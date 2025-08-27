إعلام: محادثات إيران مع "الترويكا الأوروبية" في جنيف تنتهي دون نتيجة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:32 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
10:30 GMT
29 د
من الملعب
برشلونة وريال مدريد بالعلامة الكاملة.. وميلان يسقط في المباراة الافتتاحية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
12:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:33 GMT
22 د
بلا قيود
خبير: النظام العالمي لا يمكنه تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة لأنه يشهد انهيارا أخلاقيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة ما بين التصعيد الإسرائيلي وتفاقم للأزمة الإنسانية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العراق يدخل عصر الغاز المسال.. خطوة نحو تنويع الطاقه
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة وريال مدريد بالعلامة الكاملة.. وميلان يسقط في المباراة الافتتاحية
09:03 GMT
26 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
09:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
11:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
مساحة حرة
الفقر في أوروبا... الأرقام تهز صورة القارة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
16:03 GMT
14 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:47 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250827/إعلام--محادثات-إيران-مع-الترويكا-الأوروبية-في-جنيف-تنتهي-دون-نتيجة-1104173811.html
إعلام: محادثات إيران مع "الترويكا الأوروبية" في جنيف تنتهي دون نتيجة
إعلام: محادثات إيران مع "الترويكا الأوروبية" في جنيف تنتهي دون نتيجة
سبوتنيك عربي
لم تتمكن الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا، ألمانيا، فرنسا) وإيران من الاتفاق في جنيف على كيفية تجنب استئنافالعقوبات على طهران، وانتهت المحادثات دون التوصل إلى... 27.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-27T04:41+0000
2025-08-27T04:41+0000
إيران
العالم
أخبار فرنسا
أخبار ألمانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/11/1091848667_0:114:1100:733_1920x0_80_0_0_b04bb96c466ee9e8372bf98392f3b9ce.jpg
وقالت التقارير: "فشل ممثلو ثلاث دول أوروبية هددت بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران بسبب برنامجها النووي، يوم الثلاثاء، في التوصل مع اتفاق مع نظيرهم الإيراني، بشأن كيفية تجنب هذه الإجراءات قبل أيام من الموعد النهائي"وفي وقت سابق، قال مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، إن إيران و"الثلاثي الأوروبي" عقدوا جولة أخرى من المحادثات بشأن القضية النووية في جنيف، وأكد أن طهران لا تزال تسعى جاهدة لإيجاد حل دبلوماسي مفيد للطرفين، مضيفا أنه حان الوقت للدول الأوروبية لاتخاذ الخيار الصحيح وحل القضية النووية مع الجمهورية الإسلامية بالطرق الدبلوماسية.أعلن متحدث وزارة الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي إجراء اجتماع مع الدول الأوروبية الثلاث أمس في جنيف. وأكد أن الاتصالات بين طهران والطرف الأوروبي ستستمر خلال الأيام المقبلة.وفي الوقت نفسه، أفادت وسائل إعلام بأن روسيا قدمت مشروع قرار في الأمم المتحدة لتمديد صلاحية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231. وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران تدرس نص المبادرة.إيران: الحوار مع الترويكا الأوروبية بشأن الملف النووي يواجه "تعقيدات متزايدة"عراقجي: نائب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور إيران غدا
https://sarabic.ae/20250826/إيران-ترفض-أهلية-الأطراف-الأوروبية-لتفعيل-آلية-إعادة-فرض-العقوبات-1104168426.html
إيران
أخبار فرنسا
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/11/1091848667_123:0:1100:733_1920x0_80_0_0_80294a74d4546f7845a326a53a3ccc50.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, العالم, أخبار فرنسا , أخبار ألمانيا
إيران, العالم, أخبار فرنسا , أخبار ألمانيا

إعلام: محادثات إيران مع "الترويكا الأوروبية" في جنيف تنتهي دون نتيجة

04:41 GMT 27.08.2025
© AP Photo / Vahid Salemiعلم إيران
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
لم تتمكن الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا، ألمانيا، فرنسا) وإيران من الاتفاق في جنيف على كيفية تجنب استئنافالعقوبات على طهران، وانتهت المحادثات دون التوصل إلى نتيجة نهائية، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن دبلوماسي لم تُكشف هويته.
وقالت التقارير: "فشل ممثلو ثلاث دول أوروبية هددت بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران بسبب برنامجها النووي، يوم الثلاثاء، في التوصل مع اتفاق مع نظيرهم الإيراني، بشأن كيفية تجنب هذه الإجراءات قبل أيام من الموعد النهائي"

وأوضحت وكالة " أسوشيتد برس":انتهت المحادثات في سويسرا ... دون التوصل إلى نتيجة نهائية".

وفي وقت سابق، قال مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، إن إيران و"الثلاثي الأوروبي" عقدوا جولة أخرى من المحادثات بشأن القضية النووية في جنيف، وأكد أن طهران لا تزال تسعى جاهدة لإيجاد حل دبلوماسي مفيد للطرفين، مضيفا أنه حان الوقت للدول الأوروبية لاتخاذ الخيار الصحيح وحل القضية النووية مع الجمهورية الإسلامية بالطرق الدبلوماسية.
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2025
إيران ترفض أهلية الأطراف الأوروبية لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات
أمس, 19:01 GMT
أعلن متحدث وزارة الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي إجراء اجتماع مع الدول الأوروبية الثلاث أمس في جنيف. وأكد أن الاتصالات بين طهران والطرف الأوروبي ستستمر خلال الأيام المقبلة.
وجرت المحادثات على خلفية بيان أصدرته مجموعة الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا ) بشأن استعدادها لاستخدام آلية لإعادة فرض العقوبات الدولية إذا لم توافق طهران على الاتفاق النووي بحلول نهاية أغسطس/آب أو تمديد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 الذي وافق على الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 والذي ينتهي في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025. وطالبت الدول الأوروبية إيران ببدء محادثات مع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن القضية النووية الإيرانية.
وفي الوقت نفسه، أفادت وسائل إعلام بأن روسيا قدمت مشروع قرار في الأمم المتحدة لتمديد صلاحية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231. وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران تدرس نص المبادرة.
إيران: الحوار مع الترويكا الأوروبية بشأن الملف النووي يواجه "تعقيدات متزايدة"
عراقجي: نائب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور إيران غدا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала