بمناسبة عيد ميلاده... بوتين يتلقى التهاني من زعماء وقادة الدول

بمناسبة عيد ميلاده... بوتين يتلقى التهاني من زعماء وقادة الدول

سبوتنيك عربي

تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، التهاني من زعماء وقادة الدول في العالم بمناسبة عيد ميلاده الـ73، معربين له عن أطيب التمنيات.

وجاء في بيان المكتب الصحفي للكرملين: "بمناسبة عيد ميلاده، تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العديد من التهاني من رؤساء دول وحكومات الدول الأجنبية".وفي السياق ذاته، هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعيد ميلاده عبر الهاتف، وأعرب له عن أطيب تمنياته.بدوره هنأ رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، بحرارة الرئيس بوتين بعيد ميلاده، وأعرب عن أطيب تمنياته له بالصحة والنجاح في جميع مساعيه.وفي السياق ذاته، هنأ الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعيد ميلاده وناقشا عددا من القضايا المتعلقة بتطوير العلاقات البيلاروسية الروسية، والأجندة الدولية، والوضع في المنطقة، حسبما أفاد المكتب الصحفي للرئيس البيلاروسي.بدوره، هنأ رئيس كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعيد ميلاده، مشيرا إلى أنه بفضل قيادته تقود روسيا بناء عالم جديد متعدد الأقطاب، وأعرب عن ثقته في أن الصداقة بين بيونغ يانغ وموسكو ستكون أبدية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية.وبشكل تقليدي يتلقى الرئيس بوتين في يوم ميلاده، التهاني من قادة الدول الأخرى وكذلك من شخصيات سياسية واجتماعية روسية ومن العديد من العلماء والرياضيين وبعض الشخصيات الثقافية والفنية.وأعلن دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، يوم أمس الاثنين، أنه من المقرر أن يجري بوتين محادثات هاتفية دولية عدة، اليوم الثلاثاء.

