الكرملين: قادة رابطة الدول المستقلة في دوشنبه سيناقشون القضايا الأمنية في الرابطة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
08:16 GMT
24 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:21 GMT
9 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
10:28 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
المصري خالد العناني ينافس المرشح الكونغولي إدوارد ماتوكو على رئاسة اليونسكو
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
16:29 GMT
31 د
بلا قيود
خبير: فرنسا في دوامة.. سقوط حكومة لوكورنو يعمق الأزمة السياسية ويُعيد الجدل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تغطية خاصة في ذكرى حرب السادس من أكتوبر 1973
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الزخم السياسي الذي كان يدعم إسرائيل ينقلب إلى دعم للحقوق الوطنية الفلسطينية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
08:30 GMT
30 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:20 GMT
10 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:30 GMT
30 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
11:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
12:37 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: القضية الفلسطينية أصبحت تؤثر على التوجهات السياسية لدى الناخبين في الكثير من الدول
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.. متى تضع الحرب على غزة أوزارها؟
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
غزة.. رغم سنوات الحرب والتجويع صمود فلسطيني أمام أسوأ أزمة إنسانية
18:30 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251007/الكرملين-قادة-رابطة-الدول-المستقلة-في-دوشنبه-سيناقشون-القضايا-الأمنية-في-الرابطة-1105732354.html
الكرملين: قادة رابطة الدول المستقلة في دوشنبه سيناقشون القضايا الأمنية في الرابطة
الكرملين: قادة رابطة الدول المستقلة في دوشنبه سيناقشون القضايا الأمنية في الرابطة
سبوتنيك عربي
صرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم الثلاثاء، بأن قادة رابطة الدول المستقلة خلال القمة في العاصمة الطاجيكستانية دوشنبه سيبحثون القضايا الأمنية داخل... 07.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-07T15:53+0000
2025-10-07T15:53+0000
روسيا
رابطة الدول المستقلة
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/0d/1068974691_0:0:3333:1875_1920x0_80_0_0_5cc26c105fc78d9633b8df53eba1eb83.jpg
وقال أوشاكوف للصحفيين: "سيتبادل القادة وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية الراهنة، كما سيناقشون القضايا الأمنية في فضاء الرابطة ككل".وقال: "يتم تبادل الوثائق الموقعة بحضور الزعيمين، ويبلغ عددها نحو 15 وثيقة، تغطي التعاون بين البلدين في مجالات التجارة، والهجرة، وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، والتعليم، والرعاية الصحية، وغيرها". وفي وقت سابق من اليوم، أفاد الكرملين، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش خلال محادثات هاتفية مع قادة رابطة الدول المستقلة العلاقات الثنائية، وهنأه قادة رابطة الدول المستقلة بعيد ميلاده. وجاء في بيان الكرملين: "بمناسبة عيد ميلاده، تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العديد من التهاني من رؤساء دول وحكومات الدول الأجنبية، تلقى فلاديمير بوتين تهاني هاتفية حارة من قادة رابطة الدول المستقلة، رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، ورئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان، ورئيس جمهورية بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، ورئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، ورئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمون، ورئيس تركمانستان سردار بردي محمدوف، ورئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائيف".بمناسبة عيد ميلاده... بوتين يتلقى التهاني من زعماء وقادة الدول
https://sarabic.ae/20251007/بمناسبة-عيد-ميلاده-بوتين-يتلقى-التهاني-من-زعماء-وقادة-الدول-1105728541.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/0d/1068974691_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_fb9ec6274089193b3b96d684fb37e03d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, رابطة الدول المستقلة, أخبار العالم الآن
روسيا, رابطة الدول المستقلة, أخبار العالم الآن

الكرملين: قادة رابطة الدول المستقلة في دوشنبه سيناقشون القضايا الأمنية في الرابطة

15:53 GMT 07.10.2025
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورقمة رابطة الدول المستقلة في أستانا، مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا "CICA" .
قمة رابطة الدول المستقلة في أستانا، مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا CICA . - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2025
© Sputnik . Ramil Sitdikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم الثلاثاء، بأن قادة رابطة الدول المستقلة خلال القمة في العاصمة الطاجيكستانية دوشنبه سيبحثون القضايا الأمنية داخل الرابطة فضلاً عن القضايا الدولية والإقليمية الراهنة.
وقال أوشاكوف للصحفيين: "سيتبادل القادة وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية الراهنة، كما سيناقشون القضايا الأمنية في فضاء الرابطة ككل".

وأكد أوشاكوف أنه من المقرر توقيع 15 وثيقة تتعلق بمجالات مختلفة عقب محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الطاجيكستاني، إمام علي رحمون، خلال زيارة الدولة الرسمية.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2025
بمناسبة عيد ميلاده... بوتين يتلقى التهاني من زعماء وقادة الدول
14:22 GMT
وقال: "يتم تبادل الوثائق الموقعة بحضور الزعيمين، ويبلغ عددها نحو 15 وثيقة، تغطي التعاون بين البلدين في مجالات التجارة، والهجرة، وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، والتعليم، والرعاية الصحية، وغيرها".

وأكد أن 96% من معاملات دول رابطة الدول المستقلة تتم بالعملات الوطنية، وقال أوشاكوف: "ارتفع حجم التبادل التجاري بين بلادنا ودول رابطة الدول المستقلة بنسبة 7% العام الماضي، ليصل إلى 112 مليار دولار. وتجري جميع معاملات التسويات المتبادلة تقريبًا الآن بالعملات الوطنية. وقد بلغت حصتها من المعاملات التجارية بين أعضاء رابطة الدول المستقلة 96 %".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد الكرملين، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش خلال محادثات هاتفية مع قادة رابطة الدول المستقلة العلاقات الثنائية، وهنأه قادة رابطة الدول المستقلة بعيد ميلاده.
وجاء في بيان الكرملين: "بمناسبة عيد ميلاده، تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العديد من التهاني من رؤساء دول وحكومات الدول الأجنبية، تلقى فلاديمير بوتين تهاني هاتفية حارة من قادة رابطة الدول المستقلة، رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، ورئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان، ورئيس جمهورية بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، ورئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، ورئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمون، ورئيس تركمانستان سردار بردي محمدوف، ورئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائيف".
بمناسبة عيد ميلاده... بوتين يتلقى التهاني من زعماء وقادة الدول
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала