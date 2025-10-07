عربي
الكرملين: بوتين وأردوغان يبحثان هاتفيا الأوضاع في أوكرانيا والشرق الأوسط
بمناسبة عيد ميلاده... بوتين يتلقى التهاني من زعماء وقادة الدول
بمناسبة عيد ميلاده... بوتين يتلقى التهاني من زعماء وقادة الدول
تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، التهاني من زعماء وقادة الدول في العالم بمناسبة عيد ميلاده الـ73، معربين له عن أطيب التمنيات. 07.10.2025, سبوتنيك عربي
وجاء في بيان المكتب الصحفي للكرملين: "بمناسبة عيد ميلاده، تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العديد من التهاني من رؤساء دول وحكومات الدول الأجنبية".وفي السياق ذاته، هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعيد ميلاده عبر الهاتف، وأعرب له عن أطيب تمنياته.بدوره هنأ رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، بحرارة الرئيس بوتين بعيد ميلاده، وأعرب عن أطيب تمنياته له بالصحة والنجاح في جميع مساعيه.وفي السياق ذاته، هنأ الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعيد ميلاده وناقشا عددا من القضايا المتعلقة بتطوير العلاقات البيلاروسية الروسية، والأجندة الدولية، والوضع في المنطقة، حسبما أفاد المكتب الصحفي للرئيس البيلاروسي.بدوره، هنأ رئيس كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعيد ميلاده، مشيرا إلى أنه بفضل قيادته تقود روسيا بناء عالم جديد متعدد الأقطاب، وأعرب عن ثقته في أن الصداقة بين بيونغ يانغ وموسكو ستكون أبدية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية.وبشكل تقليدي يتلقى الرئيس بوتين في يوم ميلاده، التهاني من قادة الدول الأخرى وكذلك من شخصيات سياسية واجتماعية روسية ومن العديد من العلماء والرياضيين وبعض الشخصيات الثقافية والفنية.وأعلن دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، يوم أمس الاثنين، أنه من المقرر أن يجري بوتين محادثات هاتفية دولية عدة، اليوم الثلاثاء.
تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، التهاني من زعماء وقادة الدول في العالم بمناسبة عيد ميلاده الـ73، معربين له عن أطيب التمنيات.
وجاء في بيان المكتب الصحفي للكرملين: "بمناسبة عيد ميلاده، تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العديد من التهاني من رؤساء دول وحكومات الدول الأجنبية".

وتابع البيان: "تلقى فلاديمير بوتين تهاني هاتفية حارة من قادة رابطة الدول المستقلة، رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، ورئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان، ورئيس جمهورية بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، ورئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، ورئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمون، ورئيس تركمانستان سردار بردي محمدوف، ورئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائيف".

وفي السياق ذاته، هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعيد ميلاده عبر الهاتف، وأعرب له عن أطيب تمنياته.
Президент России Владимир Путин на открытии восьмого Международного авиационно-космического салона МАКС-2007 в Жуковском - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2025
وسائط متعددة
صور فريدة من حياة بوتين بمناسبة عيد ميلاده الـ73
08:37 GMT
بدوره هنأ رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، بحرارة الرئيس بوتين بعيد ميلاده، وأعرب عن أطيب تمنياته له بالصحة والنجاح في جميع مساعيه.

وجاء في البيان: "الجانبان أعربا عن اهتمامهما بمواصلة تطوير الشراكة الاستراتيجية الخاصة والمتميزة بين روسيا والهند، وناقشا الاستعدادات لزيارة الرئيس الروسي إلى الهند في ديسمبر/كانون الأول المقبل".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2025
في يوم عيد ميلاده.. بوتين يعتزم عقد اجتماع عمل مع أعضاء مجلس الأمن الروسي
00:54 GMT
وفي السياق ذاته، هنأ الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعيد ميلاده وناقشا عددا من القضايا المتعلقة بتطوير العلاقات البيلاروسية الروسية، والأجندة الدولية، والوضع في المنطقة، حسبما أفاد المكتب الصحفي للرئيس البيلاروسي.
بدوره، هنأ رئيس كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعيد ميلاده، مشيرا إلى أنه بفضل قيادته تقود روسيا بناء عالم جديد متعدد الأقطاب، وأعرب عن ثقته في أن الصداقة بين بيونغ يانغ وموسكو ستكون أبدية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية.
وبشكل تقليدي يتلقى الرئيس بوتين في يوم ميلاده، التهاني من قادة الدول الأخرى وكذلك من شخصيات سياسية واجتماعية روسية ومن العديد من العلماء والرياضيين وبعض الشخصيات الثقافية والفنية.
وأعلن دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، يوم أمس الاثنين، أنه من المقرر أن يجري بوتين محادثات هاتفية دولية عدة، اليوم الثلاثاء.
