ترامب يؤكد قرب انعقاد قمة ثلاثية أمريكية روسية أوكرانية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه لا يعرف ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيلتقي فلاديمير زيلينسكي بشكل ثنائي، مرجحا عقد قمة ثلاثية أمريكية... 30.08.2025, سبوتنيك عربي

وقال ترامب في مقابلة مع موقع "ديلي كولر" الأمريكي إجابة عن سؤال عن القمة الثلاثية المحتملة: "ستنعقد قمة ثلاثية، لا أعرف بشأن (قمة) ثنائية لكن قمة ثلاثية ستنعقد... أحيانا لا تكون الأطراف مستعدة لذلك... وأحيانا تضطر الأطراف للقتال قليلًا قبل أن يمكن إيقافها، لكن هذا مستمر منذ وقت طويل".وقال مسؤول في البيت الأبيض لوسائل إعلام غربية طالبا عدم الكشف عن هويته: "يواصل الرئيس ترامب وفريقه للأمن القومي التواصل مع المسؤولين الروس والأوكرانيين من أجل عقد اجتماع ثنائي لوقف القتل وإنهاء الحرب".وقال بيسكوف، ردا على سؤال من وكالة "سبوتنيك"، إن "بوتين لا يستبعد إمكانية عقد مثل هذا الاجتماع (مع زيلينسكي)"، مشيرًا إلى أن "الرئيس الروسي يرى أن أي اجتماع على أعلى مستوى يجب أن يتم الإعداد له بشكل جيد".الخارجية الروسية: توفير الضمانات الأمنية لأوكرانيا لا ينبغي أن يكون شرطا بل نتيجة لتسوية سلمية

