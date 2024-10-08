https://sarabic.ae/20241008/بوتين-يعلن-أنه-يعتزم-إجراء-محادثات-ثنائية-مع-باشينيان-على-هامش-قمة-بريكس-المرتقبة-1093541475.html

بوتين يعلن أنه يعتزم إجراء محادثات ثنائية مع باشينيان على هامش قمة "بريكس" المرتقبة

بوتين يعلن أنه يعتزم إجراء محادثات ثنائية مع باشينيان على هامش قمة "بريكس" المرتقبة

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أنه يعتزم إجراء محادثات ثنائية مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، على هامش أعمال قمة مجموعة "بريكس"،... 08.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-08T11:25+0000

2024-10-08T11:25+0000

2024-10-08T11:25+0000

روسيا

أرمينيا

مجموعة بريكس

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وقال بوتين، متحدثا عن قمة "بريكس" المقبلة: "سنعقد اجتماعات ثنائية، وستكون هناك فرصة للتحدث مع العديد من الزملاء من عشرات الدول، الذين يخططون للمشاركة في هذه القمة".وأكد الرئيس بوتين أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا وأرمينيا، تتطور بشكل ديناميكي.وأكد الرئيس بوتين بأن حجم التبادل التجاري بين روسيا وأرمينيا، قد يصل إلى 14- 16 مليار دولار بحلول نهاية العام، وهو رقم قياسي.وبدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، في قصر الكرملين، مباحثات مع رئيس الوزراء الأرميني نيكولا باشينيان، على هامش قمة رابطة الدول المستقلة. وسيكون الموضوع الرئيسي في المباحثات هو مسألة تطبيع العلاقات بين باكو ويريفان، كما أكد بوتين دعوته لباشينيان، حضور قمة "بريكس" المقبلة في مدينة قازان الروسية.

https://sarabic.ae/20241008/بوتين-يناقش-مع-علييف-قضايا-العلاقات-الثنائية-ويدعوه-لحضور-قمة-بريكس-في-قازان--1093540053.html

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