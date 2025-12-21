بوتين يلتقي بقادة رابطة الدول المستقلة والاتحاد الاقتصادي الأوراسي في سان بطرسبورغ

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
سافونوف يقود باريس للفوز بلقب الانتركونتينينتال.. و٧ ملايين دولار لبطل كأس الأمم الأفريقية
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:46 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:33 GMT
17 د
ملفات ساخنة
دلالة الإعلان عن أكبر صفقة غاز بين مصر وإسرائيل
11:31 GMT
29 د
خطوط التماس
الإمبراطورية الرومانية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:50 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
13:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
بوتين: روسيا مستعدة لوقف الأعمال القتالية في أوكرانيا فورا إذا تم تحقيق شروط موسكو
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لبنان يعلن أول إطار قانوني شامل لاسترداد الودائع المصرفية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
4 أفلام عربية مرشحة لجائزة الأوسكار
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
سافونوف يقود باريس للفوز بلقب الانتركونتينينتال.. و٧ ملايين دولار لبطل كأس الأمم الأفريقية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
10:33 GMT
16 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:03 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
12:10 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
12:39 GMT
21 د
ملفات ساخنة
لبنان يعلن أول إطار قانوني شامل لاسترداد الودائع المصرفية
13:29 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
خطوط التماس
الإمبراطورية الرومانية
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
17:49 GMT
11 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251221/بوتين-يلتقي-بقادة-رابطة-الدول-المستقلة-والاتحاد-الاقتصادي-الأوراسي-في-سان-بطرسبورغ-1108408536.html
بوتين يلتقي بقادة رابطة الدول المستقلة والاتحاد الاقتصادي الأوراسي في سان بطرسبورغ
بوتين يلتقي بقادة رابطة الدول المستقلة والاتحاد الاقتصادي الأوراسي في سان بطرسبورغ
سبوتنيك عربي
يعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يومي الأحد والاثنين 21-22 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، عقد سلسلة من اللقاءات الإقليمية المهمة في مدينة سان بطرسبورغ الروسية،... 21.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-21T07:02+0000
2025-12-21T07:02+0000
روسيا
العالم
رابطة الدول المستقلة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/15/1108407921_0:302:3072:2030_1920x0_80_0_0_9f5465b6a72a9d34f5912bd735848eab.jpg
وقال الكرملين في بيان: "في 21 - 22 ديسمبر (الجاري)، سيشارك فلاديمير بوتين، في اجتماع للمجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى واجتماع غير رسمي لقادة رابطة الدول المستقلة في سان بطرسبورغ".وستشهد مدينة سان بطرسبورغ انعقاد اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، يليه لقاء غير رسمي تقليدي لقادة دول رابطة الدول المستقلة، إضافة إلى محادثات ثنائية مع قادة بعض الدول.الاتحاد الاقتصادي الأوراسيسيبدأ برنامج عمل رئيس الدولة اليوم الأحد 21 ديسمبر الجاري، بالمشاركة في اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى.ويعتزم المشاركون مناقشة القضايا الراهنة المتعلقة بأنشطة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ووضع مبادئ توجيهية لتعزيز عمليات التكامل وتطوير السوق الموحّدة للاتحاد، فضلًا عن إقرار عدد من الوثائق والقرارات المهمة. ومن المتوقع على وجه الخصوص، توقيع اتفاقية تجارة حرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وإندونيسيا.وأشار بوتين إلى أن أنشطة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تُسهم في توسيع التبادل التجاري والاستثماري، وتعزيز العلاقات التجارية، وتعميق الروابط التعاونية، ويُحقق التكامل والتفاعل فوائد حقيقية لكل دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد، ويُساعد على ضمان نمو مستقر ومستدام لاقتصادات الدول الأعضاء الخمس ومنطقة أوراسيا ككل، ما يؤدي إلى تحسين جودة الحياة ورفاهية المواطنين في الدول المشاركة.وأكد الرئيس بوتين أن روسيا تقدّر بشدة التعاون متعدد الأوجه والمفيد للطرفين مع شركائها في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وأنها مهتمة بصدق بتكثيف الجهود المشتركة لتعزيز الاتحاد بشكل شامل.اجتماع غير رسمي للقادةيوم غد الاثنين 22 ديسمبر الجاري، سيعقد الاجتماع السنوي غير الرسمي التقليدي لقادة رابطة الدول المستقلة في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، بمبادرة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما سيجري بوتين محادثات ثنائية مع قادة عدد من الدول.كما وعد بوتين ببرنامج ثقافي ثري لقادة رابطة الدول المستقلة، "مرتبط بكل جمهورية من الجمهوريات". وأشار إلى أن مدينة سان بطرسبورغ، التي يعود تاريخها إلى الحقبة السوفيتية، حافظت على الكثير من القيم الثقافية والتاريخية لشعوب الاتحاد السوفييتي السابق، وهو ما سيكون ذا أهمية لضيوف القمة غير الرسمية.وأشار ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إلى أن الرئيس بوتين يحاول أن يُري نظراءه في رابطة الدول المستقلة، أماكن مثيرة للاهتمام في سان بطرسبورغ والمنطقة المحيطة بها، خلال الاجتماعات السنوية غير الرسمية التقليدية للقادة.ويضم الاتحاد الاقتصادي الأوراسي خمس دول هي روسيا، أرمينيا، بيلاروسيا، كازاخستان، وقيرغيزستان.وتتكون رابطة الدول المستقلة حاليا من 11 دولة هي أذربيجان، أرمينيا، بيلاروسيا، كازاخستان، قيرغيزستان، مولدوفا، روسيا، طاجيكستان، تركمانستان، أوزبكستان وأوكرانيا.بوتين يعلن عن تحسن ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي لدول رابطة الدول المستقلةروسيا تدعو دول منظمة "شنغهاي للتعاون" إلى إنشاء نظام دفع داخلي مستقلالخارجية الروسية: موسكو مستعدة للتشاور مع يريفان بشأن معايير مبادرة "طريق ترامب"
https://sarabic.ae/20251010/بعد-تأكيد-بوتين-خبراء-يوضحون-انعكاسات-إنشاء-صيغة-رابطة-الدول-المستقلة-بلس-1105845632.html
https://sarabic.ae/20251010/زعماء-رابطة-الدول-المستقلة-يوقعون-على-19-وثيقة-عقب-القمة-1105829408.html
https://sarabic.ae/20251010/بوتين-جميع-التسويات-المالية-تقريبا-في-بلدان-رابطة-الدول-المستقلة-تتم-بالعملات-الوطنية-1105824569.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/15/1108407921_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_8c852059241d3042b399fdcc21cbf9c2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, رابطة الدول المستقلة
روسيا, العالم, رابطة الدول المستقلة

