بمناسبة عيد ميلاده... بوتين يتلقى التهاني من زعماء وقادة الدول

تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، التهاني من زعماء وقادة الدول في العالم بمناسبة عيد ميلاده الـ73، معربين له عن أطيب التمنيات. 07.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-07T14:22+0000
2025-10-07T14:22+0000
2025-10-07T14:22+0000
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
فلاديمير بوتين
وجاء في بيان المكتب الصحفي للكرملين: "بمناسبة عيد ميلاده، تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العديد من التهاني من رؤساء دول وحكومات الدول الأجنبية".وفي السياق ذاته، هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعيد ميلاده عبر الهاتف، وأعرب له عن أطيب تمنياته.بدوره هنأ رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، بحرارة الرئيس بوتين بعيد ميلاده، وأعرب عن أطيب تمنياته له بالصحة والنجاح في جميع مساعيه.وفي السياق ذاته، هنأ الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعيد ميلاده وناقشا عددا من القضايا المتعلقة بتطوير العلاقات البيلاروسية الروسية، والأجندة الدولية، والوضع في المنطقة، حسبما أفاد المكتب الصحفي للرئيس البيلاروسي.بدوره، هنأ رئيس كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعيد ميلاده، مشيرا إلى أنه بفضل قيادته تقود روسيا بناء عالم جديد متعدد الأقطاب، وأعرب عن ثقته في أن الصداقة بين بيونغ يانغ وموسكو ستكون أبدية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية.وبشكل تقليدي يتلقى الرئيس بوتين في يوم ميلاده، التهاني من قادة الدول الأخرى وكذلك من شخصيات سياسية واجتماعية روسية ومن العديد من العلماء والرياضيين وبعض الشخصيات الثقافية والفنية.وأعلن دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، يوم أمس الاثنين، أنه من المقرر أن يجري بوتين محادثات هاتفية دولية عدة، اليوم الثلاثاء.
2025
وجاء في بيان المكتب الصحفي للكرملين: "بمناسبة عيد ميلاده، تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العديد من التهاني من رؤساء دول وحكومات الدول الأجنبية".
وتابع البيان: "تلقى فلاديمير بوتين تهاني هاتفية حارة من قادة رابطة الدول المستقلة، رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، ورئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان، ورئيس جمهورية بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، ورئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، ورئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمون، ورئيس تركمانستان سردار بردي محمدوف، ورئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائيف".
وفي السياق ذاته، هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعيد ميلاده عبر الهاتف، وأعرب له عن أطيب تمنياته.
بدوره هنأ رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، بحرارة الرئيس بوتين بعيد ميلاده،
وأعرب عن أطيب تمنياته له بالصحة والنجاح في جميع مساعيه.
وجاء في البيان: "الجانبان أعربا عن اهتمامهما بمواصلة تطوير الشراكة الاستراتيجية الخاصة والمتميزة بين روسيا والهند، وناقشا الاستعدادات لزيارة الرئيس الروسي إلى الهند في ديسمبر/كانون الأول المقبل".
وفي السياق ذاته، هنأ الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعيد ميلاده وناقشا عددا من القضايا المتعلقة بتطوير العلاقات البيلاروسية الروسية، والأجندة الدولية، والوضع في المنطقة، حسبما أفاد المكتب الصحفي للرئيس البيلاروسي.
بدوره، هنأ رئيس كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعيد ميلاده، مشيرا إلى أنه بفضل قيادته تقود روسيا بناء عالم جديد متعدد الأقطاب، وأعرب عن ثقته في أن الصداقة بين بيونغ يانغ وموسكو ستكون أبدية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية.
وبشكل تقليدي يتلقى الرئيس بوتين في يوم ميلاده، التهاني من قادة الدول الأخرى وكذلك من شخصيات سياسية واجتماعية روسية
ومن العديد من العلماء والرياضيين وبعض الشخصيات الثقافية والفنية.
وأعلن دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، يوم أمس الاثنين، أنه من المقرر أن يجري بوتين محادثات هاتفية دولية عدة، اليوم الثلاثاء.