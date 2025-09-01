https://sarabic.ae/20250901/في-مصلحة-الجميع-قادة-قمة-شنغهاي-يقترحون-نظاما-عالميا-جديدا-----1104387205.html

"في مصلحة الجميع"... قادة قمة شنغهاي يقترحون نظاما عالميا جديدا

"في مصلحة الجميع"... قادة قمة شنغهاي يقترحون نظاما عالميا جديدا

سبوتنيك عربي

اختتمت قمة منظمة "شنغهاي للتعاون" في مدينة تيانجين الصينية، واعتمد المشاركون إعلان تيانجين، وتحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع ضمن إطار "شنغهاي بلس"،... 01.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-01T16:58+0000

2025-09-01T16:58+0000

2025-09-01T17:03+0000

روسيا

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/01/1104386203_0:54:3105:1801_1920x0_80_0_0_122c36a199c1f45998a9400db33d99ef.jpg

إعلان تيانجيناتفق أعضاء منظمة "شنغهاي للتعاون" على اتخاذ خطوات إضافية لتطوير المنظمة، وأعربوا عن آرائهم بشأن الوضع الدولي.النقاط الرئيسيةكلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتينتحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضمن إطار "منظمة شنغهاي للتعاون بلس"تصريحات رئيسيةاجتماعات ثنائيةعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سلسلة من الاجتماعات مع قادة الدول الشريكة على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في تيانجين الصينية، وناقش القادة العلاقات الثنائية والتنمية الاقتصادية والوضع العالمي.عقد الرئيس بوتين اجتماعا مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وأشار بوتين إلى أن العلاقات بين موسكو ونيودلهي تتطور بنشاط على أساس شراكة استراتيجية مميزة، وأن البلدين ينسقان جهودهما بشكل وثيق على الساحة الدولية.بدوره، أكد مودي أنه تمت مناقشة التعاون في المجالات الاقتصادية والمالية والطاقة، ووصف الاجتماع بأنه كان ممتازًا.عقد الرئيس بوتين اجتماعا مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وأكد الرئيس الروسي على علاقات الصداقة والطابع الخاص للعلاقات متعددة الجوانب بين البلدين، وناقش الجانبان نمو التجارة المتبادلة، ودخول معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران حيز النفاذ، والأجندة الدولية.كما التقى الرئيس بوتين، مع رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تينه، وأشار بوتين إلى أن جميع المهام الموكلة لتطوير العلاقات بين موسكو وهانوي تُنجز، وأشاد بتطور التعاون الاقتصادي بين البلدين.كما التقى الرئيس بوتين، مع رئيس طاجيكستان إمام علي رحمانوف، وأكد بوتين خلاله على وجود العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، بما في ذلك الاقتصاد، وناقش الجانبان التحضيرات لقمة رابطة الدول المستقلة، واجتماع آسيا الوسطى وروسيا في دوشنبه، وزيارة الدولة إلى طاجيكستان.كما التقى الرئيس بوتين، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأعرب الرئيس الروسي عن ثقته بأن أنقرة ستواصل لعب دور مميز في تسوية الأزمة الأوكرانية.وأعرب بوتين عن ارتياحه لتسارع وتيرة نمو التجارة بين البلدين، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بنسبة 3% خلال النصف الأول من العام. كما أكد أن روسيا تنظر إلى تركيا كشريك موثوق وذو خبرة طويلة، سواء على الصعيد الثنائي أو على الصعيد الدولي.كما التقى الرئيس بوتين، مع رئيس الوزراء النيبالي شارما أولي، اقترح بوتين دراسة إمكانية تعميق وتوسيع التعاون الثنائي في مختلف المجالات.وتعقد في مدينة تيانجين الصينية أكبر قمة لمنظمة "شنغهاي للتعاون" في تاريخها، وتشهد القمة مشاركة رؤساء دول وحكومات أكثر من 20 دولة، من بينهم رئيس الصين شي جين بينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.وتعد منظمة "شنغهاي للتعاون"، منظمة دولية تأسست عام 2001، وتضم بيلاروسيا والهند وإيران وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان.كما تضم أيضا عددا من الدول بصفة مراقب، وهي أفغانستان ومنغوليا، والدول الشريكة هي أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال والإمارات العربية المتحدة وتركيا وسريلانكا.منظمة شنغهاي للتعاون تقرر إنشاء بنك التنمية الخاص بهاموسكو: واشنطن باتت تدرك أن قادة أوروبا يعرقلون السلام في أوكرانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

قمة منظمة "شنغهاي للتعاون" سبوتنيك عربي قمة منظمة "شنغهاي للتعاون" 2025-09-01T16:58+0000 true PT84M43S

بوتين يلتقي بأردوغان على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون سبوتنيك عربي بوتين يلتقي بأردوغان على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون 2025-09-01T16:58+0000 true PT7M11S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, видео