الخارجية الإيرانية: الترويكا الأوروبية تبلغ إيران عزمها وضع آلية لإعادة العقوبات على طهران
الخارجية الإيرانية: الترويكا الأوروبية تبلغ إيران عزمها وضع آلية لإعادة العقوبات على طهران
أجرى وزراء خارجية كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا (الترويكا الأوروبية) محادثة هاتفية، اليوم الخميس، مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أبلغوه خلالها بإطلاق...
وجاء في البيان المنشور على قناة وزير الخارجية الإيراني عبر "تلغرام": "أبلغ وزراء خارجية الدول الثلاث ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وزير خارجية بلادنا عباس عراقجي، في محادثة هاتفية قبل ساعة، عزمهم على إبلاغ مجلس الأمن الدولي رسميًا بإطلاق آلية إعادة فرض العقوبات على طهران في إطار أحكام الاتفاق النووي".وأضاف البيان أن عراقجي "اعتبر أن إجراء الدول الأوروبية الثلاث في هذا الصدد غير مبرر وغير قانوني ولا يستند إلى أي أساس قانوني".وفي السياق ذاته، أعلنت بعثة بنما، التي ترأس مجلس الأمن الدولي خلال الشهر الجاري، أن الترويكا الأوروبية أرسلت خطابًا لمجلس الأمن الدولي تطلب فيه تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات ضد إيران.وقالت البعثة للصحفيين: "لقد أرسلوا (الترويكا الأوروبية) خطابا رسميا يبلغهم بطلبهم، وهو تفعيل آلية الزناد (إعادة فرض عقوبات ضد إيران)".وقال روبيو، في بيان، "إن الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بالتواصل المباشر مع إيران للتوصل إلى حل سلمي ودائم للقضية النووية الإيرانية. آلية إعادة العقوبات لا تتعارض مع التزامنا الصادق بالدبلوماسية، بل يعززها. أحثّ قادة إيران على اتخاذ الخطوات اللازمة فورًا لضمان عدم امتلاك بلادهم سلاحًا نوويًا، واتباع مسار السلام، وبالتالي، تعزيز الرخاء للشعب الإيراني".إعلام: دول الـ"ترويكا" تطلق آلية استعادة فرض العقوبات على إيرانباحث في الشأن الاستراتيجي: طهران ليست في وارد التهدئة وتمتلك أوراق قوة لم تستخدمها بعد
أجرى وزراء خارجية كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا (الترويكا الأوروبية) محادثة هاتفية، اليوم الخميس، مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أبلغوه خلالها بإطلاق آلية إعادة فرض العقوبات على طهران.
وجاء في البيان المنشور على قناة وزير الخارجية الإيراني عبر "تلغرام": "أبلغ وزراء خارجية الدول الثلاث ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وزير خارجية بلادنا عباس عراقجي، في محادثة هاتفية قبل ساعة، عزمهم على إبلاغ مجلس الأمن الدولي رسميًا بإطلاق آلية إعادة فرض العقوبات على طهران في إطار أحكام الاتفاق النووي".
وفي السياق ذاته، أكد الوزراء الأوروبيون استعدادهم للعمل خلال الـ30 يوما المقبلة لإيجاد حل دبلوماسي يمنع عودة قرارات العقوبات السابقة الصادرة عن مجلس الأمن، حسبما ذكر البيان.
وأضاف البيان أن عراقجي "اعتبر أن إجراء الدول الأوروبية الثلاث في هذا الصدد غير مبرر وغير قانوني ولا يستند إلى أي أساس قانوني".
وأكد وزير الخارجية الإيراني أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية سترد ردا مناسبا على هذا الإجراء غير القانوني وغير المبرر للدول الأوروبية الثلاث، وذلك لحماية وتأمين حقوقها ومصالحها الوطنية"، وفقًا للبيان.
وفي السياق ذاته، أعلنت بعثة بنما، التي ترأس مجلس الأمن الدولي خلال الشهر الجاري، أن الترويكا الأوروبية أرسلت خطابًا لمجلس الأمن الدولي تطلب فيه تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات ضد إيران.
وقالت البعثة للصحفيين: "لقد أرسلوا (الترويكا الأوروبية) خطابا رسميا يبلغهم بطلبهم، وهو تفعيل آلية الزناد (إعادة فرض عقوبات ضد إيران)".
وفي وقت لاحق، أكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة ما زالت مستعدة للحوار المباشر مع إيران لحل الخلافات بشأن ملفها النووي، مشيرًا إلى أن إعادة العقوبات على طهران لا تتعارض مع استمرار الجهود الدبلوماسية.
وقال روبيو، في بيان، "إن الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بالتواصل المباشر مع إيران للتوصل إلى حل سلمي ودائم للقضية النووية الإيرانية. آلية إعادة العقوبات لا تتعارض مع التزامنا الصادق بالدبلوماسية، بل يعززها. أحثّ قادة إيران على اتخاذ الخطوات اللازمة فورًا لضمان عدم امتلاك بلادهم سلاحًا نوويًا، واتباع مسار السلام، وبالتالي، تعزيز الرخاء للشعب الإيراني".