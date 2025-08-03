https://sarabic.ae/20250803/قائد-الجيش-الإيراني-تهديدات-إسرائيل-مستمرة-ومستعدون-لكل-الاحتمالات-1103316992.html

قائد الجيش الإيراني: تهديدات إسرائيل مستمرة ومستعدون لكل الاحتمالات

قائد الجيش الإيراني: تهديدات إسرائيل مستمرة ومستعدون لكل الاحتمالات

سبوتنيك عربي

حذر القائد العام للجيش الإيراني، اللواء أمير حاتمي، اليوم الأحد، من أن التهديدات الإسرائيلية لا تزال قائمة، مؤكدا أن القوات المسلحة في أعلى درجات الجاهزية... 03.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-03T08:31+0000

2025-08-03T08:31+0000

2025-08-03T08:31+0000

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104068/94/1040689449_0:121:3211:1927_1920x0_80_0_0_93d44f79b0c07abd26e80693ae499a0f.jpg

وأشار حاتمي في كلمة أمام كبار قادة القوة البرية،، إلى أن "العدو سعى مرارا لإلحاق الضرر بالنظام عبر مؤامرات متعددة، لكنه أدرك بعد صمود الشعب الإيراني أن حساباته كانت خاطئة وارتكب خطأ استراتيجيا كبيرا".وشدد حاتمي خلال لقاء مع قادة القوة البرية، على أن "الكيان الصهيوني هو عدو عنيد أثبت طبيعته الإجرامية"، مؤكدا أن "إيران، رغم الخسائر، خرجت من المواجهة منتصرة بفضل صمود الشعب وتضحيات المجاهدين"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وأضاف أن "العداء الدولي لإيران مرتبط بتمسكها بهويتها وسعيها نحو التقدم العلمي"، لافتا إلى أن "القوات المسلحة الإيرانية ماضية في تعزيز قدراتها الاستخباراتية والعملياتية"، وأكد أن "الجيش سيكشف في الوقت المناسب عن بطولات الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يوما".وأشار القائد العام للجيش الإيراني، اللواء أمير حاتمي، إلى أن القوات البرية لعبت دورا حاسما في المواجهة، ونجحت في حماية الحدود ومنع أي خروقات أمنية، مجددا التزام الجيش برفع كفاءته القتالية والدفاع عن سيادة البلاد.وفي ليلة 13 يونيو/حزيران 2025، شنّت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمة إياها بـ"تنفيذ برنامج نووي عسكري سري"، إذ استهدفت الغارات الجوية منشآتٍ نووية وجنرالات وعلماء فيزياء نووية بارزين، وقواعد جوية.بدورها، رفضت إيران هذه الاتهامات، وردّت بهجمات على إسرائيل. وتبادل الطرفان الضربات لمدة 12 يومًا، وانضمت إليهما الولايات المتحدة، التي نفذت هجومًا لمرة واحدة على المنشآت النووية الإيرانية، ليلة 22 يونيو الماضي. بعد ذلك، شنّت طهران ضرباتٍ صاروخية على قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، مساء الـ23 من الشهر ذاته، مؤكدةً أن الجانب الإيراني لا ينوي التصعيد أكثر.ثم أعرب ترامب عن أمله في أن يكون قصف القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر، قد "أدّى إلى تفريغ غضب إيران"، وأن "طريق السلام والوئام في الشرق الأوسط أصبح ممكنًا الآن". كما قال إن "إسرائيل وإيران اتفقتا على هدنة من شأنها، بعد 24 ساعة، أن تنهي رسميًا حرب الأيام الـ12 يوما".

https://sarabic.ae/20250802/الجيش-الإيراني-وضعنا-خططا-لرفع-مستوى-الاستعداد-العسكري-1103297626.html

https://sarabic.ae/20250725/الجيش-الإيراني-قواتنا-أكثر-جاهزية-من-أي-وقت-مضى-1103012281.html

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن