بوليانسكي: روسيا تشعر بخيبة أمل إزاء قرار "الترويكا الأوروبية" إعادة فرض عقوبات على إيران

أعرب القائم بأعمال المندوب الدائم لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، في تصريح صحفي اليوم الخميس، عن خيبة أمل روسيا من قرار "الترويكا... 28.08.2025

وقال بوليانسكي: "نشعر بخيبة أمل لأننا كنا نتوقع التعامل مع شركاء جادين"، معتبرا أن إعادة فرض العقوبات على إيران "قرار تصعيدي".وأكد بوليانسكي أن روسيا لا تعترف بالأساس القانوني لـ"الترويكا الأوروبية" لبدء الإجراء، مشيرا إلى أن روسيا لم تطلب بعد التصويت في مجلس الأمن الدولي على تمديد الاتفاق النووي مع إيران.وأردف بوليانسكي: "نحن نفكر في هذا الأمر، عندما يصبح القرار جاهزا للتصويت النهائي، يمكن طلب التصويت عليه في أي وقت، وهذا ما نفكر فيه الآن مع شركائنا".وجاء في البيان المنشور على قناة وزير الخارجية الإيراني عبر "تلغرام": "أبلغ وزراء خارجية الدول الثلاث ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وزير خارجية بلادنا عباس عراقجي، في محادثة هاتفية قبل ساعة، عزمهم على إبلاغ مجلس الأمن الدولي رسميًا بإطلاق آلية إعادة فرض العقوبات على طهران في إطار أحكام الاتفاق النووي".وفي السياق ذاته، أكد الوزراء الأوروبيون استعدادهم للعمل خلال الـ30 يوما المقبلة لإيجاد حل دبلوماسي يمنع عودة قرارات العقوبات السابقة الصادرة عن مجلس الأمن، حسبما ذكر البيان.وأكد وزير الخارجية الإيراني أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية سترد ردا مناسبا على هذا الإجراء غير القانوني وغير المبرر للدول الأوروبية الثلاث، وذلك لحماية وتأمين حقوقها ومصالحها الوطنية"، وفقًا للبيان.وفي السياق ذاته، أعلنت بعثة بنما، التي ترأس مجلس الأمن الدولي خلال الشهر الجاري، أن الترويكا الأوروبية أرسلت خطابًا لمجلس الأمن الدولي تطلب فيه تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات ضد إيران.وفي وقت لاحق، أكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة ما زالت مستعدة للحوار المباشر مع إيران لحل الخلافات بشأن ملفها النووي، مشيرًا إلى أن إعادة العقوبات على طهران لا تتعارض مع استمرار الجهود الدبلوماسية.وقال روبيو، في بيان، "إن الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بالتواصل المباشر مع إيران للتوصل إلى حل سلمي ودائم للقضية النووية الإيرانية. آلية إعادة العقوبات لا تتعارض مع التزامنا الصادق بالدبلوماسية، بل يعززها. أحثّ قادة إيران على اتخاذ الخطوات اللازمة فورًا لضمان عدم امتلاك بلادهم سلاحًا نوويًا، واتباع مسار السلام، وبالتالي، تعزيز الرخاء للشعب الإيراني".

