بوتين: روسيا وطاجيكستان تعملان على تعزيز الدفاع
سبوتنيك عربي
2025-10-09T06:32+0000
2025-10-09T06:32+0000
2025-10-09T07:25+0000
الكرملين
روسيا
أخبار طاجيكستان
وقال بوتين خلال اجتماع مع الرئيس الطاجيكستاني إمام علي رحمون: "نحن نعمل باستمرار على الأمن والدفاع، مع الأخذ في الاعتبار الوضع الصعب الذي يتطور في المنطقة". وأشار الرئيس الروسي إلى أن العلاقات بين روسيا وطاجيكستان تتطور بشكل إيجابي على جميع الأصعدة.وأردف بالقول: "جوهر علاقاتنا ومضمونها يتوافقان مع سماتها الخارجية. نحن نفي بجميع الاتفاقيات وجميع أهدافنا الأساسية المنصوص عليها في معاهدة الصداقة لعام 1993".وخلال اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد الرئيس الطاجيكستاني أن روسيا وطاجيكستان تُطوّران علاقاتهما الاقتصادية بنشاط، وأن حجم التبادل التجاري بينهما آخذ في الازدياد.وأضاف: "نتعاون في المجال الأمني، وكذلك على الساحة الدولية. وأنا مستعد لمناقشة هذه القضايا وغيرها من قضايا علاقاتنا معكم اليوم، بالإضافة إلى القضايا الدولية والإقليمية".وأشار الرئيس الطاجيكستاني إلى الديناميكية الإيجابية في تطوير العلاقات بين طاجيكستان وروسيا، وشدد على أهمية الحفاظ على الحوار السياسي.ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، إلى طاجيكستان في زيارة دولة، حيث تستغرق ثلاثة أيام، من 8 إلى 10 أكتوبر/تشرين الأول.وفي وقت سابق، صرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، بأنه من المقرر توقيع 15 وثيقة تتعلق بمجالات مختلفة عقب محادثات الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الطاجيكستاني إمام علي رحمون، خلال زيارة الدولة الرسمية.وفي إطار زيارته إلى طاجيكستان، سيعقد الرئيس بوتين اجتماعا مع الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف.وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن روسيا متفائلة بشأن لقاء الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في دوشنبه، وتأمل أن يناقش الرئيسان القضايا الإشكالية.الكرملين: قادة رابطة الدول المستقلة في دوشنبه سيناقشون القضايا الأمنية في الرابطة"في مصلحة الجميع"... قادة قمة شنغهاي يقترحون نظاما عالميا جديدا
أخبار طاجيكستان
الأخبار
ar_EG
الكرملين, روسيا, أخبار طاجيكستان
بوتين: روسيا وطاجيكستان تعملان على تعزيز الدفاع
06:32 GMT 09.10.2025 (تم التحديث: 07:25 GMT 09.10.2025)
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، خلال زيارة رسمية إلى طاجيكستان أن روسيا وطاجيكستان تتعاونان باستمرار في مجالي الدفاع والأمن.
وقال بوتين خلال اجتماع مع الرئيس الطاجيكستاني إمام علي رحمون: "نحن نعمل باستمرار على الأمن والدفاع، مع الأخذ في الاعتبار الوضع الصعب الذي يتطور في المنطقة".
وأكد بوتين أن روسيا وطاجيكستان حليفان موثوقان، وأن موسكو تُقدّر ذلك.
وأشار الرئيس الروسي إلى أن العلاقات بين روسيا وطاجيكستان تتطور بشكل إيجابي على جميع الأصعدة.
قال بوتين: "تشهد العلاقات التجارية والاقتصادية تطورًا جيدًا. ففي العام الماضي، نما حجم التبادل التجاري بيننا بأكثر من 7%، وفي الأشهر الأولى من هذا العام، نما بأكثر من 17%. وهذا اتجاه إيجابي، وعلينا بالتأكيد الحفاظ عليه".
وأردف بالقول: "جوهر علاقاتنا ومضمونها يتوافقان مع سماتها الخارجية. نحن نفي بجميع الاتفاقيات وجميع أهدافنا الأساسية المنصوص عليها في معاهدة الصداقة لعام 1993".
وخلال اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد الرئيس الطاجيكستاني أن روسيا وطاجيكستان تُطوّران علاقاتهما الاقتصادية بنشاط، وأن حجم التبادل التجاري بينهما آخذ في الازدياد.
وقال: "المجالات التجارية والاقتصادية والثقافية والإنسانية تتطور بنجاح، وحجم التبادل التجاري يواصل النمو"، موضحا أنه ويجري تنفيذ مشاريع إنسانية.
وأضاف: "نتعاون في المجال الأمني، وكذلك على الساحة الدولية. وأنا مستعد لمناقشة هذه القضايا وغيرها من قضايا علاقاتنا معكم اليوم، بالإضافة إلى القضايا الدولية والإقليمية".
وأشار الرئيس الطاجيكستاني إلى الديناميكية الإيجابية في تطوير العلاقات بين طاجيكستان وروسيا، وشدد على أهمية الحفاظ على الحوار السياسي.
ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، إلى طاجيكستان في زيارة دولة، حيث تستغرق ثلاثة أيام، من 8 إلى 10 أكتوبر/تشرين الأول.
ويتضمن جدول أعمال الرئيس الروسي في دوشنبه فعاليات ضمن زيارته الرسمية، بالإضافة إلى المشاركة في القمة الثانية لآسيا الوسطى وروسيا واجتماع مجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة.
وفي وقت سابق، صرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، بأنه من المقرر توقيع 15 وثيقة تتعلق بمجالات مختلفة عقب محادثات الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الطاجيكستاني إمام علي رحمون، خلال زيارة الدولة الرسمية.
وأضاف: "علاوة على ذلك، ستعقد قمة روسيا وآسيا الوسطى، وهي القمة الثانية. واجتماع لمجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة، أي قمة رابطة الدول المستقلة. ستعقد جميع الفعاليات في عاصمة طاجيكستان".
وفي إطار زيارته إلى طاجيكستان، سيعقد الرئيس بوتين اجتماعا مع الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف.
وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن روسيا متفائلة بشأن لقاء الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في دوشنبه، وتأمل أن يناقش الرئيسان القضايا الإشكالية.