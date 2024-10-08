https://sarabic.ae/20241008/بوتين-روسيا-تعتبر-دول-رابطة-الدول-المستقلة-شركاء-استراتيجيين---1093545511.html

بوتين: روسيا تعتبر دول رابطة الدول المستقلة شركاء استراتيجيين

بوتين: روسيا تعتبر دول رابطة الدول المستقلة شركاء استراتيجيين

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا الاتحادية تعتبر دول رابطة الدول المستقلة بمثابة شركاء استراتيجيين، مؤكدًا أن موسكو مستعدة للتعاون مع... 08.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-08T12:10+0000

2024-10-08T12:10+0000

2024-10-08T12:41+0000

روسيا

فلاديمير بوتين

رابطة الدول المستقلة

العالم

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وقال بوتين، في اجتماع لمجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة: "لدينا اليوم جدول أعمال حافل للغاية. وبطبيعة الحال، سنولي الكثير من الاهتمام للقضايا الاقتصادية وآفاق زيادة توسيع التعاون التجاري والاستثماري في رابطة الدول المستقلة".وأضاف: "نحن ممتنون لجميع الزملاء الحاضرين هنا لدعمهم ومشاركتهم الفعالة في العمل على تنفيذ التدابير".وبحسب بوتين، فإنه يتطلع "على العمل المثمر والمناقشة الصريحة والسرية التقليدية للجوانب الملحة لتنمية مناطق رابطة الدول المستقلة والعالم ككل". وأضاف: "بالطبع، سنتحدث عن هذه المواضيع".وقال بوتين: "سنناقش خطوات ملموسة تهدف إلى توسيع الشراكة في جميع هذه المجالات ضمان الأمن المشترك إلى التعاون في المجالين الثقافي والإنساني، وبالطبع سنتحدث عما ينبغي القيام به لتحسين فعالية الرابطة وهياكلها، وسنتخذ عدداً من القرارات التنظيمية".وستتولى روسيا رئاسة رابطة الدول المستقلة في عام 2024. وكما أفاد الكرملين سابقاً، فإن القمة هي تتويج لكل الأحداث السياسية تحت رئاسة موسكو. وفي وقت سابق، عقد الرئيس بوتين، اجتماعات ثنائية منفصلة مع الزعيم الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.

https://sarabic.ae/20241008/بوتين-يعلن-أنه-يعتزم-إجراء-محادثات-ثنائية-مع-باشينيان-على-هامش-قمة-بريكس-المرتقبة-1093541475.html

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روسيا, فلاديمير بوتين, رابطة الدول المستقلة, العالم