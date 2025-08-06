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مصر تؤكد أهمية الالتزام بالمسارات الدبلوماسية لاستئناف التعاون بين وإيران ووكالة الطاقة الذرية
مصر تؤكد أهمية الالتزام بالمسارات الدبلوماسية لاستئناف التعاون بين وإيران ووكالة الطاقة الذرية
سبوتنيك عربي
بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الأربعاء، مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، استئناف... 06.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-06T10:50+0000
2025-08-06T10:50+0000
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وأفادت الخارجية المصرية، في بيان لها، بأن عبد العاطي، "أكد أهمية الالتزام بالمسارات الدبلوماسية والتمهيد لاستئناف التعاون (الإيراني) مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مشددًا على ضرورة استعادة الثقة وتوفير المناخ الداعم لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.وأضاف البيان أن "الاتصالات تأتي في إطار التحركات المصرية الرامية لتثبيت التهدئة وخفض التصعيد ومظاهر التوتر والدفع بالحلول السلمية واستئناف المفاوضات حول البرنامج النووى الايراني، والدفع بالمسار السياسي والسلمي".وكان البرلمان الإيراني، قد صوّت بالأغلبية على قانون إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأصدر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قرارا بتنفيذه رسميا بعد يوم واحد من إعلان وقف إطلاق النار.وفي يوليو/ تموز الماضي، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن بلاده لا تزال ملتزمة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، لكنه أوضح أن التعاون مع الوكالة الدولية سيدار عبر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، لأسباب تتعلق بالسلامة والأمن.
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مصر تؤكد أهمية الالتزام بالمسارات الدبلوماسية لاستئناف التعاون بين وإيران ووكالة الطاقة الذرية

10:50 GMT 06.08.2025
© AP Photo / Bilal Husseinوزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي
وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2025
© AP Photo / Bilal Hussein
تابعنا عبر
بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الأربعاء، مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، استئناف المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني والدفع بالمسار السياسي.
وأفادت الخارجية المصرية، في بيان لها، بأن عبد العاطي، "أكد أهمية الالتزام بالمسارات الدبلوماسية والتمهيد لاستئناف التعاون (الإيراني) مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مشددًا على ضرورة استعادة الثقة وتوفير المناخ الداعم لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأضاف البيان أن "الاتصالات تأتي في إطار التحركات المصرية الرامية لتثبيت التهدئة وخفض التصعيد ومظاهر التوتر والدفع بالحلول السلمية واستئناف المفاوضات حول البرنامج النووى الايراني، والدفع بالمسار السياسي والسلمي".
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وكان البرلمان الإيراني، قد صوّت بالأغلبية على قانون إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأصدر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قرارا بتنفيذه رسميا بعد يوم واحد من إعلان وقف إطلاق النار.

وقررت إيران تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى يتم تأمين سلامة العلماء والمنشآت النووية، وفقا لمعايير وجدول زمني يحدده المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بعد ما تعرضت منشآت إيران النووية لقصف أمريكي وإسرائيلي خلال حرب استمرت 12 يوما، في يونيو/ حزيران الماضي.

وفي يوليو/ تموز الماضي، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن بلاده لا تزال ملتزمة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، لكنه أوضح أن التعاون مع الوكالة الدولية سيدار عبر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، لأسباب تتعلق بالسلامة والأمن.
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