https://sarabic.ae/20251009/بوتين-يبدأ-زيارة-رسمية-إلى-طاجيكستان-1105782376.html

بوتين: روسيا وطاجيكستان تعملان على تعزيز الدفاع

بوتين: روسيا وطاجيكستان تعملان على تعزيز الدفاع

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، خلال زيارة رسمية إلى طاجيكستان أن روسيا وطاجيكستان تتعاونان باستمرار في مجالي الدفاع والأمن. 09.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-09T06:32+0000

2025-10-09T06:32+0000

2025-10-09T07:25+0000

الكرملين

روسيا

أخبار طاجيكستان

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/09/1105783272_0:200:3104:1946_1920x0_80_0_0_db22556cd9a6cb12ba3f63722d7d40dd.jpg

وقال بوتين خلال اجتماع مع الرئيس الطاجيكستاني إمام علي رحمون: "نحن نعمل باستمرار على الأمن والدفاع، مع الأخذ في الاعتبار الوضع الصعب الذي يتطور في المنطقة". وأشار الرئيس الروسي إلى أن العلاقات بين روسيا وطاجيكستان تتطور بشكل إيجابي على جميع الأصعدة.وأردف بالقول: "جوهر علاقاتنا ومضمونها يتوافقان مع سماتها الخارجية. نحن نفي بجميع الاتفاقيات وجميع أهدافنا الأساسية المنصوص عليها في معاهدة الصداقة لعام 1993".وخلال اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد الرئيس الطاجيكستاني أن روسيا وطاجيكستان تُطوّران علاقاتهما الاقتصادية بنشاط، وأن حجم التبادل التجاري بينهما آخذ في الازدياد.وأضاف: "نتعاون في المجال الأمني، وكذلك على الساحة الدولية. وأنا مستعد لمناقشة هذه القضايا وغيرها من قضايا علاقاتنا معكم اليوم، بالإضافة إلى القضايا الدولية والإقليمية".وأشار الرئيس الطاجيكستاني إلى الديناميكية الإيجابية في تطوير العلاقات بين طاجيكستان وروسيا، وشدد على أهمية الحفاظ على الحوار السياسي.ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، إلى طاجيكستان في زيارة دولة، حيث تستغرق ثلاثة أيام، من 8 إلى 10 أكتوبر/تشرين الأول.وفي وقت سابق، صرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، بأنه من المقرر توقيع 15 وثيقة تتعلق بمجالات مختلفة عقب محادثات الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الطاجيكستاني إمام علي رحمون، خلال زيارة الدولة الرسمية.وفي إطار زيارته إلى طاجيكستان، سيعقد الرئيس بوتين اجتماعا مع الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف.وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن روسيا متفائلة بشأن لقاء الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في دوشنبه، وتأمل أن يناقش الرئيسان القضايا الإشكالية.الكرملين: قادة رابطة الدول المستقلة في دوشنبه سيناقشون القضايا الأمنية في الرابطة"في مصلحة الجميع"... قادة قمة شنغهاي يقترحون نظاما عالميا جديدا

https://sarabic.ae/20251008/بوتين-يصل-إلى-طاجيكستان-في-زيارة-دولة-تستغرق-ثلاثة-أيام--عاجل-1105764836.html

https://sarabic.ae/20250818/بوتين-يطلع-الرئيس-الطاجيكستاني-على-نتائج-القمة-الروسية-الأمريكية-في-ألاسكا--عاجل--1103880693.html

أخبار طاجيكستان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الكرملين, روسيا, أخبار طاجيكستان