https://sarabic.ae/20251007/الكرملين-قادة-رابطة-الدول-المستقلة-في-دوشنبه-سيناقشون-القضايا-الأمنية-في-الرابطة-1105732354.html
الكرملين: قادة رابطة الدول المستقلة في دوشنبه سيناقشون القضايا الأمنية في الرابطة
الكرملين: قادة رابطة الدول المستقلة في دوشنبه سيناقشون القضايا الأمنية في الرابطة
سبوتنيك عربي
صرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم الثلاثاء، بأن قادة رابطة الدول المستقلة خلال القمة في العاصمة الطاجيكستانية دوشنبه سيبحثون القضايا الأمنية داخل... 07.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-07T15:53+0000
2025-10-07T15:53+0000
2025-10-07T15:53+0000
روسيا
رابطة الدول المستقلة
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/0d/1068974691_0:0:3333:1875_1920x0_80_0_0_5cc26c105fc78d9633b8df53eba1eb83.jpg
وقال أوشاكوف للصحفيين: "سيتبادل القادة وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية الراهنة، كما سيناقشون القضايا الأمنية في فضاء الرابطة ككل".وقال: "يتم تبادل الوثائق الموقعة بحضور الزعيمين، ويبلغ عددها نحو 15 وثيقة، تغطي التعاون بين البلدين في مجالات التجارة، والهجرة، وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، والتعليم، والرعاية الصحية، وغيرها". وفي وقت سابق من اليوم، أفاد الكرملين، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش خلال محادثات هاتفية مع قادة رابطة الدول المستقلة العلاقات الثنائية، وهنأه قادة رابطة الدول المستقلة بعيد ميلاده. وجاء في بيان الكرملين: "بمناسبة عيد ميلاده، تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العديد من التهاني من رؤساء دول وحكومات الدول الأجنبية، تلقى فلاديمير بوتين تهاني هاتفية حارة من قادة رابطة الدول المستقلة، رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، ورئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان، ورئيس جمهورية بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، ورئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، ورئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمون، ورئيس تركمانستان سردار بردي محمدوف، ورئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائيف".بمناسبة عيد ميلاده... بوتين يتلقى التهاني من زعماء وقادة الدول
https://sarabic.ae/20251007/بمناسبة-عيد-ميلاده-بوتين-يتلقى-التهاني-من-زعماء-وقادة-الدول-1105728541.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/0d/1068974691_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_fb9ec6274089193b3b96d684fb37e03d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, رابطة الدول المستقلة, أخبار العالم الآن
روسيا, رابطة الدول المستقلة, أخبار العالم الآن
الكرملين: قادة رابطة الدول المستقلة في دوشنبه سيناقشون القضايا الأمنية في الرابطة
صرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم الثلاثاء، بأن قادة رابطة الدول المستقلة خلال القمة في العاصمة الطاجيكستانية دوشنبه سيبحثون القضايا الأمنية داخل الرابطة فضلاً عن القضايا الدولية والإقليمية الراهنة.
وقال أوشاكوف للصحفيين: "سيتبادل القادة وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية الراهنة، كما سيناقشون القضايا الأمنية في فضاء الرابطة ككل".
وأكد أوشاكوف أنه من المقرر توقيع 15 وثيقة تتعلق بمجالات مختلفة عقب محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الطاجيكستاني، إمام علي رحمون، خلال زيارة الدولة الرسمية.
وقال: "يتم تبادل الوثائق الموقعة بحضور الزعيمين، ويبلغ عددها نحو 15 وثيقة، تغطي التعاون بين البلدين في مجالات التجارة، والهجرة، وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، والتعليم، والرعاية الصحية، وغيرها".
وأكد أن 96% من معاملات دول رابطة الدول المستقلة تتم بالعملات الوطنية، وقال أوشاكوف: "ارتفع حجم التبادل التجاري بين بلادنا ودول رابطة الدول المستقلة بنسبة 7% العام الماضي، ليصل إلى 112 مليار دولار. وتجري جميع معاملات التسويات المتبادلة تقريبًا الآن بالعملات الوطنية. وقد بلغت حصتها من المعاملات التجارية بين أعضاء رابطة الدول المستقلة 96 %".
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد الكرملين، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش خلال محادثات هاتفية مع قادة رابطة الدول المستقلة العلاقات الثنائية، وهنأه قادة رابطة الدول المستقلة بعيد ميلاده.
وجاء في بيان الكرملين: "بمناسبة عيد ميلاده، تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العديد من التهاني من رؤساء دول وحكومات الدول الأجنبية، تلقى فلاديمير بوتين تهاني هاتفية حارة من قادة رابطة الدول المستقلة، رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، ورئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان، ورئيس جمهورية بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، ورئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، ورئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمون، ورئيس تركمانستان سردار بردي محمدوف، ورئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائيف".