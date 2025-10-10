https://sarabic.ae/20251010/بوتين-يصل-إلى-قمة-رابطة-الدول-المستقلة-في-دوشنبه-1105822209.html
بوتين يصل إلى قمة رابطة الدول المستقلة في دوشنبه
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إلى قمة رابطة الدول المستقلة في دوشنبه عاصمة طاجيكستان. 10.10.2025, سبوتنيك عربي
ويشارك في قمة رابطة الدول المستقلة أيضا زعماء أذربيجان وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان .وسيناقش القادة مجالات التعاون السياسي والاقتصادي، بما في ذلك مبادرات الأمن الإقليمي والتجارة والتكامل.من المتوقع أن يُلخص المشاركون في القمة أنشطة العام الحالي، ويحددوا الأهداف الرئيسية للمستقبل، ويتبادلوا وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية المُلحة. كما سيتم اعتماد حزمة واسعة من الوثائق.ووصل بوتين إلى دوشنبه في 8 أكتوبر/تشرين الأول. واليوم الخميس، أجرى محادثات مع الرئيس الطاجيكستاني إمام علي رحمون، أسفرت عن اعتماد 16 وثيقة.ويتضمن جدول أعمال الرئيس الروسي في دوشنبه فعاليات ضمن زيارته الرسمية، بالإضافة إلى المشاركة في القمة الثانية لآسيا الوسطى وروسيا واجتماع مجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة.بوتين يصل إلى طاجيكستان في زيارة دولة تستغرق ثلاثة أيامبوتين: روسيا وطاجيكستان تعملان على تعزيز الدفاع
ويشارك في قمة رابطة الدول المستقلة أيضا زعماء أذربيجان وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان .
وسيناقش القادة مجالات التعاون السياسي والاقتصادي، بما في ذلك مبادرات الأمن الإقليمي والتجارة والتكامل.
من المتوقع أن يُلخص المشاركون في القمة أنشطة العام الحالي، ويحددوا الأهداف الرئيسية للمستقبل، ويتبادلوا وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية المُلحة. كما سيتم اعتماد حزمة واسعة من الوثائق.
ووصل بوتين إلى دوشنبه في 8 أكتوبر/تشرين الأول. واليوم الخميس، أجرى محادثات مع الرئيس الطاجيكستاني إمام علي رحمون، أسفرت عن اعتماد 16 وثيقة.
ويتضمن جدول أعمال الرئيس الروسي في دوشنبه فعاليات ضمن زيارته الرسمية، بالإضافة إلى المشاركة في القمة الثانية لآسيا الوسطى وروسيا واجتماع مجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة.