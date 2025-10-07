صور فريدة من حياة بوتين بمناسبة عيد ميلاده الـ73

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
08:16 GMT
24 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:21 GMT
9 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
10:28 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
المصري خالد العناني ينافس المرشح الكونغولي إدوارد ماتوكو على رئاسة اليونسكو
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
16:29 GMT
31 د
بلا قيود
خبير: فرنسا في دوامة.. سقوط حكومة لوكورنو يعمق الأزمة السياسية ويُعيد الجدل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تغطية خاصة في ذكرى حرب السادس من أكتوبر 1973
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الزخم السياسي الذي كان يدعم إسرائيل ينقلب إلى دعم للحقوق الوطنية الفلسطينية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
08:30 GMT
30 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:20 GMT
10 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:30 GMT
30 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
11:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
12:37 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
أمساليوم
بث مباشر
صور فريدة من حياة بوتين بمناسبة عيد ميلاده الـ73

08:37 GMT 07.10.2025
تابعنا عبر
يضع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" بين أيديكم مجموعة صور فريدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التي رصدتها عدسات الكاميرات خلال مسيرة حياته المليئة بالأحداث الفريدة، وذلك بمناسبة عيد ميلاده الـ73.
© Sputnik . Dmitry Astakhov / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في افتتاح معرض الطيران والفضاء الدولي الثامن "ماكس-2007" في جوكوفسكي، في 21 أغسطس/آب 2007.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في افتتاح معرض الطيران والفضاء الدولي الثامن &quot;ماكس-2007&quot; في جوكوفسكي، في 21 أغسطس/آب 2007. - سبوتنيك عربي
1/22
© Sputnik . Dmitry Astakhov
/
الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في افتتاح معرض الطيران والفضاء الدولي الثامن "ماكس-2007" في جوكوفسكي، في 21 أغسطس/آب 2007.

© Sputnik . Alexei Druzhinin / الانتقال إلى بنك الصور

صورة قديمة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارته لجمهورية تيفا.

صورة قديمة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارته لجمهورية تيفا. - سبوتنيك عربي
2/22
© Sputnik . Alexei Druzhinin
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة قديمة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارته لجمهورية تيفا.

© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس جامعة موسكو الحكومية "لومونوسوف" فيكتور سادوفنيتشي، خلال اجتماع مع الطلاب، في 23 يناير/ كانون الثاني 2019.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس جامعة موسكو الحكومية &quot;لومونوسوف&quot; فيكتور سادوفنيتشي، خلال اجتماع مع الطلاب، في 23 يناير/ كانون الثاني 2019. - سبوتنيك عربي
3/22
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
/
الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس جامعة موسكو الحكومية "لومونوسوف" فيكتور سادوفنيتشي، خلال اجتماع مع الطلاب، في 23 يناير/ كانون الثاني 2019.

© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اجتماع في قاعدة إلمندورف ريتشاردسون العسكرية في ألاسكا.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اجتماع في قاعدة إلمندورف ريتشاردسون العسكرية في ألاسكا. - سبوتنيك عربي
4/22
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اجتماع في قاعدة إلمندورف ريتشاردسون العسكرية في ألاسكا.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارته لمهرجان "كوكتيبل" للجاز، في 20 أغسطس/ آب 2017.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارته لمهرجان &quot;كوكتيبل&quot; للجاز، في 20 أغسطس/ آب 2017. - سبوتنيك عربي
5/22
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارته لمهرجان "كوكتيبل" للجاز، في 20 أغسطس/ آب 2017.

© Sputnik . POOL/Mikhail Metzel / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في جهاز محاكاة لطائرة الهليكوبتر" Mi-171A2" في مركز التدريب على الطيران في مصنع "أولان أودي" للطيران.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في جهاز محاكاة لطائرة الهليكوبتر&quot; Mi-171A2&quot; في مركز التدريب على الطيران في مصنع &quot;أولان أودي&quot; للطيران. - سبوتنيك عربي
6/22
© Sputnik . POOL/Mikhail Metzel
/
الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في جهاز محاكاة لطائرة الهليكوبتر" Mi-171A2" في مركز التدريب على الطيران في مصنع "أولان أودي" للطيران.

© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في المؤتمر الصحفي الكبير التقليدي السابع في القاعة المستديرة بالمبنى الرابع عشر في الكرملين، في 14 فبراير/شباط 2008.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في المؤتمر الصحفي الكبير التقليدي السابع في القاعة المستديرة بالمبنى الرابع عشر في الكرملين، في 14 فبراير/شباط 2008. - سبوتنيك عربي
7/22
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
/
الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في المؤتمر الصحفي الكبير التقليدي السابع في القاعة المستديرة بالمبنى الرابع عشر في الكرملين، في 14 فبراير/شباط 2008.

