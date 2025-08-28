عربي
المستشار الألماني: لقاء بوتين وزيلينسكي قد لا يتم على الإطلاق
المستشار الألماني: لقاء بوتين وزيلينسكي قد لا يتم على الإطلاق

أفاد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الخميس، بأن اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي "قد لا يُعقد إطلاقًا".
وأوضح ميرتس في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه يجب أن تناقش قضية الصراع في أوكرانيا مجددا. يأتي ذلك في ظل عدم انعقاد لقاء بين الرئيس بوتين وزيلينسكي، خلافًا لما تم الاتفاق عليه سابقا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي وقت سابق من أغسطس/ أب الجاري، التقى ترامب بزيلينسكي وقادة الاتحاد الأوروبي في واشنطن، وذلك بعد لقائه مع بوتين في ألاسكا، وأعلن ترامب حينئذ عن رغبة فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة في نشر قوات في أوكرانيا.

وأشار ترامب، إلى أنه لن يكون هناك أي وجود لقوات أمريكية في أوكرانيا خلال فترة رئاسته. وبعد اختتام محادثاته مع القادة الأوروبيين في البيت الأبيض، أفاد ترامب بأنه اتصل بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأنه يتم التحضير للقاء بين الرئيس الروسي وزيلينسكي، والذي قد يُعقد بعده اجتماع ثلاثي بمشاركته.
وأكد مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، أن بوتين وترامب أعربا خلال المكالمة الهاتفية عن دعمهما لمواصلة المفاوضات المباشرة بين وفدي روسيا وأوكرانيا. وتم بحث إمكانية رفع مستوى تمثيل الجانبين.
