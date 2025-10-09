بوتين: روسيا وطاجيكستان تعملان على تعزيز الدفاع

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:17 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:35 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:28 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
10:43 GMT
17 د
مساحة حرة
غزة.. رغم سنوات الحرب والتجويع صمود فلسطيني أمام أسوأ أزمة إنسانية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
11:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.. متى تضع الحرب على غزة أوزارها؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
16:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
إعلامي: أوروبا تمر بمرحلة حساسة بالتشديد على الإعلام
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
استمرار مظاهرات المغرب وسط اتهامات للحكومة بعدم التجاوب مع مطالب المحتجين
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:17 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
09:03 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعين الجنرال روفين فورتونات رئيسا للوزراء وسط تصاعد الاحتجاجات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
استمرار مظاهرات المغرب وسط اتهامات للحكومة بعدم التجاوب مع مطالب المحتجين
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251009/بوتين-يبدأ-زيارة-رسمية-إلى-طاجيكستان-1105782376.html
بوتين: روسيا وطاجيكستان تعملان على تعزيز الدفاع
بوتين: روسيا وطاجيكستان تعملان على تعزيز الدفاع
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، خلال زيارة رسمية إلى طاجيكستان أن روسيا وطاجيكستان تتعاونان باستمرار في مجالي الدفاع والأمن. 09.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-09T06:32+0000
2025-10-09T07:25+0000
الكرملين
روسيا
أخبار طاجيكستان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/09/1105783272_0:200:3104:1946_1920x0_80_0_0_db22556cd9a6cb12ba3f63722d7d40dd.jpg
وقال بوتين خلال اجتماع مع الرئيس الطاجيكستاني إمام علي رحمون: "نحن نعمل باستمرار على الأمن والدفاع، مع الأخذ في الاعتبار الوضع الصعب الذي يتطور في المنطقة". وأشار الرئيس الروسي إلى أن العلاقات بين روسيا وطاجيكستان تتطور بشكل إيجابي على جميع الأصعدة.وأردف بالقول: "جوهر علاقاتنا ومضمونها يتوافقان مع سماتها الخارجية. نحن نفي بجميع الاتفاقيات وجميع أهدافنا الأساسية المنصوص عليها في معاهدة الصداقة لعام 1993".وخلال اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد الرئيس الطاجيكستاني أن روسيا وطاجيكستان تُطوّران علاقاتهما الاقتصادية بنشاط، وأن حجم التبادل التجاري بينهما آخذ في الازدياد.وأضاف: "نتعاون في المجال الأمني، وكذلك على الساحة الدولية. وأنا مستعد لمناقشة هذه القضايا وغيرها من قضايا علاقاتنا معكم اليوم، بالإضافة إلى القضايا الدولية والإقليمية".وأشار الرئيس الطاجيكستاني إلى الديناميكية الإيجابية في تطوير العلاقات بين طاجيكستان وروسيا، وشدد على أهمية الحفاظ على الحوار السياسي.ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، إلى طاجيكستان في زيارة دولة، حيث تستغرق ثلاثة أيام، من 8 إلى 10 أكتوبر/تشرين الأول.وفي وقت سابق، صرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، بأنه من المقرر توقيع 15 وثيقة تتعلق بمجالات مختلفة عقب محادثات الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الطاجيكستاني إمام علي رحمون، خلال زيارة الدولة الرسمية.وفي إطار زيارته إلى طاجيكستان، سيعقد الرئيس بوتين اجتماعا مع الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف.وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن روسيا متفائلة بشأن لقاء الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في دوشنبه، وتأمل أن يناقش الرئيسان القضايا الإشكالية.الكرملين: قادة رابطة الدول المستقلة في دوشنبه سيناقشون القضايا الأمنية في الرابطة"في مصلحة الجميع"... قادة قمة شنغهاي يقترحون نظاما عالميا جديدا
https://sarabic.ae/20251008/بوتين-يصل-إلى-طاجيكستان-في-زيارة-دولة-تستغرق-ثلاثة-أيام--عاجل-1105764836.html
https://sarabic.ae/20250818/بوتين-يطلع-الرئيس-الطاجيكستاني-على-نتائج-القمة-الروسية-الأمريكية-في-ألاسكا--عاجل--1103880693.html
أخبار طاجيكستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/09/1105783272_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_f78033cbc57c3f8f307b04177892f0af.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الكرملين, روسيا, أخبار طاجيكستان
الكرملين, روسيا, أخبار طاجيكستان

