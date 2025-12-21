https://sarabic.ae/20251221/بوتين-يلتقي-بقادة-رابطة-الدول-المستقلة-والاتحاد-الاقتصادي-الأوراسي-في-سان-بطرسبورغ-1108408536.html

بوتين يلتقي بقادة رابطة الدول المستقلة والاتحاد الاقتصادي الأوراسي في سان بطرسبورغ

سبوتنيك عربي

يعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يومي الأحد والاثنين 21-22 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، عقد سلسلة من اللقاءات الإقليمية المهمة في مدينة سان بطرسبورغ الروسية،... 21.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-21T07:02+0000

2025-12-21T07:02+0000

2025-12-21T07:02+0000

روسيا

العالم

رابطة الدول المستقلة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/15/1108407921_0:302:3072:2030_1920x0_80_0_0_9f5465b6a72a9d34f5912bd735848eab.jpg

وقال الكرملين في بيان: "في 21 - 22 ديسمبر (الجاري)، سيشارك فلاديمير بوتين، في اجتماع للمجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى واجتماع غير رسمي لقادة رابطة الدول المستقلة في سان بطرسبورغ".وستشهد مدينة سان بطرسبورغ انعقاد اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، يليه لقاء غير رسمي تقليدي لقادة دول رابطة الدول المستقلة، إضافة إلى محادثات ثنائية مع قادة بعض الدول.الاتحاد الاقتصادي الأوراسيسيبدأ برنامج عمل رئيس الدولة اليوم الأحد 21 ديسمبر الجاري، بالمشاركة في اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى.ويعتزم المشاركون مناقشة القضايا الراهنة المتعلقة بأنشطة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ووضع مبادئ توجيهية لتعزيز عمليات التكامل وتطوير السوق الموحّدة للاتحاد، فضلًا عن إقرار عدد من الوثائق والقرارات المهمة. ومن المتوقع على وجه الخصوص، توقيع اتفاقية تجارة حرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وإندونيسيا.وأشار بوتين إلى أن أنشطة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تُسهم في توسيع التبادل التجاري والاستثماري، وتعزيز العلاقات التجارية، وتعميق الروابط التعاونية، ويُحقق التكامل والتفاعل فوائد حقيقية لكل دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد، ويُساعد على ضمان نمو مستقر ومستدام لاقتصادات الدول الأعضاء الخمس ومنطقة أوراسيا ككل، ما يؤدي إلى تحسين جودة الحياة ورفاهية المواطنين في الدول المشاركة.وأكد الرئيس بوتين أن روسيا تقدّر بشدة التعاون متعدد الأوجه والمفيد للطرفين مع شركائها في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وأنها مهتمة بصدق بتكثيف الجهود المشتركة لتعزيز الاتحاد بشكل شامل.اجتماع غير رسمي للقادةيوم غد الاثنين 22 ديسمبر الجاري، سيعقد الاجتماع السنوي غير الرسمي التقليدي لقادة رابطة الدول المستقلة في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، بمبادرة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما سيجري بوتين محادثات ثنائية مع قادة عدد من الدول.كما وعد بوتين ببرنامج ثقافي ثري لقادة رابطة الدول المستقلة، "مرتبط بكل جمهورية من الجمهوريات". وأشار إلى أن مدينة سان بطرسبورغ، التي يعود تاريخها إلى الحقبة السوفيتية، حافظت على الكثير من القيم الثقافية والتاريخية لشعوب الاتحاد السوفييتي السابق، وهو ما سيكون ذا أهمية لضيوف القمة غير الرسمية.وأشار ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إلى أن الرئيس بوتين يحاول أن يُري نظراءه في رابطة الدول المستقلة، أماكن مثيرة للاهتمام في سان بطرسبورغ والمنطقة المحيطة بها، خلال الاجتماعات السنوية غير الرسمية التقليدية للقادة.ويضم الاتحاد الاقتصادي الأوراسي خمس دول هي روسيا، أرمينيا، بيلاروسيا، كازاخستان، وقيرغيزستان.وتتكون رابطة الدول المستقلة حاليا من 11 دولة هي أذربيجان، أرمينيا، بيلاروسيا، كازاخستان، قيرغيزستان، مولدوفا، روسيا، طاجيكستان، تركمانستان، أوزبكستان وأوكرانيا.بوتين يعلن عن تحسن ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي لدول رابطة الدول المستقلةروسيا تدعو دول منظمة "شنغهاي للتعاون" إلى إنشاء نظام دفع داخلي مستقلالخارجية الروسية: موسكو مستعدة للتشاور مع يريفان بشأن معايير مبادرة "طريق ترامب"

