https://sarabic.ae/20250803/إيران-تنشئ-مجلس-دفاع-وطني-تكون-مسؤوليته-قضايا-حماية-البلاد-من-التهديدات-الخارجية-1103336491.html
إيران تنشئ مجلس دفاع وطني تكون مسؤوليته قضايا حماية البلاد من التهديدات الخارجية
إيران تنشئ مجلس دفاع وطني تكون مسؤوليته قضايا حماية البلاد من التهديدات الخارجية
سبوتنيك عربي
صادق المجلس الأعلى للأمن الوطني الإيراني، رسميا على تشكيل مجلس الدفاع الوطني. 03.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-03T18:36+0000
2025-08-03T18:36+0000
2025-08-03T18:36+0000
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وقال المجلس الأعلى للأمن القومي، في بيان له، إن "مجلس الدفاع الوطني سيكون مسؤولا عن قضايا حماية البلاد من التهديدات الخارجية، ويركز على خطط الدفاع ويعزز قدرات القوات المسلحة".وأضاف البيان أن "رئيس المجلس هو رئيس الجمهورية، ويتألف من رؤساء الأجهزة التشريعية والقضائية وقادة القوات المسلحة وبعض الوزارات ذات الصلة".وحذر القائد العام للجيش الإيراني، اللواء أمير حاتمي، في وقت سابق اليوم، من أن التهديدات الإسرائيلية لا تزال قائمة، مؤكدا أن القوات المسلحة في أعلى درجات الجاهزية وستواصل جهودها الدفاعية بكل حزم.وأشار حاتمي في كلمة أمام كبار قادة القوة البرية،، إلى أن "العدو سعى مرارا لإلحاق الضرر بالنظام عبر مؤامرات متعددة، لكنه أدرك بعد صمود الشعب الإيراني أن حساباته كانت خاطئة وارتكب خطأ استراتيجيا كبيرا".وشدد حاتمي خلال لقاء مع قادة القوة البرية، على أن "الكيان الصهيوني هو عدو عنيد أثبت طبيعته الإجرامية"، مؤكدا أن "إيران، رغم الخسائر، خرجت من المواجهة منتصرة بفضل صمود الشعب وتضحيات المجاهدين"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وفي ليلة 13 يونيو/حزيران 2025، شنّت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمة إياها بـ"تنفيذ برنامج نووي عسكري سري"، إذ استهدفت الغارات الجوية منشآتٍ نووية وجنرالات وعلماء فيزياء نووية بارزين، وقواعد جوية.بدورها، رفضت إيران هذه الاتهامات، وردّت بهجمات على إسرائيل. وتبادل الطرفان الضربات لمدة 12 يومًا، وانضمت إليهما الولايات المتحدة، التي نفذت هجومًا لمرة واحدة على المنشآت النووية الإيرانية، ليلة 22 يونيو الماضي. بعد ذلك، شنّت طهران ضرباتٍ صاروخية على قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، مساء الـ23 من الشهر ذاته، مؤكدةً أن الجانب الإيراني لا ينوي التصعيد أكثر.ثم أعرب ترامب عن أمله في أن يكون قصف القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر، قد "أدّى إلى تفريغ غضب إيران"، وأن "طريق السلام والوئام في الشرق الأوسط أصبح ممكنًا الآن". كما قال إن "إسرائيل وإيران اتفقتا على هدنة من شأنها، بعد 24 ساعة، أن تنهي رسميًا حرب الأيام الـ12 يوما".
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إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم
إيران تنشئ مجلس دفاع وطني تكون مسؤوليته قضايا حماية البلاد من التهديدات الخارجية
صادق المجلس الأعلى للأمن الوطني الإيراني، رسميا على تشكيل مجلس الدفاع الوطني.
وقال المجلس الأعلى للأمن القومي، في بيان له، إن "مجلس الدفاع الوطني سيكون مسؤولا عن قضايا حماية البلاد من التهديدات الخارجية، ويركز على خطط الدفاع ويعزز قدرات القوات المسلحة".
وأضاف البيان أن "رئيس المجلس هو رئيس الجمهورية، ويتألف من رؤساء الأجهزة التشريعية والقضائية وقادة القوات المسلحة وبعض الوزارات ذات الصلة".
وحذر القائد العام للجيش الإيراني، اللواء أمير حاتمي، في وقت سابق اليوم، من أن التهديدات الإسرائيلية لا تزال قائمة
، مؤكدا أن القوات المسلحة في أعلى درجات الجاهزية وستواصل جهودها الدفاعية بكل حزم.
وأشار حاتمي في كلمة أمام كبار قادة القوة البرية،، إلى أن "العدو سعى مرارا لإلحاق الضرر بالنظام عبر مؤامرات متعددة، لكنه أدرك بعد صمود الشعب الإيراني أن حساباته كانت خاطئة وارتكب خطأ استراتيجيا كبيرا".
وشدد حاتمي خلال لقاء مع قادة القوة البرية، على أن "الكيان الصهيوني هو عدو عنيد أثبت طبيعته الإجرامية"، مؤكدا أن "إيران، رغم الخسائر، خرجت من المواجهة منتصرة بفضل صمود الشعب وتضحيات المجاهدين"، وفقا لوكالة
أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وفي ليلة 13 يونيو/حزيران 2025، شنّت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمة إياها بـ"تنفيذ برنامج نووي عسكري سري"، إذ استهدفت الغارات الجوية منشآتٍ نووية وجنرالات وعلماء فيزياء نووية بارزين، وقواعد جوية.
بدورها، رفضت إيران هذه الاتهامات، وردّت بهجمات على إسرائيل. وتبادل الطرفان الضربات لمدة 12 يومًا،
وانضمت إليهما الولايات المتحدة، التي نفذت هجومًا لمرة واحدة على المنشآت النووية الإيرانية، ليلة 22 يونيو الماضي. بعد ذلك، شنّت طهران ضرباتٍ صاروخية على قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، مساء الـ23 من الشهر ذاته، مؤكدةً أن الجانب الإيراني لا ينوي التصعيد أكثر.
ثم أعرب ترامب عن أمله في أن يكون قصف القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر، قد "أدّى إلى تفريغ غضب إيران"، وأن "طريق السلام والوئام في الشرق الأوسط أصبح ممكنًا الآن". كما قال إن "إسرائيل وإيران اتفقتا على هدنة
من شأنها، بعد 24 ساعة، أن تنهي رسميًا حرب الأيام الـ12 يوما".