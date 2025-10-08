عربي
بوتين يصل إلى طاجيكستان في زيارة دولة تستغرق ثلاثة أيام
ويتضمن جدول أعمال الرئيس الروسي في دوشنبه فعاليات ضمن زيارته الرسمية، بالإضافة إلى المشاركة في القمة الثانية لآسيا الوسطى وروسيا واجتماع مجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة.وخلال الزيارة الرسمية، سيجري الرئيس بوتين محادثات مع الرئيس الطاجيكستاني إمام علي رحمون، وسيناقش الرئيسان تطوير الشراكة والتحالف الاستراتيجيين الروسي الطاجيكي في مختلف المجالات، وقد تم إعداد بيان مشترك لرئيسي الدولتين، بالإضافة إلى حزمة واسعة من الوثائق بين الدول والحكومات والهيئات، للتوقيع عليها.وفي وقت سابق، صرّح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، بأنه من المقرر توقيع 15 وثيقة تتعلق بمجالات مختلفة عقب محادثات الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الطاجيكستاني إمام علي رحمون، خلال زيارة الدولة الرسمية.وأشار أوشاكوف إلى أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى طاجيكستان ستستمر من 8 إلى 10 أكتوبر الجاري.وأوضح أوشاكوف أن زيارة بوتين إلى طاجيكستان ستبدأ، مساء الأربعاء 8 أكتوبر، كما ستعقد قمة روسيا وآسيا الوسطى يوم الخميس، وستعقد قمة رابطة الدول المستقلة يوم الجمعة.الكرملين: قادة رابطة الدول المستقلة في دوشنبه سيناقشون القضايا الأمنية في الرابطةبمناسبة عيد ميلاده... بوتين يتلقى التهاني من زعماء وقادة الدول
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إلى طاجيكستان في زيارة دولة، حيث تستغرق ثلاثة أيام، من 8 إلى 10 أكتوبر/تشرين الأول.
ويتضمن جدول أعمال الرئيس الروسي في دوشنبه فعاليات ضمن زيارته الرسمية، بالإضافة إلى المشاركة في القمة الثانية لآسيا الوسطى وروسيا واجتماع مجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة.
وخلال الزيارة الرسمية، سيجري الرئيس بوتين محادثات مع الرئيس الطاجيكستاني إمام علي رحمون، وسيناقش الرئيسان تطوير الشراكة والتحالف الاستراتيجيين الروسي الطاجيكي في مختلف المجالات، وقد تم إعداد بيان مشترك لرئيسي الدولتين، بالإضافة إلى حزمة واسعة من الوثائق بين الدول والحكومات والهيئات، للتوقيع عليها.

وفي إطار زيارته إلى طاجيكستان، سيعقد الرئيس بوتين اجتماعا مع الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف.

وفي وقت سابق، صرّح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، بأنه من المقرر توقيع 15 وثيقة تتعلق بمجالات مختلفة عقب محادثات الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الطاجيكستاني إمام علي رحمون، خلال زيارة الدولة الرسمية.
وأشار أوشاكوف إلى أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى طاجيكستان ستستمر من 8 إلى 10 أكتوبر الجاري.

وأضاف: "علاوة على ذلك، ستعقد قمة روسيا وآسيا الوسطى، وهي القمة الثانية. واجتماع لمجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة، أي قمة رابطة الدول المستقلة. ستعقد جميع الفعاليات في عاصمة طاجيكستان".

وأوضح أوشاكوف أن زيارة بوتين إلى طاجيكستان ستبدأ، مساء الأربعاء 8 أكتوبر، كما ستعقد قمة روسيا وآسيا الوسطى يوم الخميس، وستعقد قمة رابطة الدول المستقلة يوم الجمعة.
الكرملين: قادة رابطة الدول المستقلة في دوشنبه سيناقشون القضايا الأمنية في الرابطة
بمناسبة عيد ميلاده... بوتين يتلقى التهاني من زعماء وقادة الدول
