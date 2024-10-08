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https://sarabic.ae/20241008/بوتين-يعلن-أنه-يعتزم-إجراء-محادثات-ثنائية-مع-باشينيان-على-هامش-قمة-بريكس-المرتقبة-1093541475.html
بوتين يعلن أنه يعتزم إجراء محادثات ثنائية مع باشينيان على هامش قمة "بريكس" المرتقبة
بوتين يعلن أنه يعتزم إجراء محادثات ثنائية مع باشينيان على هامش قمة "بريكس" المرتقبة
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أنه يعتزم إجراء محادثات ثنائية مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، على هامش أعمال قمة مجموعة "بريكس"،... 08.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-08T11:25+0000
2024-10-08T11:25+0000
روسيا
أرمينيا
مجموعة بريكس
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وقال بوتين، متحدثا عن قمة "بريكس" المقبلة: "سنعقد اجتماعات ثنائية، وستكون هناك فرصة للتحدث مع العديد من الزملاء من عشرات الدول، الذين يخططون للمشاركة في هذه القمة".وأكد الرئيس بوتين أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا وأرمينيا، تتطور بشكل ديناميكي.وأكد الرئيس بوتين بأن حجم التبادل التجاري بين روسيا وأرمينيا، قد يصل إلى 14- 16 مليار دولار بحلول نهاية العام، وهو رقم قياسي.وبدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، في قصر الكرملين، مباحثات مع رئيس الوزراء الأرميني نيكولا باشينيان، على هامش قمة رابطة الدول المستقلة. وسيكون الموضوع الرئيسي في المباحثات هو مسألة تطبيع العلاقات بين باكو ويريفان، كما أكد بوتين دعوته لباشينيان، حضور قمة "بريكس" المقبلة في مدينة قازان الروسية.
https://sarabic.ae/20241008/بوتين-يناقش-مع-علييف-قضايا-العلاقات-الثنائية-ويدعوه-لحضور-قمة-بريكس-في-قازان--1093540053.html
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روسيا, أرمينيا, مجموعة بريكس
روسيا, أرمينيا, مجموعة بريكس

بوتين يعلن أنه يعتزم إجراء محادثات ثنائية مع باشينيان على هامش قمة "بريكس" المرتقبة

11:25 GMT 08.10.2024
© Sputnik . Alexei Druzhynin / الانتقال إلى بنك الصوررئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، روسيا 7 أبريل 2021
رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، روسيا 7 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2024
© Sputnik . Alexei Druzhynin
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أنه يعتزم إجراء محادثات ثنائية مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، على هامش أعمال قمة مجموعة "بريكس"، التي ستعقد في مدينة قازان الروسية أواخر الشهر الجاري.
وقال بوتين، متحدثا عن قمة "بريكس" المقبلة: "سنعقد اجتماعات ثنائية، وستكون هناك فرصة للتحدث مع العديد من الزملاء من عشرات الدول، الذين يخططون للمشاركة في هذه القمة".
وأكد الرئيس بوتين أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا وأرمينيا، تتطور بشكل ديناميكي.
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي بنظيره الأذربيجاني إلهام علييف خلال المنتدى الروسي-الأذربيجاني الدولي في دورته التاسعة في مدينة باكو، أذربيجان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2024
بوتين يناقش مع علييف قضايا العلاقات الثنائية ويدعوه لحضور قمة "بريكس" في قازان
10:32 GMT

وقال الرئيس بوتين: "العلاقات التجارية والاقتصادية تتطور بقوة ونجاح كبيرين، وبلغ حجم التبادل التجاري 7.4 مليار دولار العام الماضي، وفي النصف الأول من هذا العام نما 2.5 مرة، ليتجاوز 8.3 مليار دولار".

وأكد الرئيس بوتين بأن حجم التبادل التجاري بين روسيا وأرمينيا، قد يصل إلى 14- 16 مليار دولار بحلول نهاية العام، وهو رقم قياسي.

وأردف بوتين: "إذا تحركنا بهذه الوتيرة، فهذا يعني أن حجم التجارة لهذا العام قد يصل إلى 14-16 مليار دولار، وهذا رقم قياسي".

وبدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، في قصر الكرملين، مباحثات مع رئيس الوزراء الأرميني نيكولا باشينيان، على هامش قمة رابطة الدول المستقلة.
وسيكون الموضوع الرئيسي في المباحثات هو مسألة تطبيع العلاقات بين باكو ويريفان، كما أكد بوتين دعوته لباشينيان، حضور قمة "بريكس" المقبلة في مدينة قازان الروسية.
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