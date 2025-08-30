https://sarabic.ae/20250830/موسكو-واشنطن-باتت-تدرك-أن-قادة-أوروبا-يعرقلون-السلام-في-أوكرانيا-1104325866.html
موسكو: واشنطن باتت تدرك أن قادة أوروبا يعرقلون السلام في أوكرانيا
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الاتحاد الأوروبي
وجاء كلام دميترييف، تعليقا على مقال أكسيوس، ودعا خلاله الاتحاد الأوروبي إلى اختيار الدبلوماسية.وكتب دميترييف على منصة "إكس": "حتى واشنطن ترى الآن أن قادة الاتحاد الأوروبي يُطيلون أمد الصراع في أوكرانيا، وذلك من خلال مطالبهم المستحيلة".وكان موقع "أكسيوس" قد أفاد في وقت سابق من اليوم السبت، بأن مسؤولين في البيت الأبيض يعتقدون أن "بعض القادة الأوروبيين يدعمون علناً جهود الرئيس دونالد ترمب لإنهاء حرب أوكرانيا، لكنهم يعرقلونها سراً".وأضاف الموقع أن دولاً أوروبية تريد من واشنطن تحمل التكلفة الكاملة للصراع الروسيي - الأوكراني دون أن تخاطر بأي شيء.موسكو: نأمل أن يتمثل نهج واشنطن في عهد ترامب بالتخلي عن دور "الوصي العالمي" لحقوق الإنسان
الولايات المتحدة الأمريكية
صرح كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، أن الولايات المتحدة تدرك حاليا كيف يطيل قادة الاتحاد الأوروبي أمد الصراع في أوكرانيا.
وجاء كلام دميترييف، تعليقا على مقال أكسيوس، ودعا خلاله الاتحاد الأوروبي إلى اختيار الدبلوماسية.
وكتب دميترييف على منصة "إكس": "حتى واشنطن ترى الآن أن قادة الاتحاد الأوروبي يُطيلون أمد الصراع في أوكرانيا، وذلك من خلال مطالبهم المستحيلة".
وأضاف: يجب على الاتحاد الأوروبي التوقف عن تقويض عملية السلام الحقيقية، يجب عليه التخلي عن منطق بايدن الفاشل، يجب على الاتحاد الأوروبي اختيار الدبلوماسية بدلا من الروايات الكاذبة، التي تفضح دعاة الحرب في الاتحاد الأوروبي.
وكان موقع "أكسيوس" قد أفاد في وقت سابق من اليوم السبت، بأن مسؤولين في البيت الأبيض يعتقدون أن "بعض القادة الأوروبيين يدعمون علناً جهود الرئيس دونالد ترمب لإنهاء حرب أوكرانيا، لكنهم يعرقلونها سراً".
ونقل الموقع عن مسؤول بالبيت الأبيض قوله إنه "لا يحق للأوروبيين إطالة أمد الحرب في أوكرانيا بالتطلع إلى توقعات غير معقولة، مشدداً على أنه إذا أرادت أوروبا تصعيد الحرب الأوكرانية - الروسية فهذا شأنها".
وأضاف الموقع أن دولاً أوروبية تريد من واشنطن تحمل التكلفة الكاملة للصراع الروسيي - الأوكراني دون أن تخاطر بأي شيء.