة مجال رئيسي للعمل المشترك لدول رابطة الدول المستقلة.
وتتولى روسيا رئاسة رابطة الدول المستقلة في عام 2024
، وكما أفاد الكرملين سابقاً، فإن القمة هي تتويج لكل الأحداث السياسية تحت رئاسة موسكو.
وفي وقت سابق، عقد الرئيس بوتين، اجتماعات ثنائية منفصلة مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.