زعماء رابطة الدول المستقلة يوقعون على 19 وثيقة عقب القمة

أعلن الكرملين، اليوم الجمعة، أن قادة بلدان رابطة الدول المستقلة وقعوا 19 وثيقة، في ختام القمة في طاجيكستان. 10.10.2025, سبوتنيك عربي
ونُشرت قائمة تضم 19 وثيقة على الموقع الإلكتروني للكرملين، بما في ذلك القرارات "بشأن رئاسة رابطة الدول المستقلة في عام 2026" وبشأن الأمين العام لرابطة الدول المستقلة.بالإضافة إلى ذلك، اعتمد رؤساء الدول قرارات بشأن "بيان مشترك لرؤساء دول رابطة الدول المستقلة بشأن التعاون في مكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية، وبيان رؤساء دول رابطة الدول المستقلة بشأن التعاون في مجال مكافحة إضفاء الشرعية على (غسيل) الإيرادات، وعائدات الجريمة، وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل".وقرر زعماء دول رابطة الدول المستقلة منح منظمة "شنغهاي للتعاون"، صفة مراقب في رابطة الدول المستقلة، بحسب الوثائق الموقعة.كما وقع القادة بيانات بمناسبة الذكرى الـ80 لإنشاء الأمم المتحدة، وكذلك في الذكرى الـ40 لكارثة تشيرنوبيل.وأعلن الأمين العام لرابطة الدول المستقلة، سيرغي ليبيديف، اليوم الجمعة، أن القمة القادمة لرابطة الدول المستقلة ستعقد في 9 تشرين الأول/ أكتوبر 2026 في تركمانستان.وأشار إلى أنه ليبيديف أعيد انتخابه لولاية جديدة مدتها ثلاث سنوات.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن روسيا تدعم قرار إنشاء صيغة "رابطة الدول المستقلة بلس"، التي ستتيح مشاركةً أكثر فاعليةً للدول والمنظمات الدولية الأخرى في المنظمة.لافروف: روسيا ستعيد فتح سفارات لها في 8 دول أفريقية خلال السنوات المقبلةبوتين يصل إلى قمة رابطة الدول المستقلة في دوشنبه
أعلن الكرملين، اليوم الجمعة، أن قادة بلدان رابطة الدول المستقلة وقعوا 19 وثيقة، في ختام القمة في طاجيكستان.
ونُشرت قائمة تضم 19 وثيقة على الموقع الإلكتروني للكرملين، بما في ذلك القرارات "بشأن رئاسة رابطة الدول المستقلة في عام 2026" وبشأن الأمين العام لرابطة الدول المستقلة.
ووقع رؤساء الدول أيضًا على اتفاقية بشأن إجراءات تنظيم وإجراء عمليات التسليم الدولية الخاضعة للمراقبة من قبل السلطات المختصة في الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، وقرارًا بشأن إعلان التعاون في مجال ضمان أمن الطاقة الإقليمي.
بالإضافة إلى ذلك، اعتمد رؤساء الدول قرارات بشأن "بيان مشترك لرؤساء دول رابطة الدول المستقلة بشأن التعاون في مكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية، وبيان رؤساء دول رابطة الدول المستقلة بشأن التعاون في مجال مكافحة إضفاء الشرعية على (غسيل) الإيرادات، وعائدات الجريمة، وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل".
وقرر زعماء دول رابطة الدول المستقلة منح منظمة "شنغهاي للتعاون"، صفة مراقب في رابطة الدول المستقلة، بحسب الوثائق الموقعة.
وقرر قادة رابطة الدول المستقلة تأسيس صيغة "رابطة الدول المستقلة بلاس"، وفقًا للكرملين.
كما وقع القادة بيانات بمناسبة الذكرى الـ80 لإنشاء الأمم المتحدة، وكذلك في الذكرى الـ40 لكارثة تشيرنوبيل.
وأعلن الأمين العام لرابطة الدول المستقلة، سيرغي ليبيديف، اليوم الجمعة، أن القمة القادمة لرابطة الدول المستقلة ستعقد في 9 تشرين الأول/ أكتوبر 2026 في تركمانستان.
وأشار إلى أنه ليبيديف أعيد انتخابه لولاية جديدة مدتها ثلاث سنوات.
أعلن الرئيس الطاجيكستاني، إمام علي رحمون، اليوم الجمعة، خلال القمة الموسعة لرابطة الدول المستقلة، أن تركمانستان ستتولى رئاسة رابطة الدول المستقلة، في كانون الثاني/ يناير 2026.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن روسيا تدعم قرار إنشاء صيغة "رابطة الدول المستقلة بلس"، التي ستتيح مشاركةً أكثر فاعليةً للدول والمنظمات الدولية الأخرى في المنظمة.