بوتين يلتقي بقادة رابطة الدول المستقلة والاتحاد الاقتصادي الأوراسي في سان بطرسبورغ

07:02 GMT 21.12.2025
© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رؤساء الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رؤساء الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2025
© Sputnik . Alexei Danichev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
يعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يومي الأحد والاثنين 21-22 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، عقد سلسلة من اللقاءات الإقليمية المهمة في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، مع قادة دول رابطة الدول المستقلة والاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
وقال الكرملين في بيان: "في 21 - 22 ديسمبر (الجاري)، سيشارك فلاديمير بوتين، في اجتماع للمجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى واجتماع غير رسمي لقادة رابطة الدول المستقلة في سان بطرسبورغ".

وأضاف المكتب الصحفي للكرملين أن بوتين، يعتزم إجراء محادثات ثنائية مع قادة عدد من الدول.

وستشهد مدينة سان بطرسبورغ انعقاد اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، يليه لقاء غير رسمي تقليدي لقادة دول رابطة الدول المستقلة، إضافة إلى محادثات ثنائية مع قادة بعض الدول.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2025
بعد تأكيد بوتين... خبراء يوضحون انعكاسات إنشاء صيغة "رابطة الدول المستقلة بلس"
10 أكتوبر, 14:42 GMT
الاتحاد الاقتصادي الأوراسي
سيبدأ برنامج عمل رئيس الدولة اليوم الأحد 21 ديسمبر الجاري، بالمشاركة في اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى.
ويعتزم المشاركون مناقشة القضايا الراهنة المتعلقة بأنشطة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ووضع مبادئ توجيهية لتعزيز عمليات التكامل وتطوير السوق الموحّدة للاتحاد، فضلًا عن إقرار عدد من الوثائق والقرارات المهمة. ومن المتوقع على وجه الخصوص، توقيع اتفاقية تجارة حرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وإندونيسيا.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن تطور الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يحقق فوائد لا يمكن إنكارها لجميع أعضاء الرابطة، وأن أبوابه مفتوحة دائمًا أمام المشاركين الجدد.

