https://sarabic.ae/20250830/ترامب-يؤكد-قرب-انعقاد-قمة-ثلاثية-أمريكية-روسية-أوكرانية-1104322322.html
ترامب يؤكد قرب انعقاد قمة ثلاثية أمريكية روسية أوكرانية
ترامب يؤكد قرب انعقاد قمة ثلاثية أمريكية روسية أوكرانية
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه لا يعرف ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيلتقي فلاديمير زيلينسكي بشكل ثنائي، مرجحا عقد قمة ثلاثية أمريكية... 30.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-30T17:05+0000
2025-08-30T17:05+0000
2025-08-30T17:05+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/05/1103401269_0:0:1976:1111_1920x0_80_0_0_db8abf848421ca2f2fc51c14c9cdb35f.jpg
وقال ترامب في مقابلة مع موقع "ديلي كولر" الأمريكي إجابة عن سؤال عن القمة الثلاثية المحتملة: "ستنعقد قمة ثلاثية، لا أعرف بشأن (قمة) ثنائية لكن قمة ثلاثية ستنعقد... أحيانا لا تكون الأطراف مستعدة لذلك... وأحيانا تضطر الأطراف للقتال قليلًا قبل أن يمكن إيقافها، لكن هذا مستمر منذ وقت طويل".وقال مسؤول في البيت الأبيض لوسائل إعلام غربية طالبا عدم الكشف عن هويته: "يواصل الرئيس ترامب وفريقه للأمن القومي التواصل مع المسؤولين الروس والأوكرانيين من أجل عقد اجتماع ثنائي لوقف القتل وإنهاء الحرب".وقال بيسكوف، ردا على سؤال من وكالة "سبوتنيك"، إن "بوتين لا يستبعد إمكانية عقد مثل هذا الاجتماع (مع زيلينسكي)"، مشيرًا إلى أن "الرئيس الروسي يرى أن أي اجتماع على أعلى مستوى يجب أن يتم الإعداد له بشكل جيد".الخارجية الروسية: توفير الضمانات الأمنية لأوكرانيا لا ينبغي أن يكون شرطا بل نتيجة لتسوية سلمية
https://sarabic.ae/20250828/المستشار-الألماني-لقاء-بوتين-وزيلينسكي-قد-لا-يتم-على-الإطلاق-1104246315.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/05/1103401269_0:0:1756:1316_1920x0_80_0_0_61f75035a0072704a08a04d10b01e127.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, روسيا
ترامب يؤكد قرب انعقاد قمة ثلاثية أمريكية روسية أوكرانية
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه لا يعرف ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيلتقي فلاديمير زيلينسكي بشكل ثنائي، مرجحا عقد قمة ثلاثية أمريكية روسية أوكرانية.
وقال ترامب في مقابلة مع موقع "ديلي كولر" الأمريكي إجابة عن سؤال عن القمة الثلاثية المحتملة: "ستنعقد قمة ثلاثية، لا أعرف بشأن (قمة) ثنائية لكن قمة ثلاثية ستنعقد... أحيانا لا تكون الأطراف مستعدة لذلك... وأحيانا تضطر الأطراف للقتال قليلًا قبل أن يمكن إيقافها، لكن هذا مستمر منذ وقت طويل".
وأعلن البيت الأبيض، يوم أمس الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال يعمل على عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفلاديمير زيلينسكي.
وقال مسؤول في البيت الأبيض لوسائل إعلام غربية طالبا عدم الكشف عن هويته: "يواصل الرئيس ترامب وفريقه للأمن القومي التواصل مع المسؤولين الروس والأوكرانيين من أجل عقد اجتماع ثنائي لوقف القتل وإنهاء الحرب".
وفي وقت سابق من يوم أمس الجمعة، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لا يستبعد احتمال لقاء فلاديمير زيلينسكي.
وقال بيسكوف، ردا على سؤال من وكالة "سبوتنيك"، إن "بوتين لا يستبعد إمكانية عقد مثل هذا الاجتماع (مع زيلينسكي)"، مشيرًا إلى أن "الرئيس الروسي يرى أن أي اجتماع على أعلى مستوى يجب أن يتم الإعداد له بشكل جيد".