https://sarabic.ae/20250828/المستشار-الألماني-لقاء-بوتين-وزيلينسكي-قد-لا-يتم-على-الإطلاق-1104246315.html

المستشار الألماني: لقاء بوتين وزيلينسكي قد لا يتم على الإطلاق

المستشار الألماني: لقاء بوتين وزيلينسكي قد لا يتم على الإطلاق

سبوتنيك عربي

أفاد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الخميس، بأن اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي "قد لا يُعقد إطلاقًا". 28.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-28T18:43+0000

2025-08-28T18:43+0000

2025-08-28T18:43+0000

العالم

روسيا

أخبار أوكرانيا

ترامب

فلاديمير بوتين

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/18/1098111395_0:0:1643:924_1920x0_80_0_0_ca5c3c746f266f0bfdb82acc1e7056ee.jpg

وأوضح ميرتس في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه يجب أن تناقش قضية الصراع في أوكرانيا مجددا. يأتي ذلك في ظل عدم انعقاد لقاء بين الرئيس بوتين وزيلينسكي، خلافًا لما تم الاتفاق عليه سابقا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وأشار ترامب، إلى أنه لن يكون هناك أي وجود لقوات أمريكية في أوكرانيا خلال فترة رئاسته. وبعد اختتام محادثاته مع القادة الأوروبيين في البيت الأبيض، أفاد ترامب بأنه اتصل بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأنه يتم التحضير للقاء بين الرئيس الروسي وزيلينسكي، والذي قد يُعقد بعده اجتماع ثلاثي بمشاركته.وأكد مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، أن بوتين وترامب أعربا خلال المكالمة الهاتفية عن دعمهما لمواصلة المفاوضات المباشرة بين وفدي روسيا وأوكرانيا. وتم بحث إمكانية رفع مستوى تمثيل الجانبين.

https://sarabic.ae/20250828/البيت-الأبيض-روسيا-وأوكرانيا-غير-مستعدتين-لإنهاء-الصراع-في-هذه-المرحلة-1104245787.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, ترامب, فلاديمير بوتين