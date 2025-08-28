https://sarabic.ae/20250828/إعلام-دول-الـترويكا-تطلق-آلية-استعادة-العقوبات-على-إيران-1104219891.html

إعلام: دول الـ"ترويكا" تطلق آلية استعادة فرض العقوبات على إيران

إعلام: دول الـ"ترويكا" تطلق آلية استعادة فرض العقوبات على إيران

أبلغ وزراء خارجية دول الـ"ترويكا" الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا)، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أنهم سيطلقون اليوم الخميس، آلية لإعادة فرض جميع... 28.08.2025, سبوتنيك عربي

وقالت التقارير: "أبلغ وزراء خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، وزير الخارجية ماركو روبيو، أنهم سيطلقون آلية "سناب باك" ضد إيران، يوم الخميس (اليوم)".وبحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي، أوضح دبلوماسي أوروبي لم يكشف عن اسمه، أن "إطلاق الآلية لا يعني نهاية الدبلوماسية، وإن الدول الثلاث في الاتحاد الأوروبي ستبقى مستعدة للتعامل مع إيران، لأسابيع عدة، حتى تدخل العقوبات حيز التنفيذ".وفي وقت سابق، قال كاظم غريب أبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني، إن "الجانب الإيراني سيتخلى عن مستوى تعاونه الحالي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا استخدمت أوروبا آلية إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران".وعقدت إيران ودول الاتحاد الأوروبي الثلاث، جولة أخرى من المفاوضات النووية في جنيف أول أمس الثلاثاء، وجاءت هذه المفاوضات في الوقت، الذي أعلنت فيه دول الاتحاد الأوروبي الثلاث استعدادها لاستخدام آلية لإعادة فرض العقوبات الدولية "إذا لم توافق طهران على الاتفاق النووي بحلول نهاية أغسطس (آب الجاري) أو تمديد قرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي أقرّ الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، حتى انتهاء صلاحيته في 18 أكتوبر(تشرين الأول) 2025". وكانت الدول الأوروبية تطالب إيران ببدء مفاوضات مع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن برنامجها النووي.بالإضافة إلى ذلك، وكإجراء رادع، أعدَّ البرلمانيون الإيرانيون مشروع قانون للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي في حال تفعيل "الترويكا الأوروبية" آلية إعادة فرض العقوبات الدولية. وفي 2 يوليو/ تموز الماضي، أصدر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، مرسومًا يقضي بتطبيق قانون تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي أعقاب هذا المرسوم، طُرد مفتشو الوكالة من البلاد، وأشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى أنه على الرغم من قرار بلاده تعليق التعاون مع الوكالة، فإن سبل التعاون لا تزال قائمة.إيران: الحوار مع الترويكا الأوروبية بشأن الملف النووي يواجه "تعقيدات متزايدة"عراقجي: نائب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور إيران غدا