© Sputnik . POOL/Gavriil Grigorov / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، خلال اجتماع في بيونغ يانغ، 19 يونيو/ حزيران 2024.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، خلال اجتماع في بيونغ يانغ، 19 يونيو/ حزيران 2024. - سبوتنيك عربي
8/22
© Sputnik . POOL/Gavriil Grigorov
/
الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، خلال اجتماع في بيونغ يانغ، 19 يونيو/ حزيران 2024.

© Sputnik . Alexei Druzhinin / الانتقال إلى بنك الصور

صورة قديمة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في جزيرة سامويلوفسكي خلال حفل شاي مع أعضاء البعثة العلمية الروسية الألمانية "لينا-2010"، في 23 أغسطس/آب 2010.

صورة قديمة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في جزيرة سامويلوفسكي خلال حفل شاي مع أعضاء البعثة العلمية الروسية الألمانية &quot;لينا-2010&quot;، في 23 أغسطس/آب 2010. - سبوتنيك عربي
9/22
© Sputnik . Alexei Druzhinin
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة قديمة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في جزيرة سامويلوفسكي خلال حفل شاي مع أعضاء البعثة العلمية الروسية الألمانية "لينا-2010"، في 23 أغسطس/آب 2010.

© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يلتقط صورة مع رئيس موزمبيق فيليبي نيوسي، ورؤساء الوفود المشاركين في القمة الروسية الأفريقية الثانية في مدينة سانت بطرسبورغ.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يلتقط صورة مع رئيس موزمبيق فيليبي نيوسي، ورؤساء الوفود المشاركين في القمة الروسية الأفريقية الثانية في مدينة سانت بطرسبورغ. - سبوتنيك عربي
10/22
© Sputnik . Alexei Danichev
/
الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يلتقط صورة مع رئيس موزمبيق فيليبي نيوسي، ورؤساء الوفود المشاركين في القمة الروسية الأفريقية الثانية في مدينة سانت بطرسبورغ.

© Sputnik . Alexey Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يرتدي بدلة غوص، ويمارس صيد السمك بالرمح في البحيرات الجبلية بجمهورية تيفا، في 28 يوليو/ تموز 2023.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يرتدي بدلة غوص، ويمارس صيد السمك بالرمح في البحيرات الجبلية بجمهورية تيفا، في 28 يوليو/ تموز 2023. - سبوتنيك عربي
11/22
© Sputnik . Alexey Nikolskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يرتدي بدلة غوص، ويمارس صيد السمك بالرمح في البحيرات الجبلية بجمهورية تيفا، في 28 يوليو/ تموز 2023.

© Sputnik . Host photo agency RIA Novosti/Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يقدّم باقة من الزهور لزوجة الرئيس الفنزويلي، سيليا فلوريس، خلال زيارة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وزوجته إلى الكرملين لحضور حفل موسيقي احتفالي لرؤساء الوفود الأجنبية المدعوين للاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يقدّم باقة من الزهور لزوجة الرئيس الفنزويلي، سيليا فلوريس، خلال زيارة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وزوجته إلى الكرملين لحضور حفل موسيقي احتفالي لرؤساء الوفود الأجنبية المدعوين للاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى. - سبوتنيك عربي
12/22
© Sputnik . Host photo agency RIA Novosti/Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يقدّم باقة من الزهور لزوجة الرئيس الفنزويلي، سيليا فلوريس، خلال زيارة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وزوجته إلى الكرملين لحضور حفل موسيقي احتفالي لرؤساء الوفود الأجنبية المدعوين للاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.

© Sputnik . Sergey Velichkin / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في متحف الحرف الشعبية خلال إجازته، في مقاطعة لينينغراد.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في متحف الحرف الشعبية خلال إجازته، في مقاطعة لينينغراد. - سبوتنيك عربي
13/22
© Sputnik . Sergey Velichkin
/
الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في متحف الحرف الشعبية خلال إجازته، في مقاطعة لينينغراد.

© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في معرض التراث الثقافي الصيني في شيامن، في 3 سبتمبر/ أيلول 2017.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في معرض التراث الثقافي الصيني في شيامن، في 3 سبتمبر/ أيلول 2017. - سبوتنيك عربي
14/22
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
/
الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في معرض التراث الثقافي الصيني في شيامن، في 3 سبتمبر/ أيلول 2017.

© Sputnik . Alexei Druzhinin / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يراقب التدريبات المشتركة بين أسطول البحر الشمالي وأسطول البحر الأسود في البحر الأسود من على متن الطراد الصاروخي "مارشال أوستينوف"، 9 يناير/ كانون الثاني 2020.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يراقب التدريبات المشتركة بين أسطول البحر الشمالي وأسطول البحر الأسود في البحر الأسود من على متن الطراد الصاروخي &quot;مارشال أوستينوف&quot;، 9 يناير/ كانون الثاني 2020. - سبوتنيك عربي
15/22
© Sputnik . Alexei Druzhinin
/
الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يراقب التدريبات المشتركة بين أسطول البحر الشمالي وأسطول البحر الأسود في البحر الأسود من على متن الطراد الصاروخي "مارشال أوستينوف"، 9 يناير/ كانون الثاني 2020.

© Sputnik . Alexei Druzhinin / الانتقال إلى بنك الصور

صورة قديمة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارته المعرض الزراعي السنوي "الخريف الذهبي"، الذي أقيم في مركز المعارض الروسي، في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2010.

صورة قديمة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارته المعرض الزراعي السنوي &quot;الخريف الذهبي&quot;، الذي أقيم في مركز المعارض الروسي، في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2010. - سبوتنيك عربي
16/22
© Sputnik . Alexei Druzhinin
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة قديمة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارته المعرض الزراعي السنوي "الخريف الذهبي"، الذي أقيم في مركز المعارض الروسي، في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2010.

© Sputnik . Alexey Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جياني إنفانتينو، في حفل توزيع جوائز كأس العالم 2018 في ملعب لوجنيكي بالعاصمة موسكو، في 15 يوليو/ تموز 2018.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جياني إنفانتينو، في حفل توزيع جوائز كأس العالم 2018 في ملعب لوجنيكي بالعاصمة موسكو، في 15 يوليو/ تموز 2018. - سبوتنيك عربي
17/22
© Sputnik . Alexey Nikolskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جياني إنفانتينو، في حفل توزيع جوائز كأس العالم 2018 في ملعب لوجنيكي بالعاصمة موسكو، في 15 يوليو/ تموز 2018.

© Sputnik . Alexey Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولاعب كرة القدم البرازيلي بيليه، خلال لقائه بنجوم كرة القدم العالميين قبل قرعة كأس العالم 2018.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولاعب كرة القدم البرازيلي بيليه، خلال لقائه بنجوم كرة القدم العالميين قبل قرعة كأس العالم 2018. - سبوتنيك عربي
18/22
© Sputnik . Alexey Nikolskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولاعب كرة القدم البرازيلي بيليه، خلال لقائه بنجوم كرة القدم العالميين قبل قرعة كأس العالم 2018.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يستقبل المواطنين الروس المفرج عنهم في عملية تبادل الأسرى في مطار فنوكوفو في العاصمة موسكو.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يستقبل المواطنين الروس المفرج عنهم في عملية تبادل الأسرى في مطار فنوكوفو في العاصمة موسكو. - سبوتنيك عربي
19/22
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يستقبل المواطنين الروس المفرج عنهم في عملية تبادل الأسرى في مطار فنوكوفو في العاصمة موسكو.

© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يتحدث مع المشاركين في المنتدى الشبابي العاشر لعموم روسيا "سليغر 2014" في مقاطعة تفير، في 29 أغسطس/آب 2014.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يتحدث مع المشاركين في المنتدى الشبابي العاشر لعموم روسيا &quot;سليغر 2014&quot; في مقاطعة تفير، في 29 أغسطس/آب 2014. - سبوتنيك عربي
20/22
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
/
الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يتحدث مع المشاركين في المنتدى الشبابي العاشر لعموم روسيا "سليغر 2014" في مقاطعة تفير، في 29 أغسطس/آب 2014.

© Sputnik . POOL/Vladimir Smirnov / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وطلاب مركز "فوين" للتدريب العسكري الرياضي والتعليم الوطني، في فرع فلاديفوستوك للمركز الوطني "روسيا"، في 4 سبتمبر/ أيلول 2025.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وطلاب مركز &quot;فوين&quot; للتدريب العسكري الرياضي والتعليم الوطني، في فرع فلاديفوستوك للمركز الوطني &quot;روسيا&quot;، في 4 سبتمبر/ أيلول 2025. - سبوتنيك عربي
21/22
© Sputnik . POOL/Vladimir Smirnov
/
الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وطلاب مركز "فوين" للتدريب العسكري الرياضي والتعليم الوطني، في فرع فلاديفوستوك للمركز الوطني "روسيا"، في 4 سبتمبر/ أيلول 2025.

© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل جلسة تصوير مشتركة مع رؤساء الوفود الأجنبية المدعوة للاحتفالات بالذكرى الثمانين لانتصار الشعب الصيني في حرب المقاومة ضد اليابان ونهاية الحرب العالمية الثانية.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل جلسة تصوير مشتركة مع رؤساء الوفود الأجنبية المدعوة للاحتفالات بالذكرى الثمانين لانتصار الشعب الصيني في حرب المقاومة ضد اليابان ونهاية الحرب العالمية الثانية. - سبوتنيك عربي
22/22
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل جلسة تصوير مشتركة مع رؤساء الوفود الأجنبية المدعوة للاحتفالات بالذكرى الثمانين لانتصار الشعب الصيني في حرب المقاومة ضد اليابان ونهاية الحرب العالمية الثانية.

