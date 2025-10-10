زعماء رابطة الدول المستقلة يوقعون على 19 وثيقة عقب القمة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:17 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
09:03 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعين الجنرال روفين فورتونات رئيسا للوزراء وسط تصاعد الاحتجاجات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
استمرار مظاهرات المغرب وسط اتهامات للحكومة بعدم التجاوب مع مطالب المحتجين
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
هل ستتنصل تل أبيب من بعض مندرجات الاتفاق مع حماس مما يؤدي إلى انهيار الهدنة؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حماس وإسرائيل يوقعان اتفاق السلام في شرم الشيخ
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل يرتبط تلوث الهواء بنزيف الدماغ
08:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعين الجنرال روفين فورتونات رئيسا للوزراء وسط تصاعد الاحتجاجات
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
من الملعب
بعد تأهل منتخب مصر.. رقم قياسي عربي في كأس العالم لكرة القدم 2026
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
الشعب الروسي وتشكل هويته القومية والحضارية
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حماس وإسرائيل يوقعان اتفاق السلام في شرم الشيخ
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
16:34 GMT
26 د
قوانين الاقتصاد
خبير:بعد وقف إطلاق النار يجب إعادة الإعمار والحياة لغزة
18:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251010/زعماء-رابطة-الدول-المستقلة-يوقعون-على-19-وثيقة-عقب-القمة-1105829408.html
زعماء رابطة الدول المستقلة يوقعون على 19 وثيقة عقب القمة
زعماء رابطة الدول المستقلة يوقعون على 19 وثيقة عقب القمة
سبوتنيك عربي
أعلن الكرملين، اليوم الجمعة، أن قادة بلدان رابطة الدول المستقلة وقعوا 19 وثيقة، في ختام القمة في طاجيكستان. 10.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-10T10:35+0000
2025-10-10T10:35+0000
رابطة الدول المستقلة
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0a/1105824665_0:131:3175:1917_1920x0_80_0_0_e2266cc27a4b69ee9359d2bddda82970.jpg
ونُشرت قائمة تضم 19 وثيقة على الموقع الإلكتروني للكرملين، بما في ذلك القرارات "بشأن رئاسة رابطة الدول المستقلة في عام 2026" وبشأن الأمين العام لرابطة الدول المستقلة.بالإضافة إلى ذلك، اعتمد رؤساء الدول قرارات بشأن "بيان مشترك لرؤساء دول رابطة الدول المستقلة بشأن التعاون في مكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية، وبيان رؤساء دول رابطة الدول المستقلة بشأن التعاون في مجال مكافحة إضفاء الشرعية على (غسيل) الإيرادات، وعائدات الجريمة، وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل".وقرر زعماء دول رابطة الدول المستقلة منح منظمة "شنغهاي للتعاون"، صفة مراقب في رابطة الدول المستقلة، بحسب الوثائق الموقعة.كما وقع القادة بيانات بمناسبة الذكرى الـ80 لإنشاء الأمم المتحدة، وكذلك في الذكرى الـ40 لكارثة تشيرنوبيل.وأعلن الأمين العام لرابطة الدول المستقلة، سيرغي ليبيديف، اليوم الجمعة، أن القمة القادمة لرابطة الدول المستقلة ستعقد في 9 تشرين الأول/ أكتوبر 2026 في تركمانستان.وأشار إلى أنه ليبيديف أعيد انتخابه لولاية جديدة مدتها ثلاث سنوات.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن روسيا تدعم قرار إنشاء صيغة "رابطة الدول المستقلة بلس"، التي ستتيح مشاركةً أكثر فاعليةً للدول والمنظمات الدولية الأخرى في المنظمة.لافروف: روسيا ستعيد فتح سفارات لها في 8 دول أفريقية خلال السنوات المقبلةبوتين يصل إلى قمة رابطة الدول المستقلة في دوشنبه
https://sarabic.ae/20251010/بوتين-جميع-التسويات-المالية-تقريبا-في-بلدان-رابطة-الدول-المستقلة-تتم-بالعملات-الوطنية-1105824569.html
https://sarabic.ae/20251009/بوتين-روسيا-ملتزمة-بتعزيز-الشراكة-الاستراتيجية-مع-دول-آسيا-الوسطى-1105802188.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0a/1105824665_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_9f2bc51c58772f1d2800625cbd565d36.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رابطة الدول المستقلة, روسيا, العالم
رابطة الدول المستقلة, روسيا, العالم

