https://sarabic.ae/20251010/بوتين-يصل-إلى-قمة-رابطة-الدول-المستقلة-في-دوشنبه-1105822209.html
بوتين يصل إلى قمة رابطة الدول المستقلة في دوشنبه
بوتين يصل إلى قمة رابطة الدول المستقلة في دوشنبه
ويشارك في قمة رابطة الدول المستقلة أيضا زعماء أذربيجان وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان .وسيناقش القادة مجالات التعاون السياسي والاقتصادي، بما في ذلك مبادرات الأمن الإقليمي والتجارة والتكامل.من المتوقع أن يُلخص المشاركون في القمة أنشطة العام الحالي، ويحددوا الأهداف الرئيسية للمستقبل، ويتبادلوا وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية المُلحة. كما سيتم اعتماد حزمة واسعة من الوثائق.ووصل بوتين إلى دوشنبه في 8 أكتوبر/تشرين الأول. واليوم الخميس، أجرى محادثات مع الرئيس الطاجيكستاني إمام علي رحمون، أسفرت عن اعتماد 16 وثيقة.ويتضمن جدول أعمال الرئيس الروسي في دوشنبه فعاليات ضمن زيارته الرسمية، بالإضافة إلى المشاركة في القمة الثانية لآسيا الوسطى وروسيا واجتماع مجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة.بوتين يصل إلى طاجيكستان في زيارة دولة تستغرق ثلاثة أيامبوتين: روسيا وطاجيكستان تعملان على تعزيز الدفاع
بوتين يصل إلى قمة رابطة الدول المستقلة في دوشنبه

06:56 GMT 10.10.2025
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إلى قمة رابطة الدول المستقلة في دوشنبه عاصمة طاجيكستان.
ويشارك في قمة رابطة الدول المستقلة أيضا زعماء أذربيجان وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان .
وسيناقش القادة مجالات التعاون السياسي والاقتصادي، بما في ذلك مبادرات الأمن الإقليمي والتجارة والتكامل.
من المتوقع أن يُلخص المشاركون في القمة أنشطة العام الحالي، ويحددوا الأهداف الرئيسية للمستقبل، ويتبادلوا وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية المُلحة. كما سيتم اعتماد حزمة واسعة من الوثائق.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في طاجيكستان، في اجتماع القمة الثانية بين روسيا وآسيا الوسطى - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2025
بوتين: روسيا ملتزمة بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع دول آسيا الوسطى
أمس, 13:35 GMT
ووصل بوتين إلى دوشنبه في 8 أكتوبر/تشرين الأول. واليوم الخميس، أجرى محادثات مع الرئيس الطاجيكستاني إمام علي رحمون، أسفرت عن اعتماد 16 وثيقة.
ويتضمن جدول أعمال الرئيس الروسي في دوشنبه فعاليات ضمن زيارته الرسمية، بالإضافة إلى المشاركة في القمة الثانية لآسيا الوسطى وروسيا واجتماع مجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة.
بوتين يصل إلى طاجيكستان في زيارة دولة تستغرق ثلاثة أيام
بوتين: روسيا وطاجيكستان تعملان على تعزيز الدفاع
