"في مصلحة الجميع"... قادة قمة شنغهاي يقترحون نظاما عالميا جديدا

إعلان تيانجيناتفق أعضاء منظمة "شنغهاي للتعاون" على اتخاذ خطوات إضافية لتطوير المنظمة، وأعربوا عن آرائهم بشأن الوضع الدولي.النقاط الرئيسيةكلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتينتحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضمن إطار "منظمة شنغهاي للتعاون بلس"تصريحات رئيسيةاجتماعات ثنائيةعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سلسلة من الاجتماعات مع قادة الدول الشريكة على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في تيانجين الصينية، وناقش القادة العلاقات الثنائية والتنمية الاقتصادية والوضع العالمي.عقد الرئيس بوتين اجتماعا مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وأشار بوتين إلى أن العلاقات بين موسكو ونيودلهي تتطور بنشاط على أساس شراكة استراتيجية مميزة، وأن البلدين ينسقان جهودهما بشكل وثيق على الساحة الدولية.بدوره، أكد مودي أنه تمت مناقشة التعاون في المجالات الاقتصادية والمالية والطاقة، ووصف الاجتماع بأنه كان ممتازًا.عقد الرئيس بوتين اجتماعا مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وأكد الرئيس الروسي على علاقات الصداقة والطابع الخاص للعلاقات متعددة الجوانب بين البلدين، وناقش الجانبان نمو التجارة المتبادلة، ودخول معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران حيز النفاذ، والأجندة الدولية.كما التقى الرئيس بوتين، مع رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تينه، وأشار بوتين إلى أن جميع المهام الموكلة لتطوير العلاقات بين موسكو وهانوي تُنجز، وأشاد بتطور التعاون الاقتصادي بين البلدين.كما التقى الرئيس بوتين، مع رئيس طاجيكستان إمام علي رحمانوف، وأكد بوتين خلاله على وجود العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، بما في ذلك الاقتصاد، وناقش الجانبان التحضيرات لقمة رابطة الدول المستقلة، واجتماع آسيا الوسطى وروسيا في دوشنبه، وزيارة الدولة إلى طاجيكستان.كما التقى الرئيس بوتين، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأعرب الرئيس الروسي عن ثقته بأن أنقرة ستواصل لعب دور مميز في تسوية الأزمة الأوكرانية.وأعرب بوتين عن ارتياحه لتسارع وتيرة نمو التجارة بين البلدين، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بنسبة 3% خلال النصف الأول من العام. كما أكد أن روسيا تنظر إلى تركيا كشريك موثوق وذو خبرة طويلة، سواء على الصعيد الثنائي أو على الصعيد الدولي.كما التقى الرئيس بوتين، مع رئيس الوزراء النيبالي شارما أولي، اقترح بوتين دراسة إمكانية تعميق وتوسيع التعاون الثنائي في مختلف المجالات.وتعقد في مدينة تيانجين الصينية أكبر قمة لمنظمة "شنغهاي للتعاون" في تاريخها، وتشهد القمة مشاركة رؤساء دول وحكومات أكثر من 20 دولة، من بينهم رئيس الصين شي جين بينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.وتعد منظمة "شنغهاي للتعاون"، منظمة دولية تأسست عام 2001، وتضم بيلاروسيا والهند وإيران وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان.كما تضم أيضا عددا من الدول بصفة مراقب، وهي أفغانستان ومنغوليا، والدول الشريكة هي أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال والإمارات العربية المتحدة وتركيا وسريلانكا.منظمة شنغهاي للتعاون تقرر إنشاء بنك التنمية الخاص بهاموسكو: واشنطن باتت تدرك أن قادة أوروبا يعرقلون السلام في أوكرانيا
تابعنا عبر
اختتمت قمة منظمة "شنغهاي للتعاون" في مدينة تيانجين الصينية، واعتمد المشاركون إعلان تيانجين، وتحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع ضمن إطار "شنغهاي بلس"، وعقد سلسلةً من اللقاءات الثنائية.

إعلان تيانجين

اتفق أعضاء منظمة "شنغهاي للتعاون" على اتخاذ خطوات إضافية لتطوير المنظمة، وأعربوا عن آرائهم بشأن الوضع الدولي.

النقاط الرئيسية

1.
تتزايد حدة المواجهات الجيوسياسية والتحديات والتهديدات الأمنية في العالم، بما في ذلك منطقة منظمة شنغهاي للتعاون. وتعارض الدول الأعضاء في المنظمة التدابير القسرية أحادية الجانب، بما في ذلك التدابير الاقتصادية.
2.
أدانت المنظمة الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على إيران، وكذلك الإجراءات التي أدت إلى سقوط ضحايا وكارثة إنسانية في قطاع غزة. وأكدت أنه يمكن ضمان السلام في الشرق الأوسط من خلال تسوية عادلة للقضية الفلسطينية.
3.
يلتزم أعضاء المنظمة بنهج يستبعد النهج التكتلي والمواجهة في حل المشكلات. ويشكل مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم استخدام القوة أساس التنمية المستدامة للعلاقات الدولية.
4.
أعرب المشاركون في المنظمة عن رفضهم لعسكرة الفضاء وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
5.
من الضروري الحفاظ على الذاكرة التاريخية للحرب العالمية الثانية. وأدان أعضاء المنظمة محاولات إعادة تأهيل أفكار النازية وتبرير الإبادة الجماعية.
6.
تم الاتفاق على استراتيجية تطوير المنظمة حتى عام 2035، واتُّخذ قرار بإنشاء بنك التنمية التابع لمنظمة شنغهاي للتعاون.
7.
تم اعتماد اتفاقية بشأن المركز العالمي لمواجهة التحديات والتهديدات الأمنية ومركز مكافحة المخدرات، بالإضافة إلى خارطة طريق لتطوير التعاون في مجال الطاقة حتى عام 2030.
8.
دمجت المنظمة وضعي "المراقب" و"شريك الحوار" في وضع "شريك منظمة شنغهاي للتعاون"، وهو ما حصلت عليه لاوس.
9.
ستواصل الدول الأعضاء كفاحها المشترك ضد الإرهاب والانفصالية والتطرف.
10.
أشار الإعلان إلى الالتزام بجعل أفغانستان دولة مستقلة ومحايدة ومسالمة.
© Ruptly

كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضمن إطار "منظمة شنغهاي للتعاون بلس"

تصريحات رئيسية

يتزايد عدد الدول التي ترغب في التعاون مع منظمة شنغهاي للتعاون، ويُظهر العالم اهتمامًا متزايدًا بالمنظمة. وقد تقدمت نحو عشر دول بطلبات للتعاون بأشكال مختلفة.
يمكن للمنظمة أن تصبح رائدة في بناء نظام حوكمة عالمية أكثر عدلًا.
يمكن لمنظمة شنغهاي للتعاون أن تضطلع بدور قيادي في الجهود المبذولة لبناء نظام حوكمة عالمية أكثر عدلًا ومساواة في العالم، يقوم على سيادة القانون الدولي والأحكام الرئيسية لميثاق الأمم المتحدة، سيكون هذا النظام متوازنًا حقًا، ويراعي مصالح أوسع نطاق ممكن من الدول، ويضمن فرص تنميتها وأمنها المستدامين.
أيدت موسكو مبادرة شي جين بينغ (الرئيس الصيني) بشأن الحوكمة العالمية، وترغب في دراسة هذا الاقتراح بشكل عملي.
يشهد الناتج المحلي الإجمالي المجمع لدول منظمة شنغهاي للتعاون نموا أسرع من المعدل العالمي، على الرغم من الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد العالمي. ففي العام الماضي، نما بأكثر من 5%، ونما الإنتاج الصناعي بنسبة 4.6%.
© Ruptly

اجتماعات ثنائية

عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سلسلة من الاجتماعات مع قادة الدول الشريكة على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في تيانجين الصينية، وناقش القادة العلاقات الثنائية والتنمية الاقتصادية والوضع العالمي.
عقد الرئيس بوتين اجتماعا مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وأشار بوتين إلى أن العلاقات بين موسكو ونيودلهي تتطور بنشاط على أساس شراكة استراتيجية مميزة، وأن البلدين ينسقان جهودهما بشكل وثيق على الساحة الدولية.
بدوره، أكد مودي أنه تمت مناقشة التعاون في المجالات الاقتصادية والمالية والطاقة، ووصف الاجتماع بأنه كان ممتازًا.
عقد الرئيس بوتين اجتماعا مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وأكد الرئيس الروسي على علاقات الصداقة والطابع الخاص للعلاقات متعددة الجوانب بين البلدين، وناقش الجانبان نمو التجارة المتبادلة، ودخول معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران حيز النفاذ، والأجندة الدولية.
كما التقى الرئيس بوتين، مع رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تينه، وأشار بوتين إلى أن جميع المهام الموكلة لتطوير العلاقات بين موسكو وهانوي تُنجز، وأشاد بتطور التعاون الاقتصادي بين البلدين.
كما التقى الرئيس بوتين، مع رئيس طاجيكستان إمام علي رحمانوف، وأكد بوتين خلاله على وجود العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، بما في ذلك الاقتصاد، وناقش الجانبان التحضيرات لقمة رابطة الدول المستقلة، واجتماع آسيا الوسطى وروسيا في دوشنبه، وزيارة الدولة إلى طاجيكستان.
كما التقى الرئيس بوتين، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأعرب الرئيس الروسي عن ثقته بأن أنقرة ستواصل لعب دور مميز في تسوية الأزمة الأوكرانية.
وأعرب بوتين عن ارتياحه لتسارع وتيرة نمو التجارة بين البلدين، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بنسبة 3% خلال النصف الأول من العام. كما أكد أن روسيا تنظر إلى تركيا كشريك موثوق وذو خبرة طويلة، سواء على الصعيد الثنائي أو على الصعيد الدولي.
كما التقى الرئيس بوتين، مع رئيس الوزراء النيبالي شارما أولي، اقترح بوتين دراسة إمكانية تعميق وتوسيع التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
وتعقد في مدينة تيانجين الصينية أكبر قمة لمنظمة "شنغهاي للتعاون" في تاريخها، وتشهد القمة مشاركة رؤساء دول وحكومات أكثر من 20 دولة، من بينهم رئيس الصين شي جين بينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
وتعد منظمة "شنغهاي للتعاون"، منظمة دولية تأسست عام 2001، وتضم بيلاروسيا والهند وإيران وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان.
كما تضم أيضا عددا من الدول بصفة مراقب، وهي أفغانستان ومنغوليا، والدول الشريكة هي أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال والإمارات العربية المتحدة وتركيا وسريلانكا.
منظمة شنغهاي للتعاون تقرر إنشاء بنك التنمية الخاص بها
موسكو: واشنطن باتت تدرك أن قادة أوروبا يعرقلون السلام في أوكرانيا