زعماء رابطة الدول المستقلة يوقعون على 19 وثيقة عقب القمة

10:35 GMT 10.10.2025
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصوراجتماع مجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة
اجتماع مجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2025
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن الكرملين، اليوم الجمعة، أن قادة بلدان رابطة الدول المستقلة وقعوا 19 وثيقة، في ختام القمة في طاجيكستان.
ونُشرت قائمة تضم 19 وثيقة على الموقع الإلكتروني للكرملين، بما في ذلك القرارات "بشأن رئاسة رابطة الدول المستقلة في عام 2026" وبشأن الأمين العام لرابطة الدول المستقلة.

ووقع رؤساء الدول أيضًا على اتفاقية بشأن إجراءات تنظيم وإجراء عمليات التسليم الدولية الخاضعة للمراقبة من قبل السلطات المختصة في الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، وقرارًا بشأن إعلان التعاون في مجال ضمان أمن الطاقة الإقليمي.

بالإضافة إلى ذلك، اعتمد رؤساء الدول قرارات بشأن "بيان مشترك لرؤساء دول رابطة الدول المستقلة بشأن التعاون في مكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية، وبيان رؤساء دول رابطة الدول المستقلة بشأن التعاون في مجال مكافحة إضفاء الشرعية على (غسيل) الإيرادات، وعائدات الجريمة، وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2025
بوتين: روسيا تدعم قرار إنشاء صيغة "رابطة الدول المستقلة +
08:12 GMT
وقرر زعماء دول رابطة الدول المستقلة منح منظمة "شنغهاي للتعاون"، صفة مراقب في رابطة الدول المستقلة، بحسب الوثائق الموقعة.

وقرر قادة رابطة الدول المستقلة تأسيس صيغة "رابطة الدول المستقلة بلاس"، وفقًا للكرملين.

كما وقع القادة بيانات بمناسبة الذكرى الـ80 لإنشاء الأمم المتحدة، وكذلك في الذكرى الـ40 لكارثة تشيرنوبيل.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في طاجيكستان، في اجتماع القمة الثانية بين روسيا وآسيا الوسطى - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2025
بوتين: روسيا ملتزمة بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع دول آسيا الوسطى
أمس, 13:35 GMT
وأعلن الأمين العام لرابطة الدول المستقلة، سيرغي ليبيديف، اليوم الجمعة، أن القمة القادمة لرابطة الدول المستقلة ستعقد في 9 تشرين الأول/ أكتوبر 2026 في تركمانستان.
وأشار إلى أنه ليبيديف أعيد انتخابه لولاية جديدة مدتها ثلاث سنوات.

أعلن الرئيس الطاجيكستاني، إمام علي رحمون، اليوم الجمعة، خلال القمة الموسعة لرابطة الدول المستقلة، أن تركمانستان ستتولى رئاسة رابطة الدول المستقلة، في كانون الثاني/ يناير 2026.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن روسيا تدعم قرار إنشاء صيغة "رابطة الدول المستقلة بلس"، التي ستتيح مشاركةً أكثر فاعليةً للدول والمنظمات الدولية الأخرى في المنظمة.
لافروف: روسيا ستعيد فتح سفارات لها في 8 دول أفريقية خلال السنوات المقبلة
بوتين يصل إلى قمة رابطة الدول المستقلة في دوشنبه
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала