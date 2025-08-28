إعلام: دول الـ"ترويكا" تطلق آلية استعادة فرض العقوبات على إيران

عربي
وقالت التقارير: "أبلغ وزراء خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، وزير الخارجية ماركو روبيو، أنهم سيطلقون آلية "سناب باك" ضد إيران، يوم الخميس (اليوم)".وبحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي، أوضح دبلوماسي أوروبي لم يكشف عن اسمه، أن "إطلاق الآلية لا يعني نهاية الدبلوماسية، وإن الدول الثلاث في الاتحاد الأوروبي ستبقى مستعدة للتعامل مع إيران، لأسابيع عدة، حتى تدخل العقوبات حيز التنفيذ".وفي وقت سابق، قال كاظم غريب أبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني، إن "الجانب الإيراني سيتخلى عن مستوى تعاونه الحالي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا استخدمت أوروبا آلية إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران".وعقدت إيران ودول الاتحاد الأوروبي الثلاث، جولة أخرى من المفاوضات النووية في جنيف أول أمس الثلاثاء، وجاءت هذه المفاوضات في الوقت، الذي أعلنت فيه دول الاتحاد الأوروبي الثلاث استعدادها لاستخدام آلية لإعادة فرض العقوبات الدولية "إذا لم توافق طهران على الاتفاق النووي بحلول نهاية أغسطس (آب الجاري) أو تمديد قرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي أقرّ الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، حتى انتهاء صلاحيته في 18 أكتوبر(تشرين الأول) 2025". وكانت الدول الأوروبية تطالب إيران ببدء مفاوضات مع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن برنامجها النووي.بالإضافة إلى ذلك، وكإجراء رادع، أعدَّ البرلمانيون الإيرانيون مشروع قانون للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي في حال تفعيل "الترويكا الأوروبية" آلية إعادة فرض العقوبات الدولية. وفي 2 يوليو/ تموز الماضي، أصدر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، مرسومًا يقضي بتطبيق قانون تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي أعقاب هذا المرسوم، طُرد مفتشو الوكالة من البلاد، وأشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى أنه على الرغم من قرار بلاده تعليق التعاون مع الوكالة، فإن سبل التعاون لا تزال قائمة.
أبلغ وزراء خارجية دول الـ"ترويكا" الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا)، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أنهم سيطلقون اليوم الخميس، آلية لإعادة فرض جميع عقوبات مجلس الأمن الدولي على إيران، وفقًا لما أوردته تقارير أمريكية، نقلاً عن 3 مصادر مطّلعة على الأمر.
وقالت التقارير: "أبلغ وزراء خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، وزير الخارجية ماركو روبيو، أنهم سيطلقون آلية "سناب باك" ضد إيران، يوم الخميس (اليوم)".

وقال مصدر مطّلع على اجتماع جنيف بين دبلوماسيين أوروبيين وإيرانيين، إن الإيرانيين "لم يقدموا أي نتائج ملموسة، ما يفتح الطريق أمام إعادة فرض العقوبات"، على حد قوله.

وبحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي، أوضح دبلوماسي أوروبي لم يكشف عن اسمه، أن "إطلاق الآلية لا يعني نهاية الدبلوماسية، وإن الدول الثلاث في الاتحاد الأوروبي ستبقى مستعدة للتعامل مع إيران، لأسابيع عدة، حتى تدخل العقوبات حيز التنفيذ".
وفي وقت سابق، قال كاظم غريب أبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني، إن "الجانب الإيراني سيتخلى عن مستوى تعاونه الحالي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا استخدمت أوروبا آلية إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران".
وفي الأسبوع الماضي، قال مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، إن "المحاولات المحتملة من جانب فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، لاستعادة العقوبات الاقتصادية على إيران من خلال آلية "سناب باك" المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، ستكون مخالفة للقانون الدولي لأنها في حد ذاتها لا تمتثل لمتطلباته".
وعقدت إيران ودول الاتحاد الأوروبي الثلاث، جولة أخرى من المفاوضات النووية في جنيف أول أمس الثلاثاء، وجاءت هذه المفاوضات في الوقت، الذي أعلنت فيه دول الاتحاد الأوروبي الثلاث استعدادها لاستخدام آلية لإعادة فرض العقوبات الدولية "إذا لم توافق طهران على الاتفاق النووي بحلول نهاية أغسطس (آب الجاري) أو تمديد قرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي أقرّ الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، حتى انتهاء صلاحيته في 18 أكتوبر(تشرين الأول) 2025". وكانت الدول الأوروبية تطالب إيران ببدء مفاوضات مع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن برنامجها النووي.
وفي الوقت ذاته، أفادت وسائل إعلام بأن روسيا، قدمت مشروع قرار في الأمم المتحدة لتمديد صلاحية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران تدرس نص المبادرة.

بالإضافة إلى ذلك، وكإجراء رادع، أعدَّ البرلمانيون الإيرانيون مشروع قانون للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي في حال تفعيل "الترويكا الأوروبية" آلية إعادة فرض العقوبات الدولية.
وفي 2 يوليو/ تموز الماضي، أصدر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، مرسومًا يقضي بتطبيق قانون تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي أعقاب هذا المرسوم، طُرد مفتشو الوكالة من البلاد، وأشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى أنه على الرغم من قرار بلاده تعليق التعاون مع الوكالة، فإن سبل التعاون لا تزال قائمة.
