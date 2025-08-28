الخارجية الإيرانية: الترويكا الأوروبية تبلغ إيران عزمها وضع آلية لإعادة العقوبات على طهران

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة وريال مدريد بالعلامة الكاملة.. وميلان يسقط في المباراة الافتتاحية
09:03 GMT
26 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
09:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
11:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
مساحة حرة
الفقر في أوروبا... الأرقام تهز صورة القارة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
16:03 GMT
14 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:47 GMT
10 د
بلا قيود
خبير يوضح ما الذي يدفع أي إنسان لاختيار العيش في روسيا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الانقسام الفلسطيني ودوره في المنعطف التاريخي للقضية الفلسطينية ومواجهة حرب التهجير الجديدة
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
08:18 GMT
25 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:44 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
فحم جنوب افريقيا يعوض إسرائيل عن الفحم الكولومبي ويثير غضبا شعبيا في البلد الأفريقي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
16:03 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: الاتحاد الأوروبي يتجه لمعاقبة من يتعامل مع روسيا بعد فشل العقوبات على روسيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
النووي الإيراني... تفاهمات محتملة أم إعادة فرض العقوبات على طهران
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
الخارجية الإيرانية: الترويكا الأوروبية تبلغ إيران عزمها وضع آلية لإعادة العقوبات على طهران
الخارجية الإيرانية: الترويكا الأوروبية تبلغ إيران عزمها وضع آلية لإعادة العقوبات على طهران
أجرى وزراء خارجية كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا (الترويكا الأوروبية) محادثة هاتفية، اليوم الخميس، مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أبلغوه خلالها بإطلاق... 28.08.2025, سبوتنيك عربي
إيران
العالم
أخبار العالم الآن
حول العالم
وجاء في البيان المنشور على قناة وزير الخارجية الإيراني عبر "تلغرام": "أبلغ وزراء خارجية الدول الثلاث ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وزير خارجية بلادنا عباس عراقجي، في محادثة هاتفية قبل ساعة، عزمهم على إبلاغ مجلس الأمن الدولي رسميًا بإطلاق آلية إعادة فرض العقوبات على طهران في إطار أحكام الاتفاق النووي".وأضاف البيان أن عراقجي "اعتبر أن إجراء الدول الأوروبية الثلاث في هذا الصدد غير مبرر وغير قانوني ولا يستند إلى أي أساس قانوني".وفي السياق ذاته، أعلنت بعثة بنما، التي ترأس مجلس الأمن الدولي خلال الشهر الجاري، أن الترويكا الأوروبية أرسلت خطابًا لمجلس الأمن الدولي تطلب فيه تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات ضد إيران.وقالت البعثة للصحفيين: "لقد أرسلوا (الترويكا الأوروبية) خطابا رسميا يبلغهم بطلبهم، وهو تفعيل آلية الزناد (إعادة فرض عقوبات ضد إيران)".وقال روبيو، في بيان، "إن الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بالتواصل المباشر مع إيران للتوصل إلى حل سلمي ودائم للقضية النووية الإيرانية. آلية إعادة العقوبات لا تتعارض مع التزامنا الصادق بالدبلوماسية، بل يعززها. أحثّ قادة إيران على اتخاذ الخطوات اللازمة فورًا لضمان عدم امتلاك بلادهم سلاحًا نوويًا، واتباع مسار السلام، وبالتالي، تعزيز الرخاء للشعب الإيراني".إعلام: دول الـ"ترويكا" تطلق آلية استعادة فرض العقوبات على إيرانباحث في الشأن الاستراتيجي: طهران ليست في وارد التهدئة وتمتلك أوراق قوة لم تستخدمها بعد
https://sarabic.ae/20250828/إعلام-دول-الـترويكا-تطلق-آلية-استعادة-العقوبات-على-إيران-1104219891.html
https://sarabic.ae/20250827/روسيا-إيران-أثبتت-أنها-شريك-مسؤول-للوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-حتى-بعد-استهداف-منشآتها-النووية-1104218084.html
أجرى وزراء خارجية كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا (الترويكا الأوروبية) محادثة هاتفية، اليوم الخميس، مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أبلغوه خلالها بإطلاق آلية إعادة فرض العقوبات على طهران.
وجاء في البيان المنشور على قناة وزير الخارجية الإيراني عبر "تلغرام": "أبلغ وزراء خارجية الدول الثلاث ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وزير خارجية بلادنا عباس عراقجي، في محادثة هاتفية قبل ساعة، عزمهم على إبلاغ مجلس الأمن الدولي رسميًا بإطلاق آلية إعادة فرض العقوبات على طهران في إطار أحكام الاتفاق النووي".

وفي السياق ذاته، أكد الوزراء الأوروبيون استعدادهم للعمل خلال الـ30 يوما المقبلة لإيجاد حل دبلوماسي يمنع عودة قرارات العقوبات السابقة الصادرة عن مجلس الأمن، حسبما ذكر البيان.

العلم الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2025
إعلام: دول الـ"ترويكا" تطلق آلية استعادة فرض العقوبات على إيران
04:37 GMT
وأضاف البيان أن عراقجي "اعتبر أن إجراء الدول الأوروبية الثلاث في هذا الصدد غير مبرر وغير قانوني ولا يستند إلى أي أساس قانوني".

وأكد وزير الخارجية الإيراني أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية سترد ردا مناسبا على هذا الإجراء غير القانوني وغير المبرر للدول الأوروبية الثلاث، وذلك لحماية وتأمين حقوقها ومصالحها الوطنية"، وفقًا للبيان.

وفي السياق ذاته، أعلنت بعثة بنما، التي ترأس مجلس الأمن الدولي خلال الشهر الجاري، أن الترويكا الأوروبية أرسلت خطابًا لمجلس الأمن الدولي تطلب فيه تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات ضد إيران.
مدير قسم عدم الانتشار والحد من التسلح في الخارجية الروسية ميخائيل أوليانوف - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2025
روسيا: إيران أثبتت أنها شريك مسؤول للوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى بعد استهداف منشآتها النووية
أمس, 22:53 GMT
وقالت البعثة للصحفيين: "لقد أرسلوا (الترويكا الأوروبية) خطابا رسميا يبلغهم بطلبهم، وهو تفعيل آلية الزناد (إعادة فرض عقوبات ضد إيران)".

وفي وقت لاحق، أكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة ما زالت مستعدة للحوار المباشر مع إيران لحل الخلافات بشأن ملفها النووي، مشيرًا إلى أن إعادة العقوبات على طهران لا تتعارض مع استمرار الجهود الدبلوماسية.

وقال روبيو، في بيان، "إن الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بالتواصل المباشر مع إيران للتوصل إلى حل سلمي ودائم للقضية النووية الإيرانية. آلية إعادة العقوبات لا تتعارض مع التزامنا الصادق بالدبلوماسية، بل يعززها. أحثّ قادة إيران على اتخاذ الخطوات اللازمة فورًا لضمان عدم امتلاك بلادهم سلاحًا نوويًا، واتباع مسار السلام، وبالتالي، تعزيز الرخاء للشعب الإيراني".
إعلام: دول الـ"ترويكا" تطلق آلية استعادة فرض العقوبات على إيران
باحث في الشأن الاستراتيجي: طهران ليست في وارد التهدئة وتمتلك أوراق قوة لم تستخدمها بعد