وأشار بوتين إلى أن أنشطة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تُسهم في توسيع التبادل التجاري والاستثماري، وتعزيز العلاقات التجارية، وتعميق الروابط التعاونية، ويُحقق التكامل والتفاعل فوائد حقيقية لكل دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد، ويُساعد على ضمان نمو مستقر ومستدام لاقتصادات الدول الأعضاء الخمس ومنطقة أوراسيا ككل، ما يؤدي إلى تحسين جودة الحياة ورفاهية المواطنين في الدول المشاركة.
وأكد الرئيس بوتين أن روسيا تقدّر بشدة التعاون متعدد الأوجه والمفيد للطرفين مع شركائها في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وأنها مهتمة بصدق بتكثيف الجهود المشتركة لتعزيز الاتحاد بشكل شامل.
اجتماع مجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2025
زعماء رابطة الدول المستقلة يوقعون على 19 وثيقة عقب القمة
10 أكتوبر, 10:35 GMT
اجتماع غير رسمي للقادة
يوم غد الاثنين 22 ديسمبر الجاري، سيعقد الاجتماع السنوي غير الرسمي التقليدي لقادة رابطة الدول المستقلة في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، بمبادرة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما سيجري بوتين محادثات ثنائية مع قادة عدد من الدول.

وفي قمة رابطة الدول المستقلة، التي عقدت في دوشانبيه، في أكتوبر/ تشرين الأول من هذا العام، أبلغ الرئيس الروسي نظراءه بأنه يعتزم إطلاعهم بالتفصيل، بما في ذلك في "دائرة مغلقة"، على نتائج عمله مع الممثلين الأمريكيين في أنكوريدج بألاسكا، لحل الوضع في أوكرانيا.

كما وعد بوتين ببرنامج ثقافي ثري لقادة رابطة الدول المستقلة، "مرتبط بكل جمهورية من الجمهوريات". وأشار إلى أن مدينة سان بطرسبورغ، التي يعود تاريخها إلى الحقبة السوفيتية، حافظت على الكثير من القيم الثقافية والتاريخية لشعوب الاتحاد السوفييتي السابق، وهو ما سيكون ذا أهمية لضيوف القمة غير الرسمية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2025
بوتين: روسيا تدعم قرار إنشاء صيغة "رابطة الدول المستقلة +
10 أكتوبر, 08:12 GMT
وأشار ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إلى أن الرئيس بوتين يحاول أن يُري نظراءه في رابطة الدول المستقلة، أماكن مثيرة للاهتمام في سان بطرسبورغ والمنطقة المحيطة بها، خلال الاجتماعات السنوية غير الرسمية التقليدية للقادة.

وفي العام الماضي، عُقدت قمة غير رسمية في منتجع "إيغورا" للتزلج في لينينغراد، وفي العام الذي سبقه، زار قادة دول الرابطة العديد من الحدائق ومجمعات القصور في محيط سان بطرسبورغ.

ويضم الاتحاد الاقتصادي الأوراسي خمس دول هي روسيا، أرمينيا، بيلاروسيا، كازاخستان، وقيرغيزستان.
وتتكون رابطة الدول المستقلة حاليا من 11 دولة هي أذربيجان، أرمينيا، بيلاروسيا، كازاخستان، قيرغيزستان، مولدوفا، روسيا، طاجيكستان، تركمانستان، أوزبكستان وأوكرانيا.
بوتين يعلن عن تحسن ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي لدول رابطة الدول المستقلة
روسيا تدعو دول منظمة "شنغهاي للتعاون" إلى إنشاء نظام دفع داخلي مستقل
الخارجية الروسية: موسكو مستعدة للتشاور مع يريفان بشأن معايير مبادرة "طريق ترامب"
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала