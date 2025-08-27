https://sarabic.ae/20250827/إعلام--محادثات-إيران-مع-الترويكا-الأوروبية-في-جنيف-تنتهي-دون-نتيجة-1104173811.html
إعلام: محادثات إيران مع "الترويكا الأوروبية" في جنيف تنتهي دون نتيجة
لم تتمكن الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا، ألمانيا، فرنسا) وإيران من الاتفاق في جنيف على كيفية تجنب استئنافالعقوبات على طهران، وانتهت المحادثات دون التوصل إلى نتيجة نهائية، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن دبلوماسي لم تُكشف هويته.
وقالت التقارير: "فشل ممثلو ثلاث دول أوروبية هددت بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران بسبب برنامجها النووي، يوم الثلاثاء، في التوصل مع اتفاق مع نظيرهم الإيراني، بشأن كيفية تجنب هذه الإجراءات قبل أيام من الموعد النهائي"
وأوضحت وكالة " أسوشيتد برس":انتهت المحادثات في سويسرا ... دون التوصل إلى نتيجة نهائية".
وفي وقت سابق، قال مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، إن إيران و"الثلاثي الأوروبي" عقدوا جولة أخرى من المحادثات بشأن القضية النووية في جنيف، وأكد أن طهران لا تزال تسعى جاهدة لإيجاد حل دبلوماسي مفيد للطرفين، مضيفا أنه حان الوقت للدول الأوروبية لاتخاذ الخيار الصحيح وحل القضية النووية مع الجمهورية الإسلامية بالطرق الدبلوماسية.
أعلن متحدث وزارة الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي إجراء اجتماع مع الدول الأوروبية الثلاث أمس في جنيف. وأكد أن الاتصالات بين طهران والطرف الأوروبي ستستمر خلال الأيام المقبلة.
وجرت المحادثات على خلفية بيان أصدرته مجموعة الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا ) بشأن استعدادها لاستخدام آلية لإعادة فرض العقوبات الدولية إذا لم توافق طهران على الاتفاق النووي بحلول نهاية أغسطس/آب أو تمديد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 الذي وافق على الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 والذي ينتهي في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025. وطالبت الدول الأوروبية إيران ببدء محادثات مع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن القضية النووية الإيرانية.
وفي الوقت نفسه، أفادت وسائل إعلام بأن روسيا قدمت مشروع قرار في الأمم المتحدة لتمديد صلاحية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231. وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران تدرس نص المبادرة.