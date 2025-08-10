https://sarabic.ae/20250810/عراقجي-نائب-مدير-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-يزور-إيران-غدا--1103580337.html
عراقجي: نائب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور إيران غدا
عراقجي: نائب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور إيران غدا
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، أن نائب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزور طهران غدا الاثنين، نافيات وجود أي خطة لزيارة أي موقع. 10.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-10T17:35+0000
2025-08-10T17:35+0000
2025-08-10T17:35+0000
إيران
أخبار إيران
الاتفاق النووي الإيراني
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/07/1102427951_0:0:1580:889_1920x0_80_0_0_8ea9ec1ca9b18e5d03861b1899ea9c80.jpg
وقال عراقجي إن "إطار التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيعتمد على القانون الذي أقره البرلمان"، مؤكدا أن "الترويكا الأوروبية ليست طرفا بالاتفاق النووي ولم يتم تحديد موعد لجولة المفاوضات القادمة"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وحول استضافة النرويج لمفاوضات بين طهران وواشنطن، أوضح وزير الخارجية الإيراني أنه "لم يحسم أي شيء ولا يؤكد استضافة أي دولة".وقررت إيران تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى يتم تأمين سلامة العلماء والمنشآت النووية، وفقا لمعايير وجدول زمني يحدده المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بعد ما تعرضت منشآت إيران النووية لقصف أمريكي وإسرائيلي خلال حرب استمرت 12 يوما، في يونيو/ حزيران الماضي.وفي يوليو/ تموز الماضي، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن بلاده لا تزال ملتزمة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، لكنه أوضح أن التعاون مع الوكالة الدولية سيدار عبر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، لأسباب تتعلق بالسلامة والأمن.
https://sarabic.ae/20250805/رئيس-لجنة-الأمن-القومي-في-البرلمان-الإيراني-لن-نسمح-لأي-جهة-بالوصول-لمنشآتنا-النووية-1103397144.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/07/1102427951_83:0:1486:1052_1920x0_80_0_0_5af36a51a39f9d6cc957b0aee4304ab2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم
عراقجي: نائب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور إيران غدا
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، أن نائب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزور طهران غدا الاثنين، نافيات وجود أي خطة لزيارة أي موقع.
وقال عراقجي إن "إطار التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيعتمد على القانون الذي أقره البرلمان"، مؤكدا أن "الترويكا الأوروبية ليست طرفا بالاتفاق النووي ولم يتم تحديد موعد لجولة المفاوضات القادمة"، حسب وكالة
"تسنيم" الإيرانية.
وحول استضافة النرويج لمفاوضات بين طهران وواشنطن، أوضح وزير الخارجية الإيراني أنه "لم يحسم أي شيء ولا يؤكد استضافة أي دولة".
وكان البرلمان الإيراني، قد صوّت بالأغلبية على قانون إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأصدر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قرارا بتنفيذه رسميا بعد يوم واحد من إعلان وقف إطلاق النار.
وقررت إيران تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى يتم تأمين سلامة العلماء والمنشآت النووية
، وفقا لمعايير وجدول زمني يحدده المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بعد ما تعرضت منشآت إيران النووية لقصف أمريكي وإسرائيلي خلال حرب استمرت 12 يوما، في يونيو/ حزيران الماضي.
وفي يوليو/ تموز الماضي، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن بلاده لا تزال ملتزمة بمعاهدة
عدم انتشار الأسلحة النووية، لكنه أوضح أن التعاون مع الوكالة الدولية سيدار عبر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، لأسباب تتعلق بالسلامة والأمن.