بوتين: روسيا وطاجيكستان تعملان على تعزيز الدفاع

06:32 GMT 09.10.2025 (تم التحديث: 07:25 GMT 09.10.2025)
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصوربوتين يبدأ زيارة رسمية إلى طاجيكستان
بوتين يبدأ زيارة رسمية إلى طاجيكستان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، خلال زيارة رسمية إلى طاجيكستان أن روسيا وطاجيكستان تتعاونان باستمرار في مجالي الدفاع والأمن.
وقال بوتين خلال اجتماع مع الرئيس الطاجيكستاني إمام علي رحمون: "نحن نعمل باستمرار على الأمن والدفاع، مع الأخذ في الاعتبار الوضع الصعب الذي يتطور في المنطقة".

وأكد بوتين أن روسيا وطاجيكستان حليفان موثوقان، وأن موسكو تُقدّر ذلك.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن العلاقات بين روسيا وطاجيكستان تتطور بشكل إيجابي على جميع الأصعدة.

قال بوتين: "تشهد العلاقات التجارية والاقتصادية تطورًا جيدًا. ففي العام الماضي، نما حجم التبادل التجاري بيننا بأكثر من 7%، وفي الأشهر الأولى من هذا العام، نما بأكثر من 17%. وهذا اتجاه إيجابي، وعلينا بالتأكيد الحفاظ عليه".

وأردف بالقول: "جوهر علاقاتنا ومضمونها يتوافقان مع سماتها الخارجية. نحن نفي بجميع الاتفاقيات وجميع أهدافنا الأساسية المنصوص عليها في معاهدة الصداقة لعام 1993".
وخلال اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد الرئيس الطاجيكستاني أن روسيا وطاجيكستان تُطوّران علاقاتهما الاقتصادية بنشاط، وأن حجم التبادل التجاري بينهما آخذ في الازدياد.

وقال: "المجالات التجارية والاقتصادية والثقافية والإنسانية تتطور بنجاح، وحجم التبادل التجاري يواصل النمو"، موضحا أنه ويجري تنفيذ مشاريع إنسانية.

وأضاف: "نتعاون في المجال الأمني، وكذلك على الساحة الدولية. وأنا مستعد لمناقشة هذه القضايا وغيرها من قضايا علاقاتنا معكم اليوم، بالإضافة إلى القضايا الدولية والإقليمية".
وأشار الرئيس الطاجيكستاني إلى الديناميكية الإيجابية في تطوير العلاقات بين طاجيكستان وروسيا، وشدد على أهمية الحفاظ على الحوار السياسي.
ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، إلى طاجيكستان في زيارة دولة، حيث تستغرق ثلاثة أيام، من 8 إلى 10 أكتوبر/تشرين الأول.

ويتضمن جدول أعمال الرئيس الروسي في دوشنبه فعاليات ضمن زيارته الرسمية، بالإضافة إلى المشاركة في القمة الثانية لآسيا الوسطى وروسيا واجتماع مجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة.

بوتين يصل إلى طاجيكستان في زيارة دولة تستغرق ثلاثة أيام - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2025
بوتين يصل إلى طاجيكستان في زيارة دولة تستغرق ثلاثة أيام
أمس, 15:55 GMT
وفي وقت سابق، صرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، بأنه من المقرر توقيع 15 وثيقة تتعلق بمجالات مختلفة عقب محادثات الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الطاجيكستاني إمام علي رحمون، خلال زيارة الدولة الرسمية.
وأضاف: "علاوة على ذلك، ستعقد قمة روسيا وآسيا الوسطى، وهي القمة الثانية. واجتماع لمجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة، أي قمة رابطة الدول المستقلة. ستعقد جميع الفعاليات في عاصمة طاجيكستان".
وفي إطار زيارته إلى طاجيكستان، سيعقد الرئيس بوتين اجتماعا مع الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف.
الرئيس فلاديمير بوتين يجري مكالمة هاتفية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2025
بوتين يطلع الرئيس الطاجيكستاني على نتائج القمة الروسية-الأمريكية في ألاسكا
18 أغسطس, 11:48 GMT
وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن روسيا متفائلة بشأن لقاء الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في دوشنبه، وتأمل أن يناقش الرئيسان القضايا الإشكالية.
الكرملين: قادة رابطة الدول المستقلة في دوشنبه سيناقشون القضايا الأمنية في الرابطة
"في مصلحة الجميع"... قادة قمة شنغهاي يقترحون نظاما عالميا جديدا